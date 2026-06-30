Последние секунды жизни в тоннеле: загадка смерти принцессы Дианы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Peter Heimsath; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если бы не та роковая ночь, то 1 июля королеве людских сердец могло исполниться 65 лет.

Гибель принцессы Дианы породила десятки конспирологических теорий — от заговора спецслужб до инсценировки. Но главный «козырь» для сторонников версии убийства — письмо, которое она передала дворецкому Полу Барреллу за два года до смерти, в октябре 1995 года.

В нем королева людских сердец писала о «самом опасном» этапе своей жизни и прямо обвиняла еще на тот момент принца Чарльза (ныне короля Карла III) в планах устроить «аварию с отказом тормозов». Эти слова так и остались на уровне конспирологических теорий — никаких доказательств, кроме самих этих писем, найдено не было.

При этом в 1997 году эти слова прозвучали пророчески. Хотя принц Чарльз отрицал осведомленность о письме, а официальный отчет не нашел подтверждений этим страхам, именно такие нестыковки и «белые пятна» подпитывают живучесть самых разных версий — от технического саботажа до вмешательства спецслужб, не давая трагедии кануть в забвение.

Главные конспирологические теории о смерти принцессы Дианы, которой могло исполниться 1 июля 2026 года 65 лет, — в материале 5-tv.ru.

Версия № 1: британские спецслужбы и королевская семья

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: www.globallookpress.com/Craig Lovell

Самая популярная и живучая теория: принцессу Диану убили британские спецслужбы — если не по прямому приказу королевской семьи, то с ее молчаливого согласия.

В 2025 году, накануне 28-й годовщины трагедии, королевский эксперт Том Сайкс опубликовал эссе, в котором заявил: смерть Дианы была преднамеренным убийством, организованным «влиятельной группой инсайдеров в британских службах безопасности». По его мнению, они действовали без ведома членов королевской семьи, но исходили из того, что Диана представляет угрозу для монархии.

Мотивов называлось несколько: непредсказуемость принцессы, ее осведомленность о секретной информации и даже кампания против противопехотных мин, которая угрожала интересам британского военно-промышленного комплекса.

Сайкс указывает на «необъяснимые вопросы»: аномальный уровень угарного газа в крови водителя, отключенные камеры видеонаблюдения в районе трагедии и экстренное бальзамирование тела принцессы через несколько часов после смерти.

Версия № 2: заказ от принца Филиппа

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: www.globallookpress.com/SVEN SIMON

Особняком стоит теория, которую десятилетиями продвигал Мохаммед Аль-Файед — отец Доди, последнего возлюбленного принцессы Дианы, погибшего вместе с ней. Миллиардер публично обвинял в организации убийства принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.

По его версии, королевская семья не могла допустить, чтобы мать наследника престола вступила в брак с мусульманином. Аль-Файед утверждал, что Диана была беременна от Доди и они планировали объявить о помолвке.

«Официально версия беременности не подтвердилась. И мы понимаем, что это не больше, чем слухи и домыслы. К чему же теории такие живучие? Психологи называют это предвзятостью пропорциональности. Мы подсознательно пытаемся верить, что столь значимая личность не могла погибнуть просто так», — прокомментировала теорию 5-tv.ru историк Ксения Медведева, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Версия № 3: загадочный белый Fiat Uno

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: legion media

Одна из самых интригующих деталей трагедии — белый Fiat Uno, который, по показаниям свидетелей, столкнулся с Mercedes Дианы перед въездом в тоннель.

На месте аварии криминалисты обнаружили осколки красного пластика и следы белой краски — они совпадали с задним фонарем и бампером Fiat Uno. Более того, в компьютере Mercedes сохранились данные, указывающие на столкновение с другим автомобилем за секунды до удара о 13-ю колонну.

По официальной версии, за рулем Fiat мог находиться фотограф Джеймс Энденсон — он был одним из преследовавших принцессу папарацци и действительно владел такой машиной. Однако Энденсон покончил с собой в 2000 году, и его допросить не удалось.

Однако французский спасатель Кристоф Пела предложил альтернативную версию событий. По его мнению, Энденсон не совершил самоубийство, а был убит. Пела утверждает, что Энденсон сотрудничал с британской разведкой МИ-6 и обладал информацией о заговоре против Дианы.

Так вот, конспирологи утверждают, что за рулем был не случайный свидетель, а профессиональный водитель-«чистильщик», который намеренно подрезал Mercedes, чтобы вынудить водителя потерять контроль. Французская полиция так и не нашла этот Fiat, хотя объявила награду в 500 тысяч франков.

В 2006 году был опубликован официальный отчет: водитель Fiat «не был виновником» — его маневры не могли спровоцировать такую катастрофу, но конспирологи считают этот вывод «заметанием следов».

Версия № 4: саботаж автомобиля

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE Bilderbox

Техническая версия гласит, что машина была подготовлена к аварии заранее. Сторонники этой теории указывают на «необъяснимое» поведение автомобиля: по их данным, тормозная жидкость была загрязнена, а один из тормозных шлангов имел микротрещину, которая должна была привести к отказу при резком нажатии. Якобы это сделали сотрудники гаража Ritz, подкупленные спецслужбами.

Более радикальная версия — использование системы дистанционного управления, известной как «бостонские тормоза», которая позволяет взламывать электронику современных автомобилей. В 1990-е годы такая технология существовала только в разработках МИ-6 и ЦРУ.

Согласно этой теории, агент, сидевший в белом Fiat Uno, активировал устройство, которое заблокировало рулевое управление Mercedes на скорости около 120 км/ч. Все официальные экспертизы, включая проверку французскими судебными механиками, не нашли следов внешнего вмешательства — неисправностей в тормозной системе выявлено не было.

Версия № 5: вспышка в тоннеле

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: legion media

Несколько очевидцев, включая таксиста, ехавшего за Mercedes, и продавца газет у входа в тоннель, сообщили о яркой белой вспышке, которая озарила тоннель за мгновение до столкновения.

Конспирологи взяли это как «доказательство» чего-то необычного — например, взрыва, выброса газа или даже вмешательства извне. В качестве «подтверждения» они приводили показания бывшего агента МИ-6 Ричарда Томлинсона.

Вспышка, по его мнению, могла быть произведена лазерным устройством, установленным на мотоцикле одного из папарацци — именно поэтому фотографы так легко ушли от полиции. Официальное расследование назвало эти заявления «спекуляцией», объяснив вспышку отражением света фар и камер в мокром тоннеле.

Версия № 6: водитель — агент под прикрытием

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: www.globallookpress.com/Phil Loftus/Capital Pictures

Согласно этой теории, начальник охраны отеля Ritz Анри Поль не был пьян, а пробы крови были подменены. Экспертиза показала уровень алкоголя 1,75 промилле — втрое выше нормы. Но конспирологи указывают, что результаты были объявлены только через две недели, и утверждают, что на самом деле Поль был трезв, а в его крови обнаружили странное сочетание антидепрессантов, которое могло быть следствием «контроля сознания».

Более того, на счетах Поля во французских банках нашли около 200 тысяч долларов — сумма, несоизмеримая с зарплатой охранника. Бывший разведчик Томлинсон утверждал, что в досье МИ-6 видел имя Поля как «офицера связи» с французской разведкой.

Сторонники версии считают, что Поль намеренно разбил машину, получив приказ «ликвидировать пассажиров», а сам должен был выжить, но что-то пошло не так.

Версия № 7: инсценировка — Диана жива

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: Christian Grube/legion media

Это самая фантастическая теория, но у нее есть свои адепты. Они утверждают, что в тоннеле погибла не принцесса, а ее двойник, а настоящая Диана якобы инсценировала смерть, чтобы сбежать от королевской семьи, папарацци и перейти к новой жизни в Австралии или Южной Америке.

В качестве «доказательств» приводят закрытый гроб на похоронах (якобы чтобы скрыть, что тело не принадлежит ей), а также тот факт, что опознание проводили всего два человека — сестра Дианы Сара и принц Чарльз, которые могли быть в сговоре.

Сам принц Гарри в своей книге признался, что в детстве верил в эту версию и годами мечтал, что мать «просто уехала», чтобы однажды вернуться. Однако все судебно-медицинские эксперты единодушны: травмы, зафиксированные при вскрытии, полностью соответствуют характеру аварии, и ДНК-анализ подтвердил личность погибшей.

Версия № 8: врачебная халатность

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE Bilderbox

Есть теория, что Диана могла бы выжить, если бы ей оказали помощь быстрее или иначе. Французские спасатели действовали по протоколу: они стабилизировали состояние пострадавшей на месте в течение 40 минут, а не повезли ее сразу.

Некоторые эксперты полагают, что внутреннее кровотечение (разрыв легочной вены) можно было остановить экстренной операцией, если бы принцесса была в операционной уже через 15–20 минут.

Однако бригада врачей, работавшая в больнице «Питье-Сальпетриер», настаивает, что травма была несовместима с жизнью: разрыв крупного сосуда, смещение сердца и множественные переломы ребер делали шансы на выживание практически нулевыми.

Версия № 9: папарацци как убийцы

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: www.globallookpress.com/john rowley

Изначально именно фотографы считались главными виновниками, мол, их преследование на мотоциклах заставило водителя ускориться, а затем они буквально «зажали» Mercedes в тоннеле.

Однако следствие показало, что мотоциклы папарацци въехали в тоннель лишь через несколько секунд после Mercedes — они не могли стать причиной потери управления.

В 2013 году принц Гарри в интервью CBS заявил, что «папарацци — это те, кто убил мою мать», и что он не простит их никогда. Конспирологи же пошли дальше: они предположили, что один из мотоциклистов был не фотографом, а агентом МИ-6, который выстрелил в шины или даже в водителя.

Остальных папарацци якобы «загипнотизировали» или подкупили, чтобы они молчали. Эта версия не подтверждена ни одним доказательством.

Версия № 10: смерть Барри Маннаки — предупреждение

Смерть принцессы Дианы: что случилось в парижском тоннеле, версии и теории заговора, гибель принцессы Дианы, расследование. Фото: Trinity Mirror / Mirrorpix/legion media

Барри Маннаки — бывший телохранитель Дианы, с которым, по слухам, у нее был роман. Он погиб в автокатастрофе на мотоцикле в 1987 году в Лондоне, когда возвращался с тайной встречи с принцессой. Сама Диана позже призналась своему психотерапевту, что считает его смерть «неслучайной» и что его «убрали» за связь с ней.

Конспирологи связывают эти две смерти: Маннаки, возможно, знал секреты королевской семьи и был устранен, а Диана, узнав правду, могла шантажировать дворец. В 2003 году издание The Independent опубликовало расследование, которое показало, что авария Маннаки была несчастным случаем — он не справился с управлением на мокрой дороге.

Тем не менее, эта параллель остается излюбленным аргументом теоретиков заговора: сначала убирают телохранителя, а потом — саму принцессу, чтобы никто не докопался до истины.

Официальная версия гибели принцессы Дианы: что случилось 31 августа 1997 года

В эту роковую ночь принцесса Диана вместе с Доди Аль-Файедом покинула отель Ritz в Париже на автомобиле Mercedes-Benz S280. Машиной управлял заместитель начальника службы безопасности отеля Анри Поль. Автомобиль на высокой скорости врезался в опору тоннеля Пон-де-л'Альма.

Доди Аль-Файед и Анри Поль погибли на месте, телохранитель Тревор Рис-Джонс получил тяжелые травмы, но выжил. Диану извлекли из автомобиля живой и доставили в больницу Питье-Сальпетриер, где врачи несколько часов боролись за ее жизнь. Несмотря на проведенную операцию, спасти принцессу не удалось — она скончалась в возрасте 36 лет от полученных травм.

Похороны принцессы Дианы состоялись 6 сентября 1997 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Церемония стала одной из самых масштабных в современной истории Великобритании: миллионы людей вышли на улицы, чтобы проститься с «народной принцессой», а телетрансляцию по всему миру посмотрели сотни миллионов зрителей. После службы гроб с телом Дианы перевезли в родовое поместье семьи Спенсер — Элторп, где она была похоронена.

Обстоятельства трагедии сразу породили множество версий и теорий заговора. Однако официальные расследования французских властей и британская операция Operation Paget, а затем и британское судебное разбирательство пришли к выводу, что доказательств умышленного убийства обнаружено не было.

Согласно официальной версии, ключевыми причинами трагедии стали опасное превышение скорости, состояние водителя Анри Поля, находившегося под воздействием алкоголя, а также преследование автомобиля папарацци.