SHAMAN впервые ответил на самые неудобные вопросы: про Байкал, трусы, Мизулину и «кремлевскую звезду»

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

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В последнее время Ярослав Дронов то и дело оказывался в центре скандала. Наконец-то артист решил прояснить ситуацию.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, решил расставить все точки над «i» на фоне нарастающих скандалов и сплетен вокруг своей персоны.

Для этого исполнитель хита «Я русский» собрал представителей СМИ на пресс-конференцию в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», ответив на все давно назревавшие вопросы.

Жалеет ли Дронов о своей выходке на Байкале? Настоящий ли он патриот? Что думает о Егоре Криде? Запишет ли совместную песню с балериной Анастасией Волочковой? И носит ли он нижнее белье? Читайте подробности в материале 5-tv.ru.

Что SHAMAN «испытал на своей шкуре»

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Певец заявил, что критика патриотизма забивает человека в глушь, буквально запрещая ему пользоваться благами цивилизации. Но продемонстрировать любовь к Родине возможно, даже если у тебя на подтанцовке артисты, а не проходящие мимо медведи.

«Раньше таких, как я, называли ватниками, смеялись, шутили, всяческим образом как-то при любой удобной ситуации подкалывали. Но я на своей шкуре это испытал. Но, слава богу, все изменилось в 2022 году, когда патриотизм вырвался из клетки. А я подарил ему свой голос и свои песни. И нам удалось вернуть чувство свободы», — заявил певец.

«А че не на фронте»

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Дронов пояснил, что его главный фронт — сцена. Артист регулярно ездит с благотворительными концертами в зону СВО, чтобы поддержать бойцов, но интернет‑критики упорно пытаются отправить его на передовую уже не в качестве исполнителя.

«Ни один серьезный человек, ни один наш боец не задал мне этого вопроса: „А че ты не на фронте?“. <…> Сцена, мой голос, мои песни — это мое главное оружие» — сказал SHAMAN.

Как SHAMAN хочет, чтобы его называли

SHAMAN считает, что уже давно перерос свое прошлое звание, которым его окрестили хейтеры в интернете.

«Вообще-то, я уже давно не кремлевский проект. А кремлевская звезда. Пора уже, друзья, менять заголовки. Все, хватит про кремлевский проект», — подсказал певец.

Дронов указал, Кремль не пишет ему песни, не диктует образы и не указывает, что говорить, а чего избегать. Иначе он с самого начала выступал бы в пиджаке и галстуке, отказался бы от дредов и любимых кожаных штанов.

Певец подчеркнул, что искусственно «создать такого артиста в пробирке» невозможно: для этого не хватит главного ингредиента — народной любви. Иначе, по его словам, за время специальной военной операции на сцене появилось бы с десяток «шаманов», но этого не случилось.

«Цари творили историю без нижнего белья»: есть ли одежда под штанами SHAMAN

Владимир Астапкович/РИА Новости

Ярослав Дронов с долей иронии заметил, что поток вопросов об отсутствии нижнего белья под его кожаными штанами едва ли не затмил другие темы — вплоть до того, что эту деталь выделили в отдельную «категорию»: то ли претензию, то ли зависть, то ли просто чересчур живой интерес.

«Крестьяне, князья, цари творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает нам ими восхищаться, ставить им памятники, изучать их в школах. Ох, ну если кого-то действительно это интересует. Хорошо, я продемонстрирую. Вот они на месте», — продемонстрировал артист.

Лучше уже не будет. Это так ведущий пресс-конференции считает, если что.

Как SHAMAN подбирает даты в личной жизни

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

SHAMAN объяснил, почему так вышло, что он развелся с прошлой супругой Еленой Мартыновой в Год семьи.

«Вы говорите: подождать. А чего подождать? Попробуйте ответить на этот вопрос. Подождать чего? Подождать, когда закончится Год семьи, а потом развестись? Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. SHAMAN — тоже живой человек, у него есть сердце, и сердцу не прикажешь», — воскликнул артист.

Пойди он на поводу у общественного мнения и сохрани видимость брака до конца года, то, по собственным словам, предал бы самого себя.

Ярослав Дронов признался, что его роман с Екатериной Мизулиной начался лишь спустя несколько месяцев после расставания с экс-супругой.

«В личной жизни важны не даты. В личной жизни важны люди», — подчеркнул Дронов.

А еще певец напомнил, что, несмотря ни на что, он все же создал семью в тот самый год, который был посвящен в России семье. Так что касательно дат он все же остался избирателен.

«Мы поженились с Катериной. То есть фактически в Год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?» — заключил он.

Что такого нельзя SHAMAN, что можно Егору Криду

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дронов вспомнил о критике на счет его поцелуя с Мизулиной (как позже оказалось, сымитированного) в феврале 2025 года на глазах у несовершеннолетних. Тогда в одной из школ ученики закричали «Горько!».

Артист провел параллель со скандалом вокруг певца Егора Крида: если в случае с Дроновым и Мизулиной речь шла о безобидной игре на публику, то на концерте в «Лужниках» действия Крида носили куда более, по мнению артиста, откровенный характер — и все это при большом скоплении детей.

«На минуту представьте, если бы это была не имитация, а настоящий поцелуй? Думаете, старшеклассники или их родители не знают, как люди целуются? Ах, я забыл — настоящим патриотам ничего нельзя. А почему‑то Егору Криду такие заигрывания с танцовщицей можно. Я‑то Екатерине сделал предложение, а Егор сделал то же самое? Не знаю», — улыбнулся певец.

Инцидент с Кридом прогремел в августе прошлого года. Концерт в «Лужниках» имел возрастное ограничение, но это не остановило Крида от весьма откровенных телодвижений на сцене с танцующей девушкой в откровенном наряде.

Ждать ли дуэт SHAMAN и Волочковой

Дронов отказался (на счастье или разочарование публики) от идеи записать совместную песню с балериной Анастасией Волочковой.

«Я не понимаю цели и задач. Ну, просто хайпануть. Я предпочитаю все-таки делать дуэты как музыкант, мне интересно с музыкантами сотрудничать. Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный», — сказал артист.

SHAMAN считает, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому хита с Волочковой у него, вероятно, не будет.

«Если каждый будет пытаться метить на кресло другого человека, который абсолютно никак не подходит, то тогда, извините, бардак получится», — сказал он.

А Волочкова, между прочим, давно мечтает выйти на сцену с любимцем публики. Даже приготовила несколько песен.

Больше так не будет? Жалеет ли SHAMAN о выходке на Байкале

SHAMAN признался, что пожалел о публикации скандального ролика, где он облизывал лед Байкала.

«Единственная моя ошибка заключалась в том, что я это видео опубликовал в интернете. Но если бы я этого не сделал, это уже был бы совсем другой человек», — заявил артист.

При этом певец отметил, что ситуация с Байкалом затронула только его.

«После той шутки с Байкалом я никому не навредил, кроме как самому себе», — отметил SHAMAN.

Артист наделал немало шума в феврале 2026 года, выложив видео, где он облизывает лед на озере Байкал. При этом о неокрепших умах он подумал, поставив под записью возрастное ограничение «18+».

Но критики избежать не смог — местные жители восприняли это как оскорбление священного места. На Масленицу они даже сожгли чучело артиста на берегу Байкала. Настоящие шаманы тоже не были в восторге от выходки исполнителя.

Сам SHAMAN тогда объяснил, что впервые оказался на Байкале, и был очарован его красотой, что спонтанно решил попробовать лед озера на вкус.