Фото: Кадр из сериала "Универ. Новая общага", 2011-2018г.

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Актриса успела пережить многое и с достоинством выдержать все удары судьбы.

Анне Хилькевич исполняется 15 октября 40 лет! Значительную часть своей взрослой жизни она провела рядом с Машей Беловой — героиней «Универа», которая легко влюбляется, попадает в нелепые ситуации и обезоруживает окружающих улыбкой. Этот образ оказался настолько узнаваемым, что зрители до сих пор порой видят в актрисе прежде всего ту самую блондинку из студенческого ситкома.

У самой Хилькевич за это время произошло немало событий, которые в комедийный сценарий едва ли впишешь. Она уходила из театральных училищ, получила экономическое образование, развелась, снова вышла замуж и стала матерью троих дочерей. О некоторых испытаниях актриса решилась рассказать лишь спустя время.

О перепетиях судьбы артистки — в материале 5-tv.ru.

Из театрального училища — на съемки: почему Хилькевич уходила из вузов

Биография и фото актрисы Анны Хилькевич: личная жизнь, интересные факты, фильмы и сериалы, новости. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

В семье Анны Хилькевич актерской династии не было. Она родилась в Ленинграде, была младшей из троих детей. Отец служил в армии, а затем занялся бизнесом, мать до семейной жизни профессионально занималась спортом.

Когда Анне было десять лет, семья переехала в Москву. Учебный маршрут будущей актрисы менялся несколько раз: французская гимназия, физико-математическая школа, а затем театральная школа при училище имени Щепкина. Уже в подростковом возрасте она решила, что хочет связать жизнь со сценой.

При этом отношения с родительскими правилами складывались далеко не безоблачно. Хилькевич вспоминала, как хотелось той свободы, которая была у приятелей из общежития. Сама она продолжала жить дома и сбегала к друзьям на студенческие посиделки. Один такой побег закончился неожиданно: у комнаты в общежитии ее встретила мама.

«Поздно ночью, пока все спали, взяла необходимые вещи, прокралась к двери и дала деру в студгородок. Добралась до места, сели пить чай. Только разлили его по кружкам, как вдруг стук в дверь. Открываем: моя мама на пороге. Оказывается, она шла за мной по пятам, следила», — вспоминала актриса в интервью StarHit.ru.

Внешность тоже становилась поводом для споров. По словам актрисы, в школе запрещали красить ногти и ругали за короткие юбки, а о цветных волосах она даже боялась мечтать. В 12 лет Анна захотела второй прокол в ушах, но получила отказ. Позже, уже повзрослев, проколола пупок.

С актерским образованием все оказалось сложнее, чем с выбором профессии. В 2003 году Хилькевич поступила в Щепкинское училище на курс Юрия Соломина. Одновременно она уже снималась в «Огнеборцах», и совмещать учебу с площадкой без конфликтов не получилось.

Впоследствии актриса объясняла: она считала, что ее отпустили на съемочную смену, но оказалось, что разрешения не было. Отношения с педагогами испортились, и спустя некоторое время Анна сама забрала документы. Это произошло уже в 2004 году.

Следующей попыткой стало Щукинское училище. Там она проучилась два года, но снова ушла. На этот раз, по ее собственному признанию, причиной была сильная влюбленность.

В итоге в ее жизни появился совсем другой вуз — Российский экономический университет имени Плеханова, где она изучала маркетинг и рекламу. Позже Хилькевич вернулась к театральному образованию и окончила Щукинское училище.

Так у актрисы, которую вскоре начали узнавать по роли легкомысленной студентки, за плечами оказались и реальная работа на съемочной площадке, и учеба в экономическом вузе, и несколько попыток найти собственный путь в профессии.

Маша из «Универа»: роль, которая осталась с ней на годы

Биография и фото актрисы Анны Хилькевич: личная жизнь, интересные факты, фильмы и сериалы, новости. Фото: Кадр из сериала «Барвиха», 2009–2010 г.

До «Универа» Хилькевич уже успела познакомиться с другой экранной жизнью — обеспеченных школьников из «Барвихи». Сериал вышел в 2009 году, а ее Вика Полякова стала одной из героинь истории о «золотой молодежи». В 2011-м появилось продолжение — «Золотые».

В том же году началась история Маши Беловой в «Универе. Новой общаге». Именно эта роль принесла Хилькевич наибольшую известность.

Любопытно, что у Маши был реальный прототип. Актриса рассказывала, что первоначально взяла за основу характер одной знакомой. Но за годы работы героиня изменилась: в ней стало больше энергии и улыбчивости самой Анны. При этом Хилькевич подчеркивала, что по характеру они разные и многие поступки Маши она бы не повторила.

Пока зрители следили за приключениями студентки в общежитии, сама актриса успевала появляться и на большом экране. В 2011 году она снялась в новогодней комедии «Елки 2», а затем вернулась к своей героине в «Елках 3» и «Елках 1914».

В 2013 году фильмография Хилькевич пополнилась сразу несколькими заметными работами. Она сыграла в комедиях «Что творят мужчины!» и «Остров везения», а также появилась в сериале «Мама-детектив». Позже последовали фильмы «Помню — не помню!», «Все о мужчинах», «Елки 5» и «Максимальный удар».

Актриса пробовала себя и в других жанрах. В 2018 году она снялась в трагикомедийном сериале «Звоните ДиКаприо!», а позднее — в проектах «За счастьем» и «Мисс Полиция». В 2024-м на экраны вышла семейная комедия «Папу маме заверни» с ее участием.

Однако ни одна из этих работ не смогла затмить Машу Белову. Узнаваемость оказалась настолько прочной, что даже спустя годы граница между исполнительницей и персонажем для части публики оставалась размытой. В одном из интервью Хилькевич признавалась: ее часто воспринимают именно как героиню сериала.

И сама Анна продолжала возвращаться к знакомому образу. В 2021 году вышел «Универ. 10 лет спустя», в 2024-м — «Универ. 13 лет спустя», а в 2026-м история получила продолжение в сериале «Универ. 15 лет спустя».

Так Маша Белова взрослела вместе со своей исполнительницей. Только если героиня постепенно выбиралась из студенческих передряг, то у самой Хилькевич за пределами съемочной площадки начиналась совсем другая история — с двумя браками, материнством и испытаниями, о которых зрители долгое время даже не догадывались.

Брак без ссор, из которого захотелось уйти

Биография и фото актрисы Анны Хилькевич: личная жизнь, интересные факты, фильмы и сериалы, новости. Фото: Кадр из фильма «Что творят мужчины», режиссер Сарик Андреасян, 2013 г.

Первый брак Хилькевич начался задолго до того, как она стала многодетной матерью. В мае 2011 года актриса вышла замуж за Антона Покрепу, работавшего в команде «Барвихи». До свадьбы они встречались четыре года, но уже в ноябре 2012-го развелись, когда ее карьера уже набирала обороты благодаря «Универу».

Описывая эти отношения позднее, Анна говорила о взаимопонимании, поддержке и отсутствии ссор. Казалось бы, именно такую жизнь многие и представляют после свадьбы. Однако сама актриса почувствовала, что ей чего-то не хватает.

«Это было настолько ровно и стабильно, что я подумала: „Вау! Вот так все должно быть. Не должно быть бури, должно быть затишье, быт и любовь“. А я заскучала. Я поняла, что не могу так жить. Мне скучно, мы разные по темпераменту», — вспоминала она в интервью Анфисе Чеховой.

Встреча на светофоре и два года знакомства с родителями

Биография и фото актрисы Анны Хилькевич: личная жизнь, интересные факты, фильмы и сериалы, новости. Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

История второго брака началась вне съемочной площадки. С будущим мужем Артуром Мартиросяном Хилькевич познакомилась в 2013 году.

Звезда «Универа» и ее подруги направлялись в Парк Горького на ужин в ресторан. На въезде на парковку образовалась очередь. Но актриса, заметив свободное место, обогнула пробку и припарковалась прямо перед машиной Мартиросяна.

«Я услышала голос из окна: „Так! Девочки, быстро сдаем назад. Вы здесь не одни!“. Обернулась и увидела его — своего будущего мужа!» — вспоминала Хилькевич.

Увидев красивую актрису, бизнесмен сразу же передумал ссориться и пригласил ее на ужин.

«Артура сразила моя милая дерзость, но и меня он зацепил с первого взгляда. Мы сходили на свидание, и у меня сразу сложилось впечатление, будто я знаю этого человека всю жизнь и понимаю его с полуслова. Больше мы не расставались. Иногда я задумываюсь, как удивительна жизнь и как судьба сталкивает людей в таком огромном многомиллионном городе», — отмечала актриса.

Однако родителям актрисы избранник понравился не сразу. По ее словам, Артур мало рассказывал о себе, и эта сдержанность вызывала у них подозрения. Анна объясняла, что рядом с ней он мог быть душой компании, а при знакомстве с семьей держался гораздо тише. Чтобы родители изменили мнение о нем, понадобилось около двух лет.

7 августа 2015 года Анна и Артур поженились. В декабре родилась их первая дочь Арианна, в августе 2018-го — вторая, Анна-Мария.

Но появление семьи, о которой мечтала актриса, не означало, что дальше все будет складываться само собой. Во втором браке супругам пришлось пройти через затяжной кризис.

«У нас был жуткий кризис, сложнейший прям. Он длился, наверное, года два или три. Я не знаю, как мы выдержали это», — признавалась Хилькевич.

По словам Анны, выходом стали разговоры. В первые годы супруги не привыкли обсуждать друг с другом все, что чувствуют. Учиться этому пришлось уже тогда, когда отношения оказались в трудной точке.

Потеря ребенка и страх во время новой беременности

Биография и фото актрисы Анны Хилькевич: личная жизнь, интересные факты, фильмы и сериалы, новости. Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

О пережитой потере Хилькевич рассказала уже после рождения третьей дочери. Осенью 2024 года, отвечая на вопросы подписчиков, актриса призналась, что одна из предыдущих беременностей закончилась выкидышем.

Тогда она не стала подробно говорить о времени и обстоятельствах случившегося. Назвала это тяжелым опытом, о котором теперь могла говорить.

Во время беременности Оливией страх повторной потери оставался. Анна рассказывала, что отказалась от спорта и берегла себя — «носила себя, как вазу хрустальную».

В своем блоге актриса позднее вспомнила и тревожный эпизод: началось кровотечение, после которого она сразу обратилась к врачу. По словам Хилькевич, врачи обнаружили отслойку плаценты, и ей пришлось лежать под капельницами.

Третья дочь родилась в сентябре 2024 года. Роды продолжались 28 часов и, как рассказывала Анна, пошли не так, как она рассчитывала. В итоге удалось обойтись без кесарева сечения.

Имя Оливия, по воспоминаниям актрисы, пришло к ней в самый момент появления девочки на свет.

Карьера, бизнес, трое детей: почему Хилькевич трудно остановиться

Биография и фото актрисы Анны Хилькевич: личная жизнь, интересные факты, фильмы и сериалы, новости. Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Со временем привычного определения «актриса из „Универа“» для Хилькевич стало мало. Она снималась в кино, пробовала себя в музыке, работала ведущей. В 2024 году в ее расписании появились «Утро ТНТ» и работа в звездном доме «Новой Фабрики звезд».

Семейная тема тоже вышла за пределы личного блога: Хилькевич стала основательницей детского сада.

Но за сочетанием карьеры, бизнеса и материнства скрывается вопрос, который сама Анна не считает решенным: как перестать постоянно торопиться и находить время для близких?

В одном из интеравью Хилькевич признавалась, что буквально вырывает дни для семьи и друзей. Отдыхать и получать от этого удовольствие научилась лишь недавно. При этом отказываться от своих целей ей трудно: хотелось и большую семью, и карьеру, и собственные проекты. Теперь все это требует ее внимания одновременно.

Актриса говорила о похожей трудности уже с другой стороны. Она иногда берет дочерей на съемки, но только когда позволяют обстоятельства: рядом с детьми неизбежно включается материнское внимание, которое сложно отложить ради работы.

К 40-летию у нее накопился опыт, который невозможно вместить в одно экранное амплуа. Два брака, трое детей, возвращение к учебе, годы в популярном сериале и работа за его пределами — все это складывается в историю человека, который не раз менял решения и учился жить с их последствиями.

Маше Беловой сценаристы всегда могли придумать выход из сложной ситуации. Анне Хилькевич свои выходы приходилось искать самой.