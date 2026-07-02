Молоко с колой под сырной пенкой: какие сочетания в коктейлях опасны для желудка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Смешанные ингредиенты могут превратить модный напиток в угрозу для здоровья. А что насчет «грязной содовой», набирающей популярность?

В США распространился тренд на «грязную содовую» — dirty soda. Это безалкогольные коктейли, в которых мешают все, что попалось под руку: молоко, кола, фруктовые сиропы и специи. Завершает пирамиду вкусов сырная пенка.

Американцы уже весьма успешно продают эту странную содовую в кафе и готовят дома, а остальные страны пока только присматриваются к рецепту. В российских соцсетях он тоже активно набирает популярность.

Смешивать сливки с кока-колой и цитрусами 5-tv.ru пока не решился, но уточнить, безопасно ли такое сочетание для пищеварения, надумал. Что нельзя смешивать в коктейле, эксклюзивно объяснила нутрициолог Наталья Шипарева.

Откуда взялся рецепт странной содовой

Что нельзя смешивать в коктейле dirty soda, ингредиенты. Фото: dpa picture alliance archive/legion media

«Грязная» газировка долгое время была частью культуры штата Юта, а сейчас уже превратилась в национальный тренд.

Изначально такой формат был популярным среди движения мормонов, которым по религиозным причинам запрещены алкоголь, горячие кофе и чай.

Новый всплеск интереса к dirty soda начался после реалити-шоу «The Secret Lives of Mormon Wives», участницы которого часто появлялись со странными молочно-газированными напитками.

После этого соцсети заполнили рецепты домашнего «грязного» коктейля.

Обычно dirty soda делают на основе газировки или содовой воды. К ней добавляют ароматизированные сиропы, сливки или кремер, иногда фруктовое пюре, лайм, холодную пену и дробленый лед. В итоге получается что-то между лимонадом, молочным коктейлем и десертом в стакане.

Тренд быстро подхватили крупные сети. Dirty soda или похожие «crafted soda» появились у McDonald's, Dunkin' и Sonic. На полках магазинов начали появляться баночки со специальными заготовками и сливочными добавками, чтобы повторить напиток дома.

В США по данным 2026 года рынок «грязной газировки» оценивается более чем в 70 миллионов долларов. Социальные сети и молодое поколение превратили этот необычный напиток в настоящий феномен.

Как желудок реагирует на коктейли

Что нельзя смешивать в коктейле dirty soda, ингредиенты. Фото: dpa picture alliance archive/legion media

С точки зрения физиологии, подобные сочетания создают для пищеварительной системы нагрузку.

«В желудке у нас царит кислая среда. Она нужна, чтобы переваривать белки и уничтожать бактерии. Когда вы выпиваете молоко, оно начинает створаживаться под действием соляной кислоты. Но добавьте к молоку колу или лимонный сок, и вы получаете проблему: кислота из газировки встречается с молочным белком, и в желудке формируется плотный, как резина, сгусток», — пояснила Шипарева.

Такой сгусток плохо продвигается дальше по пищеварительному тракту, создает ощущение тяжести, провоцирует вздутие и тошноту. Регулярное употребление подобных миксов способно стать фактором развития гастрита.

Что не так с сырной пенкой в коктейлях

Что нельзя смешивать в коктейле dirty soda, ингредиенты. Фото: dpa picture alliance archive/legion media

Пенка — один из самых спорных элементов тренда на dirty soda.

С точки зрения нутрициологии, сыр, из которого ее делают, представляет собой концентрированный источник жира и соли.

«Если взбить его с сиропом дозировкой, получается такая бомба замедленного действия. Жир тормозит опорожнение желудка, углекислота механически растягивает стенки, вместе они вызывают мощный рефлекс — заброс содержимого обратно в пищевод. А это изжога, жжение, отрыжка», — заметила нутрициолог.

Кроме того, в одном таком коктейле может содержаться до 4–5 граммов соли — это почти суточная норма потребления для взрослого человека. Избыток соли способствует задержке жидкости в организме, повышению артериального давления.

Эффект, который потребитель ожидает как освежающий, на деле может обернуться неприятными отеками уже на следующее утро.

Какие ингредиенты нельзя сочетать в коктейлях

Что нельзя смешивать в коктейле dirty soda, ингредиенты. Фото: dpa picture alliance archive/legion media

Еще одно потенциально опасное сочетание, которым грешит «грязная содовая», — молоко и острые специи с газированным напитком.

«Специи сами по себе — это прекрасно. Но в сочетании с холодной газировкой и лактозой — это катастрофа для нашего чувствительного кишечника», — отметила эксперт.

Острые компоненты воздействуют на чувствительные рецепторы, а углекислый газ способствует распространению раздражающего эффекта по всей длине ЖКТ.

«Если у вас склонность к синдрому раздраженного кишечника или у вас скрытая лактазная недостаточность, а она у половины взрослых, то „грязная содовая“ устроит вам незабываемый вечер», — сказала Шипарева.

Из-за какого ингредиента после коктейля растет усталость

Что нельзя смешивать в коктейле dirty soda, ингредиенты. Фото: Zuma\TASS

Не менее значимым фактором риска является высокое содержание сахара. В одном коктейле подобного типа может находиться до 40–50 граммов сахара — это сопоставимо с полноценным десертом.

Резкий подъем уровня глюкозы в крови вызывает выброс инсулина, за которым нередко следует столь же стремительное снижение сахара. В результате человек ощущает усталость и чувство голода уже через 30–40 минут после употребления напитка.

Такой «сахарный маятник» не только нарушает энергетический баланс, но и способствует формированию привычки к частому перекусыванию, что в долгосрочной перспективе может влиять на обмен веществ и увеличивать риск развития метаболических нарушений.

Какие ингредиенты можно сочетать в коктейлях

Что нельзя смешивать в коктейле dirty soda, ингредиенты. Фото: dpa picture alliance archive/legion media

Вред «грязных» коктейлей не означает, что любые эксперименты со вкусами следует полностью исключить. Главное — подходить к этому осознанно и учитывать физиологические особенности пищеварения.

Есть несколько правил, которые помогут правильно сочетать ингредиенты в безалкогольных коктейлях:

Молочный коктейль нужно готовить без добавления кислых компонентов; Содовую стоит употреблять отдельно от продуктов с высоким содержанием жира и белка; Специи важно добавлять в напитки на нейтральной основе, избегая сочетания с молоком и газированными жидкостями.

«Если хочется чего-то необычного и безалкогольного, то вот вам такая безопасная база. Минеральная вода, свежие ягоды, веточка мяты, долька цитруса. Просто вкусно и без сырной пенки, от которой моя профессиональная душа тихо плачет», — дала рекомендации специалист.

Такой микс не только приятен на вкус, но и не несет скрытых угроз для здоровья.