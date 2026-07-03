Летнее меню после 40: какие продукты снизят нагрузку на сердце в жару

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После 40 лет летняя жара становится серьезным испытанием для организма, особенно для сердца и сосудов. Какие продукты помогут легче перенести зной и от чего лучше отказаться?

Летняя жара становится серьезным испытанием для организма, особенно после 40 лет. С возрастом сердечно-сосудистая система хуже переносит перегрев, а потеря жидкости и минеральных веществ может сильнее отражаться на самочувствии. Именно поэтому в зной важно не только соблюдать питьевой режим, но и скорректировать рацион.

Почему жара особенно опасна после 40 лет

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С возрастом организм хуже адаптируется к высоким температурам. Постепенно снижается эффективность механизмов терморегуляции, а хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, которые становятся более распространенными после сорока лет, делают перегрев более опасным.

Именно поэтому даже привычная летняя жара может переноситься значительно тяжелее, чем в молодом возрасте, а рекомендации по питанию и питьевому режиму приобретают особое значение.

Особенно внимательными к своему самочувствию в жару стоит быть людям с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом.

В жаркие дни нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, поэтому при появлении выраженной слабости, боли в груди, одышки, нарушения сердечного ритма или потери сознания необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Что категорически не стоит есть в зной

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В жаркую погоду наш организм и так работает на пределе, а употребление жирной и острой пищи только усугубляет ситуацию, создавая дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. С

пециалисты советуют уменьшить потребление соли и мясных продуктов. Избыточное количество соли может привести к отекам, а тяжелая пища требует больше усилий для переваривания.

Людям, страдающим гипертонией, также рекомендуют ограничить употребление соли. Однако, если у вас низкое артериальное давление, полностью исключать соль не стоит.

Слишком строгое ограничение соли, особенно в условиях обильного потоотделения, может вызвать дефицит натрия. В таких случаях можно использовать немного приправ.

Продукты, которые защитят сердце и восполнят потери

Именно поэтому кардиологи советуют делать основу летнего рациона максимально легкой. Ежедневно стоит включать в меню больше овощей, фруктов и зелени — основных источников калия.

Можно обратить внимание на бананы, курагу, изюм, свеклу, болгарский перец, авокадо и цукини. Богаты калием и магнием также петрушка, укроп, фасоль, другие бобовые, миндаль, кешью и подсолнечные семечки.

Нежирная рыба обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами, которые помогают поддерживать эластичность сосудистой стенки. Хорошим выбором в жаркую погоду также станут холодные супы — окрошка или свекольник, тушеные овощи и кисломолочные продукты невысокой жирности. Такие блюда легче перевариваются и не создают дополнительной нагрузки на организм.

Не менее важен и способ приготовления пищи. В жаркую погоду лучше отдавать предпочтение варке, тушению, запеканию или приготовлению на пару. Такие блюда легче усваиваются и не требуют от организма дополнительных затрат энергии, в отличие от жареной пищи.

Кроме того, при сильной жаре не стоит готовить еду сразу на несколько дней, особенно если нет возможности обеспечить правильное хранение: высокие температуры ускоряют размножение бактерий и повышают риск пищевых отравлений.

Не только вода, но и электролиты

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Правильное питье — один из важнейших факторов профилактики обезвоживания в жару. Врачи рекомендуют пить воду регулярно, не дожидаясь появления сильной жажды.

Женщинам старшего возраста требуется в среднем 1,6–1,7 литра жидкости в сутки, мужчинам — около 2 литров. Можно использовать и индивидуальный расчет — примерно 30 миллилитров на каждый килограмм массы тела. Например, человеку весом 75 килограммов требуется около 2,25 литра жидкости в сутки.

При этом пациентам с хронической сердечной недостаточностью объем жидкости необходимо согласовывать с лечащим врачом.

Для людей старшего возраста полезно, чтобы часть питьевого рациона составляла минеральная вода, поскольку она помогает восполнять потери минеральных веществ, которые организм активно теряет с потом. Остальной объем могут составлять обычная вода, морсы, несладкие компоты или натуральный квас.

Что касается кофе и черного чая, они тоже учитываются в общем объеме жидкости. Однако содержащийся в них кофеин у некоторых людей способен вызывать учащенное сердцебиение, поэтому в сильную жару злоупотреблять такими напитками не стоит. Оптимально пить небольшими порциями по чувству жажды.

Не стоит пытаться утолить жажду очень холодными напитками. Ледяная вода не охлаждает организм надолго и у некоторых людей может вызвать спазм сосудов или неприятные ощущения в желудке. Для ежедневного употребления лучше подходит вода комнатной температуры или слегка охлажденная.

Пять основных правил для здоровья сердца в жару

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

В жару есть пять основных правил сохранения здоровья сердца.

Первое — избегать перегрева. Для этого врач рекомендует ограничить пребывание на улице с 10:00 до 16:00, носить легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и поддерживать в помещении комфортную температуру около 22–24 градусов.

Второе — соблюдать питьевой режим. Большинству людей рекомендуется употреблять около 1,5–2 литров жидкости в сутки, однако при сердечной недостаточности этот объем должен определять врач.

Третье — отказаться от алкоголя и сладких газированных напитков, которые способствуют обезвоживанию и усиливают жажду.

Четвертое — регулярно контролировать артериальное давление и пульс, избегать интенсивных физических нагрузок под палящим солнцем и не откладывать обращение за медицинской помощью при появлении боли в груди, выраженной слабости или головокружения.

Пятое — придерживаться легкого летнего рациона с преобладанием овощей, фруктов, рыбы и кисломолочных продуктов и не переедать.