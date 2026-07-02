«Тридевятое царство» для взрослых: русские сказки превратили в эротическое шоу с участием Давы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Персонажи из русского мифологии приобрели неожиданное и провокационное звучание в постановке, что понравилось далеко не всем.

Кабаре-шоу (18+) «Тридевятое царство» с участием артиста Давида Манукяна (Давы) уже успело стать главной темой для обсуждения в соцсетях, хотя прошла только предпремьера постановки в московском театре «Нота Бене».

За закрытым показом, где русские народные сказки предстали в новом, весьма провокационном прочтении, последовала волна возмущения. Зрители и блогеры разделились на два лагеря: одни увидели в этом смелый эксперимент, другие — надругательство над культурным наследием.

Подробности набирающего обороты скандала — в материале 5-tv.ru.

Что произошло на закрытой премьере

Закрытый предпремьерный показ кабаре-шоу «Тридевятое царство» состоялся 2 июля 2026 года в театре «Нота Бене».

Главным ведущим шоу стал Давид Манукян (Дава) — блогер, артист и бывший возлюбленный Ольги Бузовой.

Создатели шоу позиционируют перфоманс как «новый формат сценического искусства, где русская мифология и фольклор обретают современное, чувственное и визуально впечатляющее воплощение». На сцене оживают Леший, Кикимора, Кощей, Жар-птица и Вий.

Однако, судя по первым видео, которые разлетелись по соцсетям, создатели пошли дальше простого «современного прочтения». Образы из русских сказок, как утверждают зрители, были представлены в откровенном ключе.

Градус эротизма в зале взлетел с самого начала действия. Спектакль открылся эффектным появлением танцовщицы в ультра-блестящем боди. Затем последовал экспрессивный танец, во время которого девушка буквально извивалась на полу под чувственную музыку. Позже на сцене появился сам Дава, и она начала извиваться уже перед ним на коленях.

Настоящий апогей эпатажа наступил во время сольного монолога героя Давида Манукяна. Сценическое действие вокруг артиста превратилось в настоящий перформанс.

Пока Дава произносил свои реплики, партнерша по сцене то яростно кричала в пустоту, то внезапно затихала, подчиняясь воле героя Давы. В один из моментов Манукян начал демонстративно гладить сидящую рядом девушку, словно домашнее животное, транслируя в зал атмосферу доминирования и покорности.

В разгар этого монолога градус откровенности достиг максимума. Актриса легла на пол и подняла ноги в классическую гимнастическую «березку», в результате чего прямо перед лицом Давы оказались высоченные каблуки ее туфель.

В комментариях под первыми кадрами разгорелись жаркие споры о том, где именно проходит грань между современным искусством и откровенной пошлостью.

Сам Давид Манукян относится к спектаклю как к смелому творческому эксперименту и заранее подготовился к возможной критике со стороны общественности. Перед премьерой он отдельно подчеркнул, что его супруга, певица Мари Краймбрери, полностью в курсе специфики шоу. По словам Давы, избранница отнеслась к его пикантным сценам с полуобнаженными девушками абсолютно спокойно и полностью одобрила эту роль.

Тем не менее, на самом закрытом показе Мари не присутствовала, и теперь интернет-пользователи активно гадают, останется ли ее реакция столь же благосклонной после того, как эти кадры разлетелись по всем каналам светских обозревателей.

«На такое смотрят нездоровые люди»

Реакция первых зрителей не заставила себя ждать. Многие возмущены тем, что знакомые с детства сказочные герои предстали в столь провокационном виде.

«Еще немного, и все будет по-настоящему! А смотрят не только взрослые, но и дети!» — возмущаются одни.

«Стремно», — пишут другие.

Особое негодование вызвало у общественности то, что для столь откровенного шоу была выбрана именно русская сказочная тематика.

«Ну не можем, признайтесь себе, чем-то новым и культурным удивить. Большая часть поп-эстрады и тем более вот это! На такое смотрят нездоровые люди где-то в подвалах, а не на сцене», — высказываются недовольные пользователи.

Некоторые и вовсе призывают вмешаться государственные органы.

«Вы что, с ума сошли? Где министерство культуры, где депутаты — где все?» — негодуют они.

Русский фольклор и эротика

Создатели «Тридевятого царства» вдохновлялись лучшими мировыми кабаре, чтобы создать собственный узнаваемый стиль — смелый, эстетичный и современный. По их замыслу, традиционные сказочные сюжеты приобретают неожиданное и провокационное звучание.

Давид Манукян, в свою очередь, заявил, что не боится пробовать что-то новое, и поблагодарил свою жену Мари Краймбрери за поддержку. Он поделился, что супруга подарила ему духи, название которых Давид не стал раскрывать, но якобы аромат напоминает что-то связанное с библиотекой. Подарок был преподнесен специально для показа.

Но вопрос, который задают себе многие зрители: зачем понадобилось вплетать в эту эротическую феерию именно русский фольклор? Для чего превращать Лешего, Кикимору, Кощея и Вия в героев откровенного шоу? Ведь это не просто персонажи — это часть культурного кода славян, образы, знакомые каждому с детства.

Красивое, визуально впечатляющее шоу — это, безусловно, искусство. Новое прочтение классики — это всегда интересно. Но есть грань, за которой смелый эксперимент превращается в надругательство над тем, что дорого миллионам. И, судя по реакции публики, для многих эта грань была перейдена.

Останется ли «Тридевятое царство» просто эпатажным проектом, который быстро забудется, или станет поводом для серьезного разговора о границах допустимого в искусстве — покажет время.

«Искусство имеет право быть дерзким»

Так как ценители искусства в соцсетях смогли увидеть только часть шоу и уже создать о нем негативное мнение, 5-tv.ru решил обратиться к театральному критику Эмилии Деменцовой, чтобы разобраться в этой ситуации. Она согласилась прокомментировать скандальную премьеру и объяснить, где проходит грань между искусством и эпатажем.

Прежде всего, эксперт напомнила: кабаре как жанр по определению не предназначен для детей.

«Это жанр, в котором телесность, гротеск, соблазн. Такая игра с запретами. Они существуют, они заложены по определению. Тем более, что у проекта стоит честная маркировка 18+», — подчеркнула она.

Критик также отметила, что русский фольклор вовсе не является чем-то стерильным и непорочным.

«В нем есть и похищение, и испытания, и смерть, и страх, и запреты — это не бабушкин фарфор из серванта», — пояснила она.

По ее словам, от того, что актриса появилась на сцене в смелом образе, «русский фольклор не треснет». Однако Деменцова предостерегает: важно, чтобы откровенность была оправдана драматургией.

«Вопрос не в длине юбки, как говорится, а в длине мысли. Если эта откровенность этой постановки работает на образ, на драматургию, на новое прочтение сказочных архетипов, тогда это театр, это имеет право на существование», — заявила эксперт.

Но есть и обратная сторона.

«Если фольклор нужен только как, так сказать, кокошник для танца у шеста, тогда, конечно, получается не переосмысление, а подмена», — предупреждает критик.

В заключение Деменцова призвала не паниковать и не воспринимать каждую смелую постановку как угрозу национальной культуре.

«Наш русский национальный код — это немузейная сигнализация, и она не должна страдать, срабатывать от каждой такой смелой постановки, от смелых костюмов. Искусство имеет право быть дерзким, но эта дерзость не должна подменять содержание. Она должна быть не вместо содержания, а вместе с ним», — резюмировала театральный критик.

По мнению эксперта, сам по себе эротический контекст не является нарушением. Важно, чтобы за ним стоял настоящий художественный замысел, а не просто желание эпатировать публику.