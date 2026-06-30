История принцессы Дианы в 11 фотографиях: от помолвки до последнего лета

Фото: legion-media/Anwar Hussein

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Какие моменты из жизни леди Спенсер до сих пор обсуждают в мире?

Принцесса Диана не любила папарацци, но на фото попадала регулярно: то ее снимали исподтишка, а то ей приходилось позировать официально. Снимков много, и за некоторыми из них стоят важные события.

Какие истории биографии Дианы Спенсер рассказывают известные кадры?

Принцесса Диана демонстрирует кольцо с сапфиром, 24 февраля 1981 года

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: www.imago-images/ТАСС

24 февраля 1981 года принц Уэльский и леди Диана Спенсер объявили о своей помолвке. На фото видно кольцо из 18-каратного белого золота с овальным цейлонским сапфиром в 12 карат, окруженным 14 бриллиантами, на безымянном пальце будущей принцессы.

Принц Чарльз не удосужился подобрать избраннице кольцо и предложил ей сделать выбор самостоятельно, а леди Диане были предложены готовые модели ювелирного дома Garrard. Идея звучала бы роскошно, если опустить одну тонкость: позже, для второй помолвки, Чарльз преподнес Камилле фамильную драгоценность.

Диане же досталось кольцо из каталога. Впрочем, украшение оказалось действительно ослепительным: в 1981 году оно стоило будущему королю около 60 тысяч долларов, а сейчас его оценивают более чем в полмиллиона.

Сегодня это кольцо с сапфиром считается настоящей классикой ювелирного искусства. Когда принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон, он пояснил, что решил задействовать кольцо матери, чтобы она тоже оставалась частью этого важного для него события.

Медовый месяц принцессы Дианы, август 1981 года

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency

Кадры королевской пары во время медового месяца были сделаны в Шотландии. После 11-дневного круиза по Средиземноморью Диана и Чарльз отправились в замок Балморал, где прессе было разрешено их снимать. Собственно, поэтому на кадрах чета выглядит влюбленной, на самом же деле медовый месяц прошел не счастливо.

«Знаете, это был просто мрак. У меня было столько надежд, и они рухнули через два дня», — рассказывала принцесса в тайных интервью с биографом Эндрю Мортоном.

Вечером второго дня круиза по просьбе принца Чарльза к нему были доставлены книги философа Лоренса Ван Дер Поста.

«Семь книг — все они пришли в наш медовый месяц. Он (Чарльз) читал их вслух, и мы должны были обсуждать их и анализировать за ланчем каждый день», — делилась Диана.

Принцесса чувствовала себя уставшей и одинокой. Она по четыре раза на день переживала приступы нервной булимии.

Принцесса Диана спит во время выступления, 4 ноября 1981 года

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: Tim Graham/Getty Images

4 ноября 1981 года принцесса Диана присутствовала на пышном гала-концерте «The Splendours Of The Gonzagas Exhibition Gala» в лондонском музее Виктории и Альберта. Фотограф Тим Грэм нажал на кнопку фотоаппарата точно в момент, когда 20-летняя принцесса заснула в роскошном красном кресле.

В тот день она была одета в пышное шифоновое платье от Bellville Sasson. Фотография спящей Дианы попала во все газеты, и принцесса получила прозвище «Спящая красавица».

Позже выяснилась причина усталости: принцесса находилась на первом триместре беременности. Уже на следующий день, 5 ноября 1981 года, Букингемский дворец опубликовал официальное объявление о том, что принц и принцесса Уэльские ожидают первенца.

Принцесса Диана со старшим сыном в детском саду, 1985 год

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: www.globallookpress.com/d75

Еще до замужества Диана, обожавшая детей, работала помощницей воспитателя в детском саду «Молодая Англия» в Лондоне. Эта любовь к детям в полной мере проявилась и в материнстве. 22 июня 1982 года в больнице Святой Марии Диана родила сына и наследника британского престола — принца Уильяма.

Несмотря на традиции, она сама выбрала имя первенцу, отказалась от помощи королевской няни, наняв свою, и всячески старалась оградить семью от вмешательств в личную жизнь. Преданная и ласковая мать, Диана организовывала свои дела так, чтобы они не мешали ей лично забирать детей из детского сада или школы.

Кстати, до Дианы отправлять наследников в детский сад тоже не было принято. На фото принц Уильям идет в частное дошкольное учреждение The Minors в 1985 году, а двумя годами позже туда же поступил принц Гарри. Диана воспитала первенца прилежным, трудолюбивым и спокойным мальчиком.

Танец принцессы Дианы с Джоном Траволта, 9 ноября 1985 года

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: www.globallookpress.com/Pete Souza

9 ноября 1985 года принцесса Диана и принц Чарльз были приглашены на торжественный ужин в Белом доме, организованный президентом США Рональдом Рейганом и его женой Нэнси. Это был первый совместный визит пары в Соединенные Штаты. На приеме присутствовали многие голливудские знаменитости, в том числе звезда фильма «Лихорадка субботнего вечера» Джон Траволта.

«Когда Диана приехала в Америку в 1985 году, это укрепило ее место на мировой арене. Она больше не была той юной, наивной девушкой. Она была большой знаменитостью, самой известной женщиной в мире. Одержимость ее персоной распространилась из Британии по всему миру», — писала королевский историк Кейт Уильямс.

В тот вечер актер поначалу держался в стороне и чувствовал себя не слишком уверенно: обстановка казалась ему чересчур торжественной.

Около 10 часов вечера к Траволте подошла первая леди США Нэнси Рейгани и сообщила, что принцесса Уэльская была бы рада потанцевать с ним. Было решено, что ближе к полуночи Рейгани проведет актера к ней.

Пара кружилась в танце примерно четверть часа. Звучало попурри из мелодий к фильмам «Бриолин» и «Лихорадка субботнего вечера» — его исполнил оркестр морской пехоты США. Для Траволты все происходящее казалось чем‑то нереальным, похожим на сказку.

Кадры этого вечера сделал Пит Соуза, в то время официальный фотограф Белого дома. Фотографии быстро разошлись по изданиям, и пресса тут же закрепила за Дианой прозвище «королева диско».

Визит принцессы Дианы в Миддлсексскую больницу, 1987 год

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: Hans Deryk/ТАСС

В 1980-х годах эпидемии ВИЧ и СПИДа разрастались очень быстро, а вместе с ней — и паника. Многие всерьез полагали, что болезнь передается через прикосновение. Диагноз превращал человека в изгоя, обреченного на одиночество и смерть в полной изоляции.

Весной 1987 года в Великобритании открылось первое специализированное отделение для пациентов со СПИДом на базе Миддлсексской больницы. Королевскую семью пригласили принять участие в церемонии открытия, однако принц Чарльз отклонил приглашение, а принцесса Диана приняла.

Она вошла в палату, непринужденно села на край больничной койки и стала общаться с пациентами, пожимая им руки, без перчаток, без страха, без снисходительности. С того дня Диана неизменно выступала в защиту больных СПИДом, опровергала мифы, поддерживала благотворительные инициативы и продолжала обнимать больных.

Спустя два года, во время визита в Нью-Йорк, она посетила Гарлемскую больницу, где лежали дети с ВИЧ, и не испугалась взять на руки семилетнего умирающего мальчика.

Принцесса Диана в лепрозории матери Терезы в Индии, февраль 1992 года

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: Anwar Hussein/legion media

Зимой 1992 года принцесса Диана была в Индии, где посещала хосписы, лепрозории и приюты матери Терезы.

В те годы прикосновение к больному проказой пациенту считалось почти табу. Но принцесса, как и в случае со СПИДом, уверенно протягивала руки и пожимала ладони больных.

Вскоре после этой поездки принцесса приняла на себя покровительство над организацией The Leprosy Mission. Она продолжила посещать больницы и колонии для прокаженных в Индии, Непале и Зимбабве.

Принцесса Диана в «платье мести», 29 июня 1994 года

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: legion media

29 июня 1994 года британский телеканал ITV транслировал документальный фильм «Charles: The Private Man, the Public Role». В фильме, который посмотрели 13 миллионов человек, принц Чарльз впервые публично признался в измене Диане, подтвердив отношения с Камиллой Паркер-Боулз. К тому моменту супруги уже два года не жили вместе, однако продолжали появляться вместе на официальных мероприятиях.

В тот же вечер Диана посетила благотворительный ужин в галерее Serpentine в Лондоне. До этого она неоднократно отказывалась от приглашения, но в последний момент решила прийти. Надела она черное коктейльное платье от дизайнера греческого происхождения Кристины Стамболян.

Диана приобрела его еще в 1991 году, но целых три года оно провисело в шкафу, поскольку очевидно шло вразрез с дресс-кодом принцессы Уэльской. Негласный королевский протокол требовал консервативности.

Черный в британской монархической традиции — цвет траура, плюс Чарльз не любил, когда Диана носила черное. Платье было куда более открытым, чем допускал королевский дресс-код: выше колен, с асимметричным низом, открывающим бедро, с открытыми плечами и глубоким декольте.

Принцесса Диана в Москве, июнь 1995 года

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: PA Images/legion media

В июне 1995 года принцесса Диана впервые и единственный раз посетила Россию.

Леди Ди побеседовала с министром социальной защиты Людмилой Безлепкиной и депутатом Юрием Яровым, который курировал социальный блок в Белом доме, побывала на спектакле в Большом.

На следующий день после театра Диана направилась в Тушинскую детскую больницу. Еще в конце 1980‑х в Соединенном Королевстве был создан фонд поддержки больницы, изначально им руководила мать королевы Елизаветы II, но с годами нагрузка стала для нее слишком большой, и все задачи перешли к Диане.

Принцесса подарила Тушинской детской больнице оборудование и зашла в травматологическое отделение, где лежали пострадавшие в автодорожных и железнодорожных авариях. Также принцесса открыла филиал фонда помощи детям‑инвалидам «Уэйверли хаус» в школе № 751.

16 июня в посольстве Великобритании в Москве принцессе Диане вручили Международную Леонардо‑премию — награду, признавшую ее значительный вклад в развитие гуманитарной сферы.

Принцесса Диана посреди разминированного поля в Анголе, январь 1997 года

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: Giovanni Diffidenti/ТАСС

В январе 1997 года принцесса Диана присоединилась к глобальной кампании против противопехотных мин. Она не испугалась приехать в Анголу, где не утихала гражданская война, а по улицам медленно передвигались люди на костылях или в инвалидных колясках. Именно там насчитывалось самое большое в мире число людей с ампутированными конечностями.

За несколько дней до визита принцессы в Куито — городе, считавшемся одним из самых заминированных в Анголе, — произошла очередная трагедия. Подростки, не подозревая об опасности, играли в футбол на поле, которое успели очистить лишь частично.

В день, когда был сделан снимок, Леди Ди надела бронежилет с эмблемой организации HALO‑TRUST и защитную маску, ступила на разминированное поле. Позже Диана откровенно говорила, что от страха у нее судорогой сводило челюсть.

Принцесса добилась своего — в конце 1997 года международное движение за запрет противопехотных мин было удостоено Нобелевской премии мира.

Последнее лето принцессы Дианы, июль 1997 года

Истории из жизни принцессы Дианы по фото, кадрам. Фото: AGENCE / BESTIMAGE/legion media

В июле 1997 года принцесса Диана отправилась в Сен-Тропе на яхте «Джоникал», принадлежавшей Мохамеду Аль Файеду, владельцу универмага Harrods. Она взяла с собой двоих сыновей — принцев Уильяма и Гарри. Именно во время этого путешествия Диана ближе познакомилась с сыном Мохамеда, Доди Аль Файедом, который впоследствии станет ее последним возлюбленным.

На снимках с тех каникул Диана выглядит счастливой — она обнимает сыновей, смеется, позирует в ярких купальниках. Эти фотографии стали одними из последних в ее жизни. Через шесть недель Диана и Доди Аль Файед разобьются в автокатастрофе в Париже.