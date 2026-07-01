Личные тропики: как обустроить бассейн и можно ли его сделать в теплице на даче

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Бассейн может стать изюминкой участка и настоящим райским уголком.

Собственный бассейн — это радость для детей и головная боль для родителей. Неправильный выбор чаши, экономия на фильтре или игнорирование дезинфекции превращают водоем в рассадник инфекций за считанные дни. А если добавить жесткую воду, опавшие листья и короткое лето — задача становится почти невыполнимой.

В программе Пятого канала «Стройнадзор» собрали пошаговые правила: от выбора конструкции до эффективной очистки, чтобы бассейн приносил только удовольствие.

Тропический бассейн

www.globallookpress.com/Elena Mayorova

В первую очередь команда «Стройнадзора» встретилась с Татьяной — любительницей поплавать. Ее каркасный бассейн служит ей много лет! На первый взгляд, самый обычный. Но при его подключении хозяйка придумала небольшую хитрость.

«Лето у нас в регионе достаточно короткое, хотя бывает теплым, и вода не успевает, на мой взгляд, прогреться. Я предпочитаю, чтобы вода была выше 30 градусов. Иначе для меня это просто морозильник. И печка, она на дровах, прекрасно проточно нагревает воду», — рассказала владелица участка с бассейном Татьяна Федорищева.

Комфорт любит и Дмитрий. Поэтому решил скомбинировать теплицу и бассейн! Если раньше водоем приходилось каждое утро чистить от листьев и москитов, то сейчас проблема решена. А главное — дети довольны.

«Здесь можно резвиться, можно кричать, есть небольшая шумоизоляция, поэтому соседей мы не беспокоили, и детям было комфортно. Плюс еще, когда вы купаетесь в бассейне и выходите, вас чуть обдувает. В теплице такого нет, потому что здесь даже ночью температура не опускается», — отметил Дмитрий Рыбочкин.

Периодически помещение проветривают. Спертый воздух и тепло — идеальная среда для размножения микроорганизмов! Чтобы этого не было, Дмитрий постоянно использует средства для дезинфекции и фильтр-насос.

«Он достаточно мощный. Для данного бассейна больше, чем даже нужно. Плюс добавляем альгицид и хлор в виде таблеток», — говорит Рыбочкин.

Как правильно выбрать конструкцию бассейна

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Для частного сектора подходят несколько вариантов бассейнов. Надувные и каркасные — самые дешевые и простые в установке. Для них не нужно рыть котлован, но после жаркого сезона их обычно убирают. Чаши, которые вкапывают в землю, бывают из полипропилена, железобетона, композита. Такие стоят дороже и сложнее в монтаже. А на зиму их надо «консервировать».

Размер и объем бассейна следует подбирать в зависимости от площади участка и людей, которые будут купаться. Если в семье есть дети, лучше не рассматривать глубокий вариант.

«Люди используют, как правило, все, что есть. Скважинная вода, колодец. В Московской области, в нашем регионе вода очень жесткая и железная. Она, соответственно, качества плохого», — отметил специалист по обслуживанию бассейнов Андрей Боев.

Поэтому на фильтр-насосе лучше не экономить. Они бывают песочные, картриджные — из бумаги и ткани. И диатомовые — в таких воду очищает порошок, который производят из окаменевших скелетов морских обитателей. Подбирать устройство нужно исходя из размера резервуара, частоты использования и качества воды.

Чем лучше очищать воду в бассейне

www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Команда «Стройнадзора» заранее наполнила надувной бассейн и оставила его на неделю. Затем воду из него разлили в три бутылки, добавили водоросли. И теперь протестируют на образцах самые популярные средства для дезинфекции.

«Это перекись водорода, хлорные таблетки и альгицид. А перед началом эксперимента мы оценим уровень загрязнения воды с помощью тест-полоски», — объясняет ведущий программы Филипп Курочкин.

В одну из бутылок погружают очиститель и смотрят на результат через 30 секунд. Ориентируются на цветовые значения в таблице. Для сравнения рядом положили неиспользованную тест-полоску. Практически все значения на образце сильно за пределами нормы.

После этого в емкость добавляют чистящие средства. В первую бутылку — альгицид, во вторую — хлорные таблетки. И в третью емкость — перекись водорода.

А вообще, правдиво ли утверждение, что чем прозрачнее вода — тем она чище?

«К сожалению, на 100% нельзя быть уверенным, что данная вода полностью обеззаражена. Это проверяется только наличием хлорсодержащего препарата в воде. Это можно сделать тестером. Для бассейнов, так называемые, таблеточные. Они продаются на любых маркетплейсах, в любых торговых центрах», — советует Боев.

А теперь каждую бутылку проверяют тест-полосками.

www.globallookpress.com/Alexander Keltik

«Лучше всех с очисткой воды справилась перекись водорода. Также хороший результат показали хлорные таблетки, но есть существенный недостаток. Превышение по содержанию хлора зашкаливает все возможные нормы. Следовательно, если вы выбрали хлорку, то соблюдайте дозировку по инструкции. Хуже всех по показателям справился альгицид, но это очевидно, потому что он больше предназначен для борьбы с тиной и водорослями», — рассказал Курочкин.

А насколько эффективен коагулянт? Это средство соединяет все мелкие частицы в крупные, от которых намного проще избавиться.

«Как мы видим, коагулянт работает, часть загрязнения собралась в большие хлопья и всплыла наверх. Их мы можем собрать сачком. Другая часть осела на дно, и это мы можем удалить пылесосом», — отметил ведущий.

Чтобы бассейн приносил радость — заранее продумайте, где его установить и какой размер подойдет для вашей семьи. Монтируйте строго по инструкции или обратитесь к профессионалам. Регулярно обслуживайте.

Подберите качественный фильтр-насос и используйте средства для очистки. Купите тент — и тогда в воду не попадут опавшие листья и насекомые. А самое главное — не оставляйте детей у воды без присмотра!