Штраф за выгребную яму: главные ошибки, из‑за которых участок может затопить
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Шипицин
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Такой резервуар требуют постоянного контроля и откачки.
Канализация — это система, которая не прощает ошибок на этапе строительства. Один негерметичный колодец или неправильный уклон трубы способны уничтожить комфорт целого квартала. В Калуге жители частного сектора столкнулись с классической проблемой самостроя: соседи проложили стоки без учета гидрогеологии болотистой местности. В итоге грязевые потоки хлынули на улицу.
Программа Пятого канала «Стройнадзор» рассказывает, как правильно должна работать автономная канализация и почему экономия на герметичности оборачивается экологическим бедствием.
Случай в Калуге
Жители этого района в Калуге — в отчаянии и не знают, куда обращаться. Отходы из сточного колодца постоянно извергаются на улицу.
«Представьте общественный туалет, который не ремонтировали сто лет. Представьте, что вы в него зашли и вы в нем живете. Прям такое ощущение», — рассказал житель Калуги Дмитрий Дидух.
«Оттуда все изливается. Какие-то прокладки, туалетная бумага, ну, фекалии, какие-то подгузники», — перечислил еще один житель Калуги Виктор Мирошин.
Больше всех страдает участок пенсионерки Любови. Особенно остро проблема встает весной, когда тает снег и поднимаются грунтовые воды.
«Все затоплено. Колодец, который раньше когда-то и воду пила, и поливала в огороде, воду сейчас оттуда брать невозможно», — сетует Любовь Величенко.
Жители выяснили, что эту канализацию обустроили их соседи. И нарушили все возможные нормы!
«Прокопали, проложили, установили колодцы. Установлено все неправильно. Колодец течет, из этого колодца течет. Были обращения в водоканал, в прокуратуру. Пока ответов никаких нет, решений мы не находим пока что», — рассказала Елена Мирошина.
«В раковинах, в унитазах, везде начала подниматься вся эта канализация. Мы вызвали водоканал, что, ребята, у нас авария, что делать. Хорошо, мы приедем. Они приехали, постояли. Мы туда без трактора не проедем, мы ничего сделать не можем», — призналась еще одна жительница Нэлли Щербакова.
Вместе с жителями «Стройнадзор» решил обратиться в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать нарушение.
«Мы хотели бы, чтобы сюда приехал наряд полиции для составления заявления по факту экологической катастрофы».
«А вы в Роспотребнадзор обращались?»
«Мы писали в Роспотребнадзор, мы писали в прокуратуру. Сейчас по месту нам необходимо зафиксировать с представителями органов».
«Все хорошо, передадим».
Водоканал спустя время ответил на запрос и подчеркнул, что сооружение построили с нарушениями сами жители, а не предприятие. Колодец негерметичный, а местность — болотистая, поэтому подтоплений не избежать. Полиция после звонка не приехала. Теперь люди собираются обращаться в суд.
Чистка городской канализации
Как же прочищают городскую канализацию? Для начала работы мастеру необходим газоанализатор. Им проверяют содержание аммиака, метана, сероводорода и других вредных веществ в воздухе.
«На данный момент мы уже откалибровали прибор. Он у нас показывает необходимые показатели, которые сейчас содержатся в окружающей среде. Для дальнейшего выполнения работы нам необходимо просто подойти к колодцу, опустить данный прибор, и мы увидим сами изменения на самом экране», — рассказал мастер участка оперативного реагирования Виталий Жулин.
Если значения будут превышены — работы приостанавливают, чтобы проветрить колодец. Иначе сотрудник может получить проблемы со здоровьем.
«Мы сейчас производили замер именно загазованности в колодце. Данный прибор показал, что загазованность в норме», — отметил Жулин.
Теперь мастера могут приступать к очистке.
«Эта техника у нас гибридная. Она не только промывает, она также и откачивает. То есть, когда мы выполняем работу по промывке сети, тот мусор, который мы натаскиваем сам в колодец, данная машина собирает его с помощью вакуумной установки, после этого она забивается и уезжает на очистку, на очистные сооружения», — рассказал мастер.
Из канализации достали влажные салфетки и тряпки, которые сбились в большой ком. С такими засорами специалисты сталкиваются регулярно, но некоторые находки не перестают удивлять.
«Колеса резиновые, мясорубки, кастрюли, тряпок много, детские игрушки», — перечислил находки слесарь аварийно-восстановительных работ Владимир Корж.
Опасность выгребных ям
На первый взгляд, в частном секторе, где в каждом доме — автономная канализация, таких проблем нет. Но это далеко не так!
«При переполнении выгребной ямы затопило участок, что привело к санитарным и биологическим последствиям. То есть люди выкапывали выгребную яму в определенные сроки и закапывали станцию глубокой биологической очистки в короткий промежуток времени», — рассказал инженер загородных коммуникаций Артем Киселев.
Выгребные ямы считаются самым опасным и неудобным способом избавляться от отходов: требуют постоянного контроля и откачки. Постепенно они уходят в прошлое, но в некоторых домовладениях их все еще можно встретить. У Натальи такая на даче — для туалета и летнего душа.
«Здесь у нас установлены две бочки, куда сливается вся вода. Бочки металлические. Вся эта жидкость там и остается до откачки. Так как мы живем на даче редко, это не постоянно наше место, откачивать нам приходится где-то раз в сезон», — отметила жительница Новосибирска Наталья Снурникова.
По закону выгребные ямы без дна запрещены. Резервуар должен быть полностью герметичным, чтобы стоки не попадали в почву. Минимальное расстояние от уличного туалета до колодца — восемь метров, до дома, в том числе, соседского — 12. За нарушение санитарных норм могут выписать штраф в размере до 500 рублей, а если будет доказана порча земель — до 5000. Соседи вправе обратиться в суд и потребовать переноса конструкции.
А вообще от таких жалоб не застрахованы даже звезды, если они причиняют ущерб экологии. Так, в центре скандала снова оказалась Лариса Долина. На территории участка певицы находится искусственный пруд, из которого по трубам текла непонятная жидкость и загрязняла природный ручей. Бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Росприроднадзор и попросил провести проверку. В итоге все сточные каналы перекрыли. Инспекторы будут регулярно выезжать на объект и контролировать ситуацию.