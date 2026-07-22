Разрыв глотки и инсульт: привычка сдерживать чихание может закончиться больницей

Фото: www.globallookpress.com/allergy

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Скорость воздуха при чихе достигает до 150 км/ч. Теперь представьте, что вы захлопываете эту ураганную мощь внутри себя. Куда уходит давление?

Мы чихаем при простуде, при аллергии, от яркого света и даже от резких запахов. Однако за этим, казалось бы, простым действием скрывается сложный физиологический механизм, который выполняет важнейшую защитную функцию для организма.

Чем чреват «неправильный» чих? Правда ли, что во время него может остановиться сердце и вывалиться глаза?

Что такое чихание и как оно работает

www.globallookpress.com/Ute Grabowsky

Чихание представляет собой непроизвольный рефлекс, позволяющий организму очистить носовые пути от нежелательных частиц. Это защитный механизм, который природа предусмотрела для очищения дыхательных путей от всего лишнего.

Процесс чихания запускается следующим образом: рецепторы в слизистой носа улавливают раздражитель — это может быть пыль, пыльца, вирус или даже слишком яркий свет.

Сигнал мгновенно поступает в головной мозг, где активируется «программа чиха». Затем легкие резко набирают воздух, голосовая щель закрывается, а потом с силой открывается, выталкивая воздух наружу.

Во время чихания язык рефлекторно прижимается к мягкому небу, и высокоскоростной воздушный поток выходит исключительно через нос. Так природа распорядилась, что чихание прочищает носовую полость, а кашель — ротовую.

В носовых ходах есть реснички, которые ловят частицы и предотвращают их дальнейшее проникновение в организм. Когда они не справляются с раздражителями, в дело вступает чихание. Мощный поток воздуха выносит частички, вызвавшие раздражение, вместе со слизью.

За чихание отвечают мышцы, дыхательная и иммунная системы, а также специальные нервные пути, включая передний решетчатый нерв, который играет ключевую роль в передаче сигнала от носа в мозг.

Основные причины чихания

www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Причин, по которым человек чихает, множество. Их можно разделить на несколько основных категорий.

Аллергические реакции. Это одна из самых распространенных причин чихания. Когда аллерген попадает на слизистую носа, иммунная система воспринимает его как угрозу. Иммунные клетки вырабатывают антитела IgE, которые крепятся к тучным клеткам. При повторном контакте с аллергеном эти клетки выбрасывают воспалительные вещества — простагландины и гистамин, что и вызывает приступ чихания, зуд в носу, насморк и слезотечение. Если чихание происходит два-три раза подряд, это может указывать именно на аллергическую реакцию.

Инфекционные заболевания. Чихание является симптомом заражения патогенами. Воспаление слизистой оболочки носа возникает при любой вирусной инфекции — от обычной простуды до гриппа. Вирусный ринит (насморк) — это наиболее частое проявление простудных заболеваний.

Пыль и механические раздражители. Во время уборки в пыльных помещениях чихание является защитным рефлексом у здоровых людей.

Фотический рефлекс (чихание от яркого света). Около 20-35% населения Земли обладают «световым чихательным рефлексом». Когда человек выходит из темного помещения на яркий свет, лучи ударяют по сетчатке глаза и вызывают акт чихания. Исследователи связывают это с тем, что у некоторых людей слишком близко расположены зрительный нерв и тройничный нерв: мозг путает полученные нервные импульсы. Этот рефлекс часто передается по наследству.

Другие раздражители. Чихание могут вызвать резкие запахи (бытовая химия, парфюмерия, табачный дым), физические нагрузки (из-за глубокого дыхания и пересушивания слизистой носа), выщипывание бровей (активируются нервные окончания в носовых проходах) и даже сильное волнение.

Опасность сдерживания чихания

www.globallookpress.com/Elisa Schu

Многие люди пытаются подавить чихание из соображений этикета или просто по привычке. Однако врачи предостерегают: сдерживать чихание может быть опасно для здоровья.

Если зажимать нос и рот одновременно, давление внутри головы может резко вырасти, в редких случаях доходя до повреждения сосудов или барабанной перепонки.

Сдерживание чихания приводит к быстрому повышению внутричерепного давления. Если у человека и так есть с этим проблемы, ситуация усугубляется: может произойти разрыв сосудов, а в тяжелых случаях сдерживание может стать причиной инсульта.

Так, в США в 2016 году 26-летний студент Сэм Мессина из Алабамы чихнул, лежа в кровати. Давление от чиха привело к разрыву врожденной сосудистой мальформации в его мозге и инсульту.

При этом врачи отмечают, что если пытаться сдерживаться однократно, то вреда особо не будет. Но если регулярно практиковать такое сдерживание, можно привести себя к серьезным проблемам.

Например, в апреле 2026 года житель Подмосковья сломал гортань, зажав нос пальцами и чихнув «в себя». Мужчина обратился в Пушкинскую больницу, где врачи диагностировали перелом хрящевой части гортани и эмфизему — проникновение воздуха в мягкие ткани клетчаточных пространств шеи.

А в 2018 году в Великобритании 34-летний мужчина попытался сдержать чих, зажав нос и закрыв рот. Он почувствовал хлопок в шее, после чего возникла сильная боль, отек и ему стало трудно глотать. Врачи диагностировали спонтанный разрыв глотки. Воздух попал в ткани его груди, и ему пришлось провести неделю в больнице на антибиотиках и зондовом питании.

Как правильно чихать: этикет и гигиена

www.globallookpress.com/allOver/TPH

Чихание — это физиологический акт, но в обществе существуют определенные правила поведения.

Гигиенические правила. Чихание является эффективным способом передачи вирусов и бактерий. Скорость воздушного потока при чихании может достигать 120-150 км/ч, а капли слюны и слизи разлетаются на расстояние от полутора до трех метров. Поэтому крайне важно прикрывать рот и нос.

При чихании необходимо использовать носовой платок, предпочтительнее одноразовые бумажные платки, которые выбрасывают сразу после использования.

Многие люди прикрывают рот рукой, однако это может способствовать распространению инфекций. Тканевые носовые платки не рекомендуется использовать повторно, так как они могут стать источником заражения. Если салфетки нет под рукой, лучше чихать в сгиб локтя.

Правила этикета. Специалисты по этикету рекомендуют по возможности остановить рефлекс. Если это не удалось сделать, чихать нужно с закрытым ртом, а затем необходимо извиниться перед окружающими людьми. Если вы успеете перед чиханием сказать «простите, извините», это будет очень хорошо. Также рекомендуется отвернуться в сторону или ладонью прикрыть лицо.

Пожелание здоровья. С точки зрения этикета, пожелание «Будьте здоровы» чихнувшему считается не совсем корректным. Специалисты отмечают, что этим пожеланием мы только привлекаем к чихающему человеку внимание и ставим его в неловкое положение. Как правило, психологически здоровый человек в обществе старается сдержаться и не чихнуть. Но если это произошло, все должны ему подыграть и не обратить внимания.

Мифы о чихании

www.globallookpress.com/Ute Grabowsky

Чихание — полностью физиологический процесс. И множество мифов не имеют перед собой никакой физиологической подоплеки.

«Например, кто-то говорит, что при чихании сотрясается мозг. Но этого точно нет, потому что это разные структуры и нет взаимодействия головного мозга и тех областей, которые задействованы при чихании», — подчеркнула врач общей практики Елена Павлова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Также говорят, что при чихании могут вывалиться глаза. Это тоже является мифом, так как уровень ротоглотки, которая задействована при чихании, не сообщается с глазными яблоками. И их настолько крепко держат мышцы, что не происходит никаких негативных последствий.

Еще один распространенный миф — при чихании замирает и останавливается сердце.

«Такое может быть, потому что блуждающий нерв задействован и в чихании, и одна из его веточек физиологически участвует в работе сердца, но организм после чихания все равно восстановит ритм, и все будет хорошо и с сердцем, и со всеми другими функциями», — отметила эксперт.