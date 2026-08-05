Как приготовить Киндер, Рафаэлло и Ферреро Роше дома: простые рецепты любимых сладостей
Фото: 5-tv.ru
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Десерты обойдутся не только дешевле, но и будут полезнее покупных!
Kinder, Raffaello и Ferrero Rocher давно перестали быть бюджетным удовольствием. Но отказываться от любимых сладостей вовсе не обязательно: многие из них легко приготовить дома.
Это получится не только дешевле, но и зачастую полезнее — ведь можно самостоятельно выбрать качественные ингредиенты и уменьшить количество сахара. 5-tv.ru собрал простые рецепты домашних десертов с любимым вкусом.
Простой рецепт киндера «Молочный ломтик»
Этот десерт практически полностью воспроизводит вкус одного из самых покупаемых продуктов Kinder «Молочный ломтик». Особенность рецепта — если его не нарезать на классические размеры, получится торт или пирожное.
Ингредиенты:
Для шоколадного бисквита:
- Яйца — 4 штуки;
- Сахар — 120 граммов;
- Мука пшеничная — 90 граммов;
- Какао-порошок — 30 граммов;
- Масло растительное — 100 миллилитров;
- Разрыхлитель теста — чайная ложка;
- Соль — 0,3 чайной ложки.
Для молочного мусса:
- Сливки жирностью 33% — 400 миллилитров;
- Сгущенное молоко — 150 граммов;
- Творожный сыр (маскарпоне либо альметте) — 100 граммов;
- Желатин — 10 граммов;
- Вода — 60 миллилитров.
Приготовление:
- Разогреть духовку до температуры 180 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой.
- В отдельной емкости соединить сухие компоненты: муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Просеять смесь для придания воздушности.
- В глубокой посуде взбить яйца с сахаром в течение 8–10 минут на высокой скорости до увеличения объема в два–три раза и приобретения светлой пышной текстуры.
- К яично-сахарной массе добавить растительное масло, аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх.
- Постепенно ввести сухую смесь, продолжая перемешивать до однородности.
- Вылить тесто на подготовленный противень, равномерно распределить и выпекать 10–12 минут. Готовность определить с помощью деревянной шпажки — она должна оставаться сухой. Остудить бисквит на решетке, удалить сухие края и разрезать корж вдоль на две равные части.
- Теперь крем. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания на 10–15 минут. После этого нагреть до полного растворения (в микроволновой печи либо на водяной бане), не допуская кипения.
- Сливки взбить до состояния мягких пиков. Творожный сыр соединить со сгущенным молоком до получения однородной массы.
- В сырно-сгущенную смесь тонкой струей ввести растворенный желатин при непрерывном перемешивании на низкой скорости.
- Аккуратно соединить полученную массу со взбитыми сливками, используя силиконовую лопатку и движения снизу вверх.
- На дно формы либо доски выложить пищевую пленку, затем — одну половину бисквита. Равномерно распределить весь объем мусса, разровнять и накрыть второй половиной бисквита, слегка прижимая. Завернуть десерт в пленку для фиксации формы.
- Поместить десерт в холодильник минимум на три часа для стабилизации мусса. Потом нарезать на порционные прямоугольники.
Простой рецепт киндер буэно
Ингредиенты:
Для шоколадного бисквита:
- Сметана жирностью 15–20% — 75 граммов;
- Сгущенное молоко — 75 граммов;
- Сахар (первая и вторая порции) — 20 + 35 граммов;
- Темный шоколад — 40 граммов;
- Яйцо;
- Мука — 75 граммов;
- Какао — 10 граммов;
- Разрыхлитель, ванилин— по 4 грамма;
- Соль — щепотка.
Для ганаша:
- Сливки жирностью 33% — 200 граммов;
- Молочный шоколад — 200 граммов;
- Сливочное масло — 50 граммов.
Для крема:
- Молоко — 300 граммов;
- Сахар — 50 граммов;
- Ванилин — 4 грамма;
- Желтки — 60 граммов (от 4 яиц);
- Маскарпоне — 250 граммов;
- Сливки жирностью 33% — 100 граммов;
- Фундучная паста — 40 граммов.
Приготовление:
- Смешать сметану, сгущенное молоко, первую порцию сахара и растопленный темный шоколад.
- Яйцо взбить со второй порцией сахара до образования пышной светлой массы. Частично соединить яичную смесь с шоколадной основой, затем ввести сухие ингредиенты и быстро, но аккуратно замесить тесто.
- Распределить тесто в виде пласта размером 35×25 сантиметров толщиной около 0,5 сантиметра и выпекать при температуре 180 градусов в течение 10–15 минут.
- Для ганаша в горячие сливки добавить измельченный молочный шоколад, оставить на несколько минут, затем пробить блендером. Ввести сливочное масло и повторно пробить до однородности. Стабилизировать при комнатной температуре.
- Для крема молоко, сахар и ванилин соединить с желтками и при постоянном активном помешивании нагревать до появления первых пузырьков. Охладить до комнатной температуры.
- Маскарпоне смешать со сливками и фундучной пастой, затем добавить охлажденную заварную основу и взбить до однородной консистенции.
- На подложку поместить слой бисквита, на него — ореховый крем, затем — слой ганаша, кусочки шоколадки. Накрыть вторым слоем бисквита, сверху отсадить оставшийся крем и поместить заготовку в холодильник на два часа.
Перед подачей покрыть поверхность остатками ганаша.
Простой рецепт конфет рафаэлло
Это самый простой рецепт рафаэлок, который один в один передает их вкус!
Ингредиенты:
- Вафли с начинкой (кокосовые либо сливочные) — 100 граммов;
- Сгущенное молоко — 5 столовых ложек;
- Миндаль — 10 штук;
- Кокосовая стружка — 30 граммов.
Приготовление:
- Миндаль залить кипятком на 5–10 минут, слить воду и повторно залить кипятком. Оставить на пару минут, после чего удалить кожицу и просушить орехи на сухой сковороде.
- Вафли измельчить до состояния крошки.
- Постепенно добавлять сгущенное молоко к вафельной крошке, добиваясь пластичной консистенции, позволяющей формировать шарики.
- Из полученной массы сформировать лепешечки, в центр каждой поместить очищенный миндальный орех и скатать шарики.
- Шарики предварительно обмакнуть в небольшое количество сгущенного молока, затем обвалять в стружке. Поместить конфеты в холодильник для стабилизации структуры.
Простой рецепт конфет ферреро роше
Конфеты готовятся несколько дольше рафаэлок, но тоже очень просто!
Ингредиенты:
- Шоколадная паста — 180 граммов;
- Фундук — 200 граммов;
- Вафли — 100 граммов;
- Горький шоколад — 200 граммов;
- Сливки жирностью 20% — 150 миллилитров;
Приготовление:
- Фундук обжарить. Отложить 14 цельных орешков — они станут сердцевиной конфет. Оставшиеся орехи измельчить в блендере либо порубить ножом до состояния крупной крошки.
- Измельченные вафли соединить с половиной рубленого фундука и шоколадной пастой, тщательно перемешать до формирования плотной, пластичной массы.
- На водяной бане растопить 50 граммов горького шоколада, ввести 50 миллилитров сливок и добиться однородности смеси.
- Полученную шоколадно-сливочную массу вмешать в вафельно-орехово-пасточную основу. Емкость с подготовленной массой поместить в морозильную камеру на 10–15 минут — это позволит ей уплотниться и облегчить последующее формование.
- Для глазури на водяной бане растопить 150 граммов горького шоколада, добавить 100 миллилитров сливок, тщательно перемешать. Готовую смесь остудить в холодильной камере в течение 10–15 минут — она должна приобрести умеренно густую консистенцию, удобную для глазирования.
- Из охлажденной массы сформировать шарики. В центр каждого поместить по одному цельному орешку. Заготовки выложить на лист пергаментной бумаги и дополнительно выдержать в морозильной камере пять минут для стабилизации.
- Каждый шарик аккуратно погрузить в подготовленную шоколадную глазурь, затем обвалять в оставшейся смеси рубленого фундука. Готовые конфеты поместить в холодильник до полного застывания глазури.
Кокосово-сливочный кофе со вкусом рафаэлло — рецепт
Напиток будет больше напоминать рафаэлло, если посыпать его сверху кокосовой стружкой либо тертым белым шоколадом.
Ингредиенты:
- Молотый кофе — 2 чайные ложки;
- Сахар — 2 чайные ложки;
- Вода — 300 граммов;
- Кокосовая стружка — чайная ложка;
- Сливки жирностью 10% — 210 граммов.
Приготовление:
- В турку поместить молотый кофе, сахар и кокосовую стружку, слегка подогреть на плите в течение 10–20 секунд, затем влить воду.
- Варить кофе примерно 3 минуты до момента подъема пенной «шапочки», после чего снять с нагрева. Альтернативно — приготовить кофе с помощью кофемашины, затем добавить кокосовую стружку и сахар, настоять три минуты и процедить.
- Сливки подогреть в сотейнике либо в микроволновой печи, затем взбить до легкой пены с помощью френч-пресса либо капучинатора.
- Процедить кофе через сито в высокую чашку, влить взбитые сливки.
Овсянка в стиле Kinder Joy — рецепт
Kinder Joy можно превратить в завтрак, который к тому же будет полезным.
Ингредиенты:
Основа:
- Ореховая (фундучная) паста — 2 чайные ложки;
- Греческий либо кокосовый йогурт — 200 граммов;
- Овсяные хлопья — 40–50 граммов;
- Кокосовое молоко — 40 миллилитров;
- Мед — чайная ложка;
- Какао — 2 чайные ложки.
Для сливочного слоя:
- Греческий либо кокосовый йогурт — 200 граммов;
- Масло ГХИ — 15 граммов;
- Ванилин;
- Мед либо кокосовая сгущенка — чайная ложка.
Приготовление:
- Масло ГХИ растопить и соединить с остальными ингредиентами сливочного слоя до однородной текстуры.
- Для шоколадно-ореховой основы смешать овсяные хлопья с какао, кокосовым молоком и ореховой пастой, затем ввести оставшиеся компоненты.
- Выложить слои в прозрачную емкость либо стакан: сначала шоколадно-ореховый, затем сливочный, имитируя структуру киндера.
Украсить двумя цельными орешками.