А вдруг дети пойдут в папу? Стоит ли встречаться с мужчиной низкого роста

Биолог Чернов: не нужно бояться рожать детей от мужчины с низким ростом

Фото, видео: legion-media/Zoonar GmbH

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Биолог рассказал, как наследуется рост и стоит ли учитывать его при выборе партнера.

И высоких, и миниатюрных девушек однажды посещает один и тот же вопрос. Давать ли шанс невысокому парню, если страшно родить низких детей?

Где-то говорят, что ребенок наследует «средний» показатель разного роста родителей, где-то, что все зависит исключительно от отцовского гена. Но действительно ли рост папы определяет детский? И есть ли смысл отказываться от отношений с мужчиной ниже среднего из-за гипотетических рисков, эксклюзивно 5-tv.ru подсказал биолог Тимур Чернов.

Как гены влияют на рост будущего ребенка

Мужчина ниже женщины, какого роста будут дети, мифы. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

Рост преимущественно определяется генетическими факторами, но зависимость эта не так проста.

«На данный момент известно порядка 400 генов, которые вносят свой вклад в этот параметр. При этом эта генетика объясняет только 20% разброса по росту», — рассказал Чернов.

То есть в геноме блуждают еще тысяча, а может быть, и несколько тысяч генов, которые вносят свой вклад в рост.

Из-за такой многофакторности предсказать точно, будет ли высоким ребенок, практически невозможно. Даже в пределах одной семьи разброс может быть существенным. Генетические комбинации формируются случайным образом.

«Ребенок у пары рождается роста усредненного всех родственников того же пола с одной и с другой стороны. Но если вы родите штук 12 детей, вы удивитесь, какая разница в росте может быть между ними», — подчеркнул биолог.

Как среда и условия жизни влияют на рост ребенка

Мужчина ниже женщины, какого роста будут дети, мифы. Фото: www.globallookpress.com/Tim Hall

Помимо генов, на рост существенно влияет окружающая среда.

«Например, за XX век благодаря увеличению количества белка в рационе, благодаря витаминам, человечество серьезным образом подросло», — заметил Чернов.

Этот феномен еще называют секулярный тренд. Он демонстрирует, насколько сильно условия жизни способны корректировать генетическую предрасположенность.

«Возможно, вы замечали, что сейчас очень неудобно спать на плацкартных полках. Сделаны они не для того, чтобы поиздеваться над людьми, а все дело в том, что вагоны конструировались относительно среднего роста людей второй четверти XX века. С тех пор люди выросли, а полки в плацкартных вагонах — нет», — заметил биолог.

Вот, что еще влияет на рост современных детей:

Полноценное питание в детском и подростковом возрасте;

Регулярная физическая активность, стимулирующая выработку гормона роста;

Отсутствие хронических заболеваний и стрессовых состояний, способных тормозить физическое развитие;

Качество сна, поскольку пик секреции соматотропина приходится на фазу глубокого сна.

Так что даже при наличии генетической предрасположенности к невысокому росту благоприятные условия могут помочь ребенку максимально вытянуться — так сказать, раскрыть весь генетический потенциал.

Какие гормоны влияют на рост ребенка

Мужчина ниже женщины, какого роста будут дети, мифы. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Важную роль в развитии детей играют гормональные процессы.

Соматотропный гормон, вырабатываемый гипофизом, еще называют гормоном роста. Его секреция особенно активна в детском и подростковом возрасте, а ее нарушения способны приводить к отклонениям от генетически заложенного потенциала.

Кроме того, на рост влияют тиреоидные гормоны, половые стероиды и инсулиноподобный фактор роста — все они участвуют в сложной системе регуляции костного и мышечного развития. Соответственно, все нарушения тут тоже «понижают» рост.

Но все не так страшно: любые эндокринные патологии, выявленные своевременно, поддаются коррекции. Именно поэтому в педиатрической практике большое значение придается регулярному мониторингу темпов роста и своевременному обращению к эндокринологу при выявлении отклонений.

«Если уж говорить о серьезном выборе партнера, с которым вы планируете связать свою жизнь, то я рекомендовал бы ориентироваться далеко не на рост, так как с любым ростом можно эффективно жить в этом мире, а сделать генетический скрининг на широкий спектр наследственных патологий, так как мне за мою практику не встречалось ни одного генома, где не было бы хотя бы одного сломанного гена. Который, встретившись точно таким же со стороны партнера, мог бы привести к серьезнейшим заболеваниям у детей», — отметил эксперт.

Генетическое тестирование позволяет выявить носительство мутаций, которые сами по себе не проявляются у родителей, но при совпадении у обоих партнеров могут привести к тяжелым наследственным болезням у ребенка.