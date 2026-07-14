Эпидемия тишины: почему люди перестают отвечать на сообщения даже близким

Фото, видео: 5-tv.ru

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Порой игнорирование в чате может длиться месяцами, даже если отношения казались довольно тесными. Но это не всегда говорит о равнодушии человека. Возможно, ему требуется психологическая помощь.

Почему люди перестают отвечать на сообщения, избегают встреч и все чаще выбирают тишину вместо общения? Со стороны это может выглядеть как холодность или потеря интереса, но за таким поведением нередко скрываются усталость, эмоциональное истощение или желание защитить себя.

Иногда человек замыкается не потому, что ему никто не нужен, а потому что у него больше нет сил быть «на связи». Почему даже близкие люди постепенно отдаляются и что на самом деле стоит за молчанием — в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Анастасия Суфиева.

Анастасия Суфиева

Психолог

Почему люди закрываются в себе

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Современный человек живет в постоянной перегрузке. Работа, новости, бесконечные уведомления, бытовые заботы, ответственность, необходимость все успевать. Мозг практически не остается в состоянии покоя. Когда эмоциональные ресурсы заканчиваются, психика начинает экономить силы. И одним из первых она сокращает именно общение.

«Любой разговор требует энергии. Нужно слушать, отвечать, поддерживать беседу, реагировать на эмоции другого человека, что-то объяснять. Даже приятное общение — это работа для нашей нервной системы», — отметила психолог.

Но проблема не только в усталости. За последние годы изменилось само качество нашего общения.

«Раньше люди чаще разговаривали друг с другом без спешки. Они сидели за одним столом, гуляли, обсуждали события дня, спорили, смеялись, молчали рядом. Сегодня мы постоянно на связи, но все реже по-настоящему присутствуем друг в друге. Во время разговора мы одновременно смотрим в телефон. Отвечаем на рабочие сообщения. Проверяем новости. Думаем о следующей встрече. Наше внимание стало самым дефицитным ресурсом. А ведь именно внимание создает ощущение близости», — подчеркнула Суфиева.

Можно провести вместе три часа и не почувствовать контакта. А можно поговорить двадцать минут так, что после разговора станет легче дышать.

Есть еще одна причина: многие люди перестают открываться не потому, что им никто не нужен, а потому что однажды почувствовали: их не слышат. Когда вместо поддержки человек постоянно получает советы, критику или фразы вроде:

«Не накручивай себя»;

«Ну и зачем ты это делаешь?»;

«Ты слишком чувствительный»;

«Да перестань, все не так страшно».

И тогда он постепенно перестает рассказывать о том, что происходит внутри. Психика делает простой вывод: «Если меня не понимают, лучше молчать». Это происходит незаметно. Сначала человек перестает рассказывать о сложностях. Потом — о переживаниях. Затем — о своих мечтах. И однажды разговоры сводятся только к бытовым вопросам:

«Как дела?».

«Нормально».

«Что нового?».

«Ничего».

Со стороны кажется, что отношения остались прежними. Но эмоциональной близости уже почти нет. Есть еще одна особенность, которую редко замечают. Многие настолько долго были сильными для других, что перестали понимать, как просить о помощи.

«Они привыкли поддерживать родителей, быть опорой для партнера, заботиться о детях, решать проблемы друзей, брать ответственность на работе… И постепенно возникает ощущение, что права на слабость просто нет. Такие люди особенно часто уходят в тишину. Не потому, что никого не любят. А потому, что рядом почти не осталось места, где можно самому стать тем, о ком позаботятся», — сказала эксперт.

Еще одна причина — эмоциональное выгорание. Когда человек долго живет в хроническом стрессе, его нервная система начинает защищаться и снижает эмоциональную чувствительность.

То, что раньше приносило радость, перестает радовать. То, что раньше вдохновляло, начинает утомлять. Даже любимые люди начинают восприниматься как дополнительная нагрузка.

И человек пугается сам себя. Он не понимает, что с ним происходит, почему он не хочет никого видеть, все ли с ним так. На самом деле это далеко не всегда говорит об отсутствии любви. Часто это говорит о том, что организм слишком долго жил на пределе своих возможностей.

Общение стало обязательством

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ziga Plahutar

Есть еще один современный феномен: мы стали доступными двадцать четыре часа в сутки. Когда-то письмо могло идти неделю. Сегодня человек видит, что вы были онлайн пять минут назад. Если вы не ответили, многие воспринимают это как личное отношение. Из-за этого общение перестало быть свободным. Оно стало обязательством: ответить, отреагировать, не обидеть, не забыть, не пропустить.

«Даже отдыхая, человек чувствует, что кому-то что-то должен. В результате желание выключить телефон становится не капризом, а попыткой вернуть себе ощущение внутренней свободы», — отметила Суфиева.

Сравнение своих отношений с другими

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Мы стали все чаще сравнивать свои отношения с тем, что видим в социальных сетях. Кажется, что у других всегда есть интересные встречи, веселые компании, идеальные семьи. На этом фоне собственная жизнь начинает казаться недостаточно насыщенной. Но реальность совсем другая. Большинство людей испытывают те же самые чувства одиночества, тревоги и усталости.

«Просто далеко не каждый готов говорить об этом открыто. Иногда человек не отвечает на сообщения вовсе не потому, что не хочет общаться именно с вами. Он не отвечает никому. Ему сложно даже выбрать слова. Сложно поддерживать разговор. Сложно объяснять свое состояние. И чем дольше длится молчание, тем сильнее становится чувство вины. «Надо ответить», «уже слишком поздно для ответа», «теперь неудобно», — объясняет психолог.

Так один день превращается в неделю. Неделя — в месяц. А хорошие отношения начинают разрушаться вовсе не из-за конфликта, а из-за накопившегося молчания. Важно понимать разницу между потребностью восстановиться и эмоциональной изоляцией.

Эпизодическая тишина как норма

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Если человеку нужно несколько часов или дней тишины — это нормально. Более того, для многих людей одиночество стало необходимым способом восстановить психическое равновесие.

«Именно в тишине мозг обрабатывает переживания, снижается уровень внутреннего напряжения, появляется возможность услышать самого себя. Не случайно многие после насыщенного дня мечтают не о шумной компании, а о вечере без разговоров и обязательств», — заметила эксперт.

Но если человек месяцами избегает общения, теряет интерес к встречам даже с самыми близкими, перестает получать удовольствие от того, что раньше было важно, — это уже может быть признаком эмоционального выгорания, тревожного расстройства или депрессии. В такой ситуации важно не обвинять себя в «нелюдимости», а честно признать, что психике, возможно, нужна помощь.

Умение слушать и давать безопасность

www.globallookpress.com/Peter Seyfferth

Есть еще один вопрос, который стоит задать себе каждому из нас: «А легко ли людям рядом с нами говорить о своих чувствах?».

«Когда близкий делится переживаниями, мы действительно слушаем? Или сразу начинаем искать решение? Спешим успокоить? Доказываем, что все не так плохо? Переводим разговор на себя?» — предлагает другие вопросы Анастасия Суфиева.

Иногда человеку не нужны советы, готовые ответы, лекции о том, как правильно жить. Ему нужен кто-то, кто выдержит его боль, не испугается ее и не станет обесценивать.

Порой лучшая поддержка — не советы и не попытки «починить» человека, а словесная поддержка:

«Я рядом»;

«Ты можешь не объяснять, если сейчас нет сил»;

«Если захочешь поговорить — я выслушаю»;

«Спасибо, что доверил мне это».

Именно такие слова возвращают ощущение безопасности. Потому что настоящая близость рождается не там, где человека оценивают или исправляют, а там, где ему позволяют быть собой.

Возможно, люди стали меньше общаться не потому, что перестали нуждаться друг в друге. А потому, что слишком редко встречают пространство, в котором можно быть настоящими — без необходимости казаться сильными, успешными, веселыми и всегда справляющимися.

«И, может быть, сегодня самым ценным подарком для близкого человека станет не длинный разговор и не идеальный совет, а ощущение, что рядом есть тот, кто не осудит, не отвернется и не потребует немедленно стать „удобным“. Потому что именно с этого начинается настоящая эмоциональная близость. И именно ее сегодня многим не хватает больше всего», — подытожила психолог.