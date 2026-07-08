Двойники поневоле: подборка российских звезд с поразительным сходством

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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Одни и те же черты лица, похожая мимика и улыбка — этих российских знаменитостей зрители часто путают.

Иногда внешнее сходство между людьми, не связанными родственными узами, оказывается настолько поразительным, что их начинают принимать за сестер, близнецов или даже одного и того же человека.

В мире шоу-бизнеса такие совпадения особенно заметны: поклонники регулярно обсуждают звездных «двойников», сравнивая их внешность, мимику и даже манеру держаться.

5-tv.ru собрал российских знаменитостей, которых зрители регулярно сравнивают друг с другом и нередко путают.

Екатерина Дубакина и Екатерина Копанова

РИА Новости/Пелагия Тихонова; Анастасия Петрова

Эти две рыжие бестии настолько сливаются в глазах зрителей, что многие думают, будто это одна актриса, просто сменившая образ после «Моей прекрасной няни». Несмотря на поразительное внешнее сходство, пути этих двух артисток разошлись кардинально.

Екатерина Дубакина выбрала для себя театр, погрузившись в его глубины и сосредоточившись на сценическом мастерстве. Екатерина Копанова же, напротив, отдала предпочтение миру кино, полностью отдавшись работе перед камерой.

Мария Куликова и Наталья Антонова

РИА Новости/Владимир Трефилов; Екатерина Чеснокова

Светлые волосы, мягкие черты лица и похожая улыбка — неудивительно, что Марию Куликову и Наталью Антонову нередко сравнивают между собой. Обе актрисы давно стали звездами российских мелодрам, поэтому зрители порой принимают одну за другую.

Их объединяет не только похожий типаж, но и умение создавать на экране убедительные и искренние образы.

Ингрид Олеринская и Марина Кравец

РИА Новости/Алексей Майшев; Кирилл Каллиников

Эти брюнетки с острыми скулами и хитрым взглядом заставляют фанатов гадать, кто есть кто. Схожесть их образов настолько сильна, что артисток регулярно путают на светских мероприятиях и даже на кастингах.

Марина Кравец известна широкой публике по участию в Comedy Club, а Ингрид Олеринская — по ролям в сериалах «Лондонград» и «Ира».

Кристина Асмус и Маш Милаш

РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Илья Питалев

В последние годы в соцсетях все чаще сравнивают Кристину Асмус и блогера Маш Милаш. Светлые волосы, схожие черты лица и выразительные глаза сделали их одной из самых обсуждаемых пар звездных «двойников».

Кристина Асмус получила широкую известность благодаря роли в сериале «Интерны», а позже закрепила успех работами в кино и театре.

Милаш начала карьеру как блогер, а затем стала пробовать себя в актерской профессии. Весной 2025 года знаменитости лично встретились и даже устроили совместную фотосессию, с юмором обыграв многочисленные сравнения поклонников.

Светлана Зейналова и Светлана Камынина

РИА Новости/Кирилл Калинников; ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Светлану Зейналову и Светлану Камынину нередко называют похожими друг на друга. Поклонники отмечают схожие черты лица, выразительный взгляд и улыбку, из-за чего знаменитостей иногда сравнивают в соцсетях.

При этом их профессиональные пути сложились совершенно по-разному. Зейналова построила успешную карьеру на телевидении и уже много лет остается одной из ведущих на федеральном телевидении.

Камынина же получила широкую известность благодаря роли главного врача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны», после чего продолжила активно сниматься в кино и сериалах.

Лукерья Ильяшенко и Любовь Аксенова

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Эдуард Корниенко

Лукерью Ильяшенко и Любовь Аксенову поклонники нередко сравнивают из-за похожего типажа. Обе — с выразительными глазами и утонченными чертами лица, поэтому на фотографиях их иногда принимают друг за друга.

Несмотря на внешнее сходство, актрисы выстроили разные творческие карьеры. Лукерья Ильяшенко стала широко известна после выхода сериала «Сладкая жизнь», а позже снялась в проектах «Аванпост» и «Вампиры средней полосы».

Любовь Аксенова обрела популярность благодаря ролям в сериалах «Бывшие», «Почка» и других крупных проектах, став одной из самых востребованных российских актрис своего поколения.

Екатерина Стулова и Виктория Исакова

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; РИА Новости/Сергей Бобылев

Екатерину Стулову и Викторию Исакову нередко сравнивают из-за схожих черт лица. Поклонники отмечают похожий взгляд, форму лица и темный оттенок волос, из-за чего актрис порой принимают за родственниц или сестер.

При этом каждая из них занимает свое место в российском кино. Виктория Исакова давно зарекомендовала себя как одна из ведущих драматических актрис страны, а Екатерина Стулова завоевала любовь зрителей благодаря ролям в кино и сериалах, в том числе в комедийном проекте «Жуки».

Людмила Курепова и Екатерина Вилкова

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; кадр из к/ф «Экипаж» реж. Николай Лебедев г.2016

Людмилу Курепову и Екатерину Вилкову нередко сравнивают из-за схожего типа внешности. Светлые волосы, выразительные глаза и мягкие черты лица делают актрис похожими, поэтому некоторые зрители отмечают, что их легко спутать на фотографиях.

Несмотря на внешнее сходство, каждая из них прошла свой путь в профессии. Людмила Курепова получила широкую известность благодаря историческим сериалам, в том числе «Бедной Насте», а Екатерина Вилкова успешно проявила себя в проектах самых разных жанров — от романтических комедий до масштабных драм и приключенческих фильмов.

Юлия Зимина и Валерия Ланская

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юлию Зимину и Валерию Ланскую нередко сравнивают из-за схожего типажа: темные волосы, выразительные глаза и мягкие черты лица делают актрис заметно похожими на фотографиях и экране. Неудивительно, что зрители иногда путают их между собой.

При этом каждая из них давно сформировала собственный узнаваемый образ в кино и на телевидении. Юлия Зимина стала известна после сериала «Кармелита», а Валерия Ланская получила популярность благодаря ролям в музыкальных и драматических проектах, включая «Принцессу цирка».

Евгения Лоза и Татьяна Бабенкова

РИА Новости/Екатерина Чеснокова; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Евгению Лозу и Татьяну Бабенкову часто сравнивают из-за схожего типажа. Обе актрисы обладают выразительными чертами лица, похожим взглядом и естественной внешностью, поэтому на фотографиях их нередко называют «похожими».

При этом у каждой из них свой узнаваемый экранный образ. Евгения Лоза много снимается в мелодрамах и семейных сериалах, а Татьяна Бабенкова известна по ролям в современных драматических и комедийных проектах, где часто играет ярких и эмоциональных героинь.