Конфликт достиг крайней точки: как наследство Децла стало семейным полем боя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Сын рэпера Антоний разругался в пух и прах с родной матерью из-за семикомнатных апартаментов. Удастся ли родственникам урегулировать спор, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сын покойного рэпера Децла якобы выгоняет мать из квартиры, которая осталась после смерти артиста. Из-за чего у Антония и Юлии Киселевой произошел конфликт? Удалось ли молодому человеку помириться со знаменитым дедом? На что сейчас живет Толмацкий-младший? И как прокомментировала ситуацию его бабушка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«А, это, ***** (блин. — Прим. ред.), я. Это мой дом. Не надо снимать», — говорит наследник певца.

Это видео выложила у себя на странице бывшая возлюбленная Децла Юлия Киселева. На нем сын музыканта Антоний кричит и просит мать покинуть квартиру.

«Нам надо продать квартиру, мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты прописана здесь, но по документам…» — заявляет он.

«Я живу здесь, это мой дом», — отвечает Киселева.

Речь идет о просторных семикомнатных апартаментах, которые занимают целый этаж в этом доме. Когда-то здесь жила счастливая семья Толмацких. Соседи до сих вспоминают рэпера добрым словом.

«Он вообще тише воды, ниже травы, порядочнейший, тишайший человек. Он всегда ругался с Бастой, потому что от его этого мы тут спать не могли, от „Газгольдера“», — делится соседка артиста.

Семь лет назад Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался. И теперь квартира стала предметом спора.

В сети поднялась волна возмущения. Подписчики набросились на Антония с обвинениями.

«Родители — это святое, и что бы ни случилось, какие бы у них ни были конфликтные ситуации, их нужно разрешить таким образом, чтобы мама не оказалась на улице. Я правда желаю сыну Децла вразумиться и подумать о том, что мама — это самый важный человек в его жизни», — подчеркивает блогер Карина Нигай.

«Я думаю, что Децл не одобрил вообще всего происходящего. Он бы сказал: люди, давайте все-таки найдем общий язык и давайте жить в мире и согласии», — предполагает светский журналист Денис Сорокин.

Толмацкий-младший сначала хранил молчание, но потом не выдержал.

«Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать», — заявил певец.

Свою позицию обозначила и официальная владелица жилья — бабушка Антония Ирина Толмацкая.

«Сейчас мне стало сложно, так как раньше были авторские отчисления, но с каждым годом их все меньше. Коммуналка составляет порядка 36 тысяч рублей. Юля за квартиру не платит. Тони жить с мамой не может. Поэтому я хочу поделить эту жилплощадь между ними поровну, и пусть каждый платит за свою долю», — поясняет она.

«У матери в данном конкретном моменте, в конкретной ситуации есть всего лишь право пользования. Здесь, в общем, суд определяет. До шести месяцев он может предоставить так называемую (отсрочку. — Прим. ред.) освобождения жилого помещения», — уточняет адвокат Елена Пономарева.

По сообщениям СМИ, уже даже нашелся покупатель, который якобы готов приобрести жилье за 90 миллионов рублей. Ирина Анатольевна заявила: Тони много раз пытался поговорить с матерью. Убеждал, что так будет лучше для всех. Но Киселева остается непреклонной.

Бабушка — действительно единственный человек из близких, с которым у Антония хорошие отношения. Мать отдалилась от сына несколько лет назад. А дедушка долгое время вообще сомневался, что они родственники.

«Плюс еще тот факт, что Юлия Киселева не стала записывать Кирилла в графе „Отец“, когда регистрировала Антония Толмацкого, своего сына. В общем, все это послужило причиной тому, что Александр Толмацкий решил оспорить и проверить на самом деле родственную связь», — отмечает музыкальный продюсер Антон Пронин.

Киселева сначала отказалась от экспертизы, но потом передумала. После того как юноша получил документ с подтверждением родства, он стал наследником первой очереди. И теперь получает определенную сумму наравне с родителями рэпера. Самой Юлии не досталось ничего.

«Законодательство наше не признало ее как официального наследника», — уточнил Антоний Толмацкий в 2023 году.

Александр Толмацкий потом говорил, что хочет помириться с внуком. Даже якобы обещал помощь с карьерой. Но у них с Антонием оказались слишком разные взгляды как на творчество, так и на жизнь.

«Просто у человека свое видение. Я говорю не в контексте того, что он знает, как лучше. А в контексте того, что он знает, и только он знает. Неважно. Просто речь про то, что я хочу про семью с ним поговорить, а он про работу. Я просто хочу дедушку. У меня никогда не было дедушки», — делится сын Децла.

Антоний пошел по стопам отца. Он тоже занимается музыкой. Выступает под псевдонимом Juzeppe Junior. Но признается: больших гонораров он пока не получает.

«Иногда где-то работа подворачивается какая-то, иногда где-то выезжаю на проектные работы, а так в целом ничего конкретного вообще», — говорит Антоний Толмацкий.

Однако уходить в другую сферу он не собирается.

«Проблема в том, что я уже достаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, и достаточно известный, чтобы не работать где-то в сервисе», — заявляет певец.

Антоний признался, что фактически живет за счет своей девушки. У Дианы, в отличие от него, стабильный доход.

«Это стыдно и позорно, но она меня радует, наверное, даже больше, чем я ее. Она меня очень балует, правда. Она меня очень любит», — подчеркивает исполнитель.

«Он сам должен, во-первых, заработать денег для того, чтобы быть самостоятельным. У него все для этого есть, только продвигаться. Поэтому быстрые бабки ему не нужны, я думаю», — предполагает певец Александр Бердников.

Молодые люди вместе уже четыре года. Делать предложение руки и сердца Антоний пока не готов. Но о пополнении задумывается.

«Мои родители меня завели, родили, не знаю, как правильно, в 21. Их родители тоже в районе этом же завели. То есть, наверное, чем моложе родители, тем круче для самих детей, потому что за ними в школу приходят молодые люди, они с ними вместе тоже растут», — говорит Антоний Толмацкий.

Возможно, если артисту все-таки удастся разделить квартиры и окончательно сепарироваться от матери, он сможет, наконец, создать собственную, крепкую, а главное, счастливую семью.