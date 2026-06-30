Скепсис фанатов, 40 швов и экспертиза плитки: вся правда о травме Ольги Бузовой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Ольге Бузовой предстоит длительное восстановление из-за серьезной травмы. Зачем теледива ищет юриста после своего падения, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова впервые после травмы приступила к работе. Из-за чего звезда не стала дожидаться окончательного заживления ноги? Какие подробности падения в ванной она рассказала? Кого певица подозревает в случившемся? Собирается ли знаменитость обращаться в суд? И почему поклонники думают, что теледива их обманывает? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Врачи в шоке. Они на меня смотрят, думают, что я *****(сумасшедшая. — Прим.ред.). Но я сделала КТ головы, и цитата хирурга: „Ольга Игоревна, с головой у вас все в порядке“», — рассказывает певица.

Еще недавно Ольга Бузова показывала на странице в соцсети окровавленную ногу, плакала на камеру и жаловалась на невыносимые боли. Как вдруг на днях уже появилась на конкурсе в Кремле и устроила кастинг танцоров. Звезда передвигалась, сидя в инвалидном кресле. И рассказала, что не могла себе позволить оставаться в клинике. Слишком плотный график этим летом.

«Подготовка и к моему шоу, и огромное количество выступлений, концертов, спектаклей, съемок. Я в ужасе от того, сколько придется наверстывать», — признается певица.

Однако многие подписчики сомневаются в искренности Ольги Бузовой. Они задаются вопросом: как врачи отпустили ее из больницы с такой серьезной травмой? При этом масла в огонь подлил и ее новый клип на песню с более чем говорящим названием «Раненые раны». Некоторые даже решили, что с ногой певицы все в порядке и это, возможно, банальный прогрев для просмотров.

«Откуда столько крови, если упала и ударилась коленом?»

«Что-то уж слишком хрупкие кости у нее для 40 лет».

Но Ольга уверяет, что действительно разбила колено и это никакой не обман. 12 июня она якобы упала в ванной. Позвала домработницу. Помощница вызвала ей скорую помощь. Дальше — госпитализация и экстренная трехчасовая операция.

«Люди, которые допускают возможность какой-то фальсификации ситуации, я хочу вам просто показать, что находится сейчас под бинтами. Здесь (демонстрирует фото. — Прим. ред.) более 40 швов, колено было раздроблено вдребезги», — говорит теледива.

Бузова призналась, что и сама удивлена, как выход клипа совпал по времени с реальной травмой. Но мистики в произошедшем не видит. Зато ее вопросы вызывает покрытие в ванной. По словам телеведущей, от ее падения внезапно раскрошился кафель.

«Упасть можно всегда, но был бы ушиб. Я повторюсь, я сколько раз падала на льду, и лед не проваливался. Там вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал», — подчеркивает Ольга Бузова.

Певица практически уверена, что всему виной мог стать некачественный пол или способ его укладки. И теперь намерена разобраться с теми, кто проводил в ее квартире ремонт. В свое время она заплатила за него, как пишут в прессе, более 80 миллионов рублей.

«Это, безусловно, строительно-техническая экспертиза, которая покажет, какой был ремонт на самом деле. Возможно, товароведческая и материаловедческая экспертиза, которая покажет, какая плитка была», — уточняет адвокат Анна Бондякова.

«Есть у нас специальные сертифицированные лаборатории. Отправить это на экспертизу на изгиб, на прочность, в зависимости от того, что произошло. Если это произошел скол, плитка сломалась — посмотреть ее нагрузку, например. И тогда, собственно, вы получите результат. В среднем, чтобы керамогранит не выдерживал заявленные показатели, такого у нас не было», — рассказывает владелец компании по продаже керамогранита Энрике Севальос-Кальдерон.

Хозяйкой собственной квартиры Ольга стала в 2019 году. Она приобрела жилье общей площадью 200 квадратов в районе МГУ. Заплатила за сделку, по данным СМИ, около 120 миллионов. Несколько лет делала ремонт. Превращала изначально голые стены в уютное гнездышко в неоклассическом стиле. Заказывала самые дорогие и качественные, как ей тогда казалось, стройматериалы.

«Все финансовые моменты я уладила. Это оказалось очень дорого: и плитка, и мрамор дорогой, и все со вкусом», — заявила певица Ольга Бузова в 2021 году.

И вот теперь такая серьезная травма, причем, предположительно, из-за падения на кафель. Специалисты уверяют: если версия телеведущей подтвердится, то она сможет не только вернуть свои деньги, но и взыскать неустойку за сорванный концертный график и моральные страдания.

«Оля, короче, засуди их. Что это за дела вообще? И скорейшего тебе выздоровления, Оль. Нам нужны твои песни», — говорит блогер Андрей Борисов.

Сейчас Ольга Бузова в поисках юриста. Она хочет дойти до суда. Но, по ее словам, напишет заявление чуть позже. Пока знаменитость восстанавливает здоровье. И сама еще не знает, сколько времени это займет.

«Нужны ежедневные перевязки, естественно, уколы многочисленные. Лечебная физкультура для того, чтобы уже начинать разрабатывать ногу», — рассказывает теледива.

Бузова старается выполнять все рекомендации медиков и не устает благодарить врачей за экстренную помощь. Она призналась, что восхищена хирургами больницы. Особенно мужчинами.

«Тут врачи такие симпатичные. Я вообще-то как бы (шевелит безымянным пальцем. — Прим. ред.)», — отмечает Ольга Бузова.

Певица также рассказала, что планирует найти себе пару среди мужского персонала. Ведь помимо заботы и внимания со стороны врачей, которые ее так тронули, она получила пророчество о скором замужестве от близкой подруги.

«И она мне написала, что у меня Венера в 12-м доме. Это означает: встреча партнера среди врачей», — делится артистка.

Ольге Бузовой давно не везет в личной жизни. Неудачно сложился первый брак звезды с футболистом Дмитрием Тарасовым. Закончились скандалом отношения певицы с блогером Давидом Манукяном и предпринимателем Денисом Лебедевым. Сейчас ее поклонники затаили дыхание: что, если предсказание сбудется?