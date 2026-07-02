Как проверить спелость картофеля и не испортить урожай: 3 рабочих способа

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

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От зрелости корнеплода зависит и его вкус, и срок хранения.

Своевременная уборка картофеля — это не просто вопрос календарного срока. Поторопитесь — получите водянистые клубни с тонкой кожурой, которые не пролежат и до Нового года. Задержитесь — рискуете потерять часть урожая из-за болезней, дождей или первых заморозков. Кроме того, перележавший в земле картофель часто теряет свои вкусовые качества и становится «ватным» при варке.

О том, что пора доставать лопату, подскажут три надежных признака.

Способ первый: наблюдаем за ботвой

Как понять, что картофель созрел — способы проверить спелость урожая. Фото: www.globallookpress.com/unknown

Самый заметный и надежный сигнал — состояние надземной части растения. Пока ботва сочная и зеленая, растение активно работает: через листья идет фотосинтез, и вся энергия устремляется в клубни. Как только вы замечаете, что ботва начинает желтеть, буреть, сохнуть и полегать — это сигнал: растение завершает жизненный цикл, клубни прекратили рост.

Когда 60–80% ботвы засохло — это прямой сигнал к уборке. Но здесь важна оговорка: желтеть и отмирать ботва может не только от естественного созревания, но и из-за погодных условий, вредителей или болезней. Если ботва преждевременно пожелтела из-за фитофтороза, клубни могут быть недозревшими. В такой ситуации лучше провести пробную копку и оценить состояние клубней непосредственно.

И еще один важный нюанс: когда ботва уже высохла, не торопитесь хвататься за лопату. Дайте картофелю «отдохнуть» в земле еще примерно 10–20 дней (при сухой погоде). За это время кожура станет более грубой и плотной — это естественный защитный слой, который убережет клубни от механических повреждений и станет барьером для бактерий при хранении.

Стоит учитывать, что сроки отмирания ботвы сильно зависят от сортовой группы. Ранние сорта могут «лягать» уже в июле, тогда как поздние остаются зелеными до середины сентября. Если вы посадили несколько сортов, никогда не ориентируйтесь на среднее значение по участку — проверяйте каждый сорт отдельно.

Что делать, если ботва не желтеет

Как понять, что картофель созрел — способы проверить спелость урожая. Фото: www.globallookpress.com/Reinhard HÃ¶lzl

Бывает и так: сроки уже подошли, а ботва стоит зеленая. Это случается на хорошо удобренных почвах, после обильных дождей или у некоторых поздних сортов. В такой ситуации ориентируйтесь не на внешний вид ботвы, а на календарь созревания вашего сорта и проводите пробную копку.

Опытные огородники примерно за 10–14 дней до предполагаемой уборки скашивают ботву. Удаление зеленой массы служит сигналом к прекращению роста картофеля и загрубению кожуры. Пеньки оставляют около 15 сантиметров. Если на картофель напала фитофтора, ботву следует скосить и уничтожить, не дожидаясь естественного усыхания.

Способ второй: тест на кожуру

Как понять, что картофель созрел — способы проверить спелость урожая. Фото: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

Теоретические признаки — это хорошо, но окончательный вердикт выносит только практика. Перед уборкой всего урожая выкопайте несколько кустов в разных местах участка и проверьте клубни.

Для пробы всегда выбирайте кусты не с краю грядки, а из середины. Крайние ряды всегда прогреваются лучше и вызревают быстрее, поэтому могут дать ложное ощущение полной спелости всего массива.

Как правильно провести тест:

Потрите клубень пальцем. Если кожура крепкая, остается на месте и не стирается — картофель созрел. Если от картофеля отходит тонкая кожура, значит, копать еще рано.

Попробуйте оторвать клубень от ботвы. Если это получилось без малейших трудностей — еще один показатель спелости. У зрелого картофеля стебли легко отрываются при подкапывании.

Оцените размер и внешний вид. Клубни должны быть среднего или крупного размера, иметь здоровый вид и плотную, нешелушащуюся кожуру.

Проверьте мякоть. У зрелых клубней мякоть плотная, не водянистая.

Еще обратите внимание на корни: у полностью созревшего куста корневая система начинает подсыхать и легко обрывается, тогда как у молодого картофеля корни еще влажные и цепкие.

Почему кожура — главный критерий?

Как понять, что картофель созрел — способы проверить спелость урожая. Фото: www.globallookpress.com/Harald Theissen

Тонкая кожура у недозревшего картофеля — это не просто косметический дефект. Она легко стирается при уборке и транспортировке, образуются царапины и потертости. Через эти повреждения проникают бактерии и патогенные грибы, что приводит к гниению при хранении. Незрелые клубни содержат больше воды и меньше крахмала, из-за чего быстрее прорастают и вянут.

Даже при идеальных условиях хранения (температура от двух до четырех градусов, влажность 85–90%) недозрелый картофель пролежит на два-три месяца меньше, чем полностью спелый.

Способ третий: сверяемся со сроками созревания

Как понять, что картофель созрел — способы проверить спелость урожая. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Каждый сорт картофеля имеет свой вегетационный период — и это самый точный ориентир, если вы знаете, что именно посадили.

Ультраранние сорта (35-50 дней. Их убирают уже через месяц-полтора и сразу съедают.

Раннеспелые сорта (60–80 дней) убирают в конце июля, когда ботва еще зеленая, но клубни уже

сформировались. Такая картошка тоже не годится для длительного хранения.

Среднеспелые сорта (80–100 дней) готовы к уборке в августе–сентябре.

Поздние сорта (110–140 дней) вызревают за период более 100 дней. Их выкапывают с конца августа и до конца сентября, до заморозков.

Что еще нужно учитывать:

Погода. Затяжные дожди приводят к повышению влажности почвы, и клубни могут начать гнить прямо на кусту. Собирать урожай лучше в сухую погоду, когда земля не слишком влажная и позволяет легко извлекать клубни.

Температура. Идеальные условия для копки — температура воздуха от +10 до +17 градусов. В жару выше +25 градусов клубни могут получить «тепловой удар», что резко ухудшит их лежкость. После сильных дождей копать тоже не стоит: грязь сильно налипает, а плоды легче повредить.

Как не испортить урожай после выкопки

Как понять, что картофель созрел — способы проверить спелость урожая. Фото: www.globallookpress.com/jspix

Даже правильно определенный срок уборки — только половина дела. Ошибки на этапе после выкопки могут свести на нет все усилия.

Просушка. Выкопанные клубни обязательно нужно просушить. Раскладывают их в один слой в тени, под навесом или в хорошо проветриваемом помещении на несколько часов. На открытом солнце оставлять картофель запрещено — он может позеленеть, увеличивая количество токсического соланина.

Сортировка. После просушки приступайте к сортировке: отделяйте мелкие экземпляры от крупных, больные от здоровых, резаные от целых. Сразу отберите семенной картофель — лучшие клубни для посадки массой 60–80 граммов, без уродств и повреждений.

Лечебный период. Перед закладкой на хранение картофелю нужен период дозаривания — 10–15 дней при температуре +12…+18 градусов и высокой влажности. Это позволяет зарубцеваться мелким повреждениям и окончательно окрепнуть кожуре.

Условия хранения. Оптимальные условия: температура от четырех до шести градусов, влажность воздуха 85–90%. Хранят картофель в деревянных ящиках, холщовых мешках или просто навалом в темном, сухом, прохладном помещении. Полиэтиленовые мешки для хранения не подходят — они приводят к порче урожая.