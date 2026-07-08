Отменить нельзя смириться: как менопауза меняет жизнь женщин после 40 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nick White; 5-tv.ru

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Приливы, набор веса, перепады настроения и проблемы со сном заставляют многих женщин воспринимать менопаузу как начало старения. Как адаптироваться под новые реалии?

После 40 лет организм женщины начинает меняться, и эти изменения нередко вызывают больше вопросов, чем ответов. Когда на самом деле начинается менопауза? Можно ли облегчить ее симптомы? Стоит ли бояться гормональной терапии? И почему представления о климаксе за последние годы кардинально изменились?

О том, какие возможности сегодня есть у современной медицины, почему возрастные изменения не означают потерю качества жизни и как сохранить здоровье на долгие годы, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала профессор Вера Балан — доктор медицинских наук, гинеколог-эндокринолог и один из ведущих российских специалистов в области менопаузы и здорового старения.

Период жизни, который нельзя вычеркнуть

Менопауза у женщин: симптомы, во сколько лет наступает климакс, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Julia Pfeifer

По словам Веры Балан, менопаузальный период — это не «отключаемая опция». Он заложен задолго до рождения самой женщины.

«Менопауза не может отмениться. Это период жизни любой женщины. Нет способа, который заставил бы работать яичники заново. Они истощились, они выполнили свою функцию, женщина дала потомство, и природе она, в принципе, больше не нужна», — жестко формулирует профессор.

Формирование репродуктивного здоровья начинается внутриутробно. Имеет значение все: образ жизни матери, питание, вредные привычки, наличие заболеваний.

Но помимо генетики на сцену выходит эпигенетика — факторы среды, социальное окружение, стресс, питание. Именно эпигенетика, по мнению эксперта, сегодня значит не меньше, а порой и больше наследственности.

И у женщины есть уязвимые биологические периоды, когда влияние этих факторов становится критическим: пубертат, репродуктивный возраст и, наконец, климактерий (пременопауза и менопауза).

Менопаузой называют последнюю менструацию в жизни. Но перед этим наступает продолжительный «переход» — у современных женщин он приходится на возраст 40–50 лет. Эта декада — время перемен: разводы, новые браки, отложенное материнство. В связи с низкой рождаемостью мировые сообщества выделили 40+ как «поздний репродуктивный период».

То есть переход в менопаузу совпадает с тем моментом, когда женщина еще может иметь репродуктивные планы. Отсюда и сложность: одну пациентку надо готовить к беременности, другой — подбирать контрацепцию, третьей — уже облегчать симптомы дефицита эстрогенов.

«Если менструации заканчиваются до сорока лет, мы это называем преждевременной менопаузой, то здесь менопаузальная гормонотерапия обязательна, потому что начинают стремительно развиваться множество нарушений», — отметила врач.

Персонализация лечения менопаузы вместо шаблона

Менопауза у женщин: симптомы, во сколько лет наступает климакс, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Современный подход к терапии исключает «единый рецепт для всех». Менопаузальная гормональная терапия делится на заместительную (для женщин с преждевременной менопаузой до 40 лет, где она обязательна) и собственно МГТ для возрастной группы 40+.

А некогда единая альтернатива — растительные препараты — переросла в полноценную негормональную терапию с огромными возможностями.

«Много лет менопаузальная гормонотерапия рассматривалась только как терапия приливов. Сегодня это абсолютно не так, потому что мы знаем, что помимо приливов у женщин есть психоэмоциональные нарушения, нарушения сна, депрессивное состояние — это самое первое, что сопровождает приливы.

Есть второй по частоте и тяжести синдром — генитоуринарный менопаузальный. Он, который вызывает дефицит эстрогенов в урогенительности — это сухость во влагалище, болезненный половой акт, то есть сексуальные нарушения.

Дальше — костная ткань: остеопороз, повышенный риск переломов, метаболические расстройства, на которые сегодня очень много внимания обращают, потому что дефицит эстрогенов — это триггер, пусковой момент развития инсулинорезистентности и, как следствие, висцерального ожирения (когда жировые отложения копятся в животе и вокруг внутренних органов) и повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — перечисляет эксперт.

Интересно, что недавний глобальный опрос полумиллиона женщин в 14 странах перевернул иерархию симптомов. На первом месте оказались не приливы и даже не бессонница, а мышечно-скелетный синдром — артриты и артрозы, которые часто приводят к замене суставов. Всего же в климактерии может беспокоить до 19 разнообразных симптомов.

Выделен и новый метаболический феномен — остеосаркопенический синдром, объединяющий ожирение, разрушение костной ткани и потерю мышечной массы. Жировая ткань при избыточном весе становится агрессивным эндокринным органом: адипоциты переполняются, воспаляются и разрываются, пропитывая мышцы жиром (липотоксичность).

Все это тянет за собой инсулинорезистентность, висцеральное ожирение и рост сердечно-сосудистых рисков.

Революция в интимном здоровье

Менопауза у женщин: симптомы, во сколько лет наступает климакс, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Artur Cupak

Генитоуринарный менопаузальный синдром (сухость, боль при половом акте, недержание мочи, рецидивирующие инфекции) профессор называет одним из самых недооцененных и недолеченных состояний.

Долгое время считалось, что эти проблемы актуальны лишь для глубокой постменопаузы. Сегодня доказано: часто все начинается сразу после первых родов, даже если они завершились кесаревым сечением, а в менопаузе лишь усугубляется.

Локальные эстрогены остаются базисом терапии, причем с них сегодня снимают почти все противопоказания. Но настоящий прорыв, по словам Веры Балан, произошел в регенеративной медицине. Здесь развернулась дискуссия между аппаратными (лазерными) и инъекционными методиками.

При этом выраженным истинным регенерационным потенциалом, способным восстанавливать ткани урогенитального тракта, пока обладают лишь стволовые клетки и отечественный биомиметический препарат.

«Есть регенеративный потенциал у гиалуроновой кислоты, но не у всякой. Все зависит от молекулярного веса», — отмечает эксперт.

Кроме того, в горизонте ближайшего года-полутора ожидается появление нового класса негормональных препаратов, которые будут централизованно влиять на нервную систему и купировать приливы с эффективностью, сопоставимой с МГТ, что станет особой нишей для женщин после рака молочной железы.

Однако важно понимать, что все это не отменяет менопаузу, ведь на текущий момент нет способа, который бы заставил яичники работать заново.

Сексуальность — это не только гормоны

Менопауза у женщин: симптомы, во сколько лет наступает климакс, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Gary Houlder

Говоря о качестве жизни при предменопаузе и менопаузе, профессор Балан разводит понятия «сексуальность» и «уровень гормонов». Когда женщина плохо себя чувствует — приливы, нарушение сна, набор веса — сексуальность естественным образом снижается.

Сказываются и отношения с мужем, и общая обстановка в семье: если, например, приходится жить вместе с родственниками, о полноценной сексуальности говорить трудно. Сексуальное здоровье женщины складывается из ее физического состояния, отношений в паре и положения в обществе.

Если говорить о гормональной составляющей, то на первом месте стоит эстрогенный дефицит. Есть и небольшая роль андрогенного дефицита. Эту часть можно исправить с помощью менопаузальной гормональной терапии. Улучшая общее состояние женщины, мы улучшаем и ее сексуальность.

Дальше вступает фактор самооценки. Женщина поправилась, появилось одутловатое лицо — она перестала себе нравиться. А чтобы быть сексуальной, она должна принимать себя такой, какая она есть сегодня, и, глядя в зеркало, чувствовать себя увереннее. Это не про бездумный бодипозитив, а про принятие себя в моменте.

Менопаузальная гормонотерапия способна исправить эстрогенный и отчасти андрогенный дефицит, улучшить общее состояние и привлекательность. Но не менее важны локальные методики (нужный препарат, гиалуроновая кислота с определенной молекулярной массой) и, безусловно, образ жизни.

Фигура и талия

Менопауза у женщин: симптомы, во сколько лет наступает климакс, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Отдельно профессор рассмотрела внешние изменения, связанные с менопаузой. После 40 лет женщины часто сталкиваются с «отечным» типом старения, особенно при избыточной массе тела: нарушается лимфоотток, плывут черты лица. Распространенное выпадение волос не всегда связано с гормонами: часто виновник — скрытый дефицит железа, и первым делом нужно смотреть на ферритин.

Но главный враг — висцеральное ожирение. Жир на животе — это не просто эстетический недостаток, а отдельный эндокринный орган, выбрасывающий андрогены и провоцирующий инсулинорезистентность.

Недавно на Европейском конгрессе по ожирению звучал главный лозунг: «Сохраняй талию меньше половины роста». Носить на себе лишний вес — значит носить еще один эндокринный орган, который работает против тебя.

«Вот для этого, для этого нужно обратиться к здоровому образу жизни, к физической активности, к питанию: что мы едим, когда мы едим и как мы едим. Ну и, естественно, вредные привычки: курение, избыточное количество алкоголя, социальные факторы, семейные отношения — это все имеет огромное значение», — подчеркнула врач.

Профессор призывает не ждать чуда только от таблеток. Образ жизни, физическая активность и питание — фундамент. Резко возрастают риски онкологических заболеваний: рак молочной железы и эндометрия напрямую зависят от жировой ткани. Поэтому контроль веса становится не косметической, а жизненно важной задачей.

К кому идти при менопаузе и как выбирать врача

Менопауза у женщин: симптомы, во сколько лет наступает климакс, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

В любой хорошей клинике есть гинеколог-эндокринолог. И именно он, по мнению Веры Балан, должен быть координатором женского здоровья после 40 лет.

Эксперт признает, что многие врачи еще сами боятся назначать МГТ, но сегодня есть специалисты, которые прицельно занимаются возрастными изменениями, и их будет все больше.

Беременность после 40: осознанный выбор

Менопауза у женщин: симптомы, во сколько лет наступает климакс, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Janie Airey

Отвечая на вопрос о позднем материнстве, эксперт отметила, что после 35 лет функция яичников объективно снижается, а в оставшихся яйцеклетках могут накапливаться генетические дефекты, в частности, возрастает риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Это историческая закономерность, а не новая тенденция.

Однако современные технологии дают возможность контролировать риски: пренатальная диагностика уже на 12-й неделе, неинвазивный генетический тест по крови и обязательное генетическое тестирование эмбриона при ЭКО. Тем не менее, Балан подчеркивает: это особая ответственность, и женщина должна понимать все риски.

Важный нюанс — обследование пары. В обществе принято винить женщину, но в половине случаев причина бесплодия кроется в мужчине. Поэтому молодые пары, планирующие ребенка, все чаще приходят на прием вместе.

Что касается заморозки яйцеклеток, профессор высказалась однозначно положительно. Особенно если у девушки фиксируется низкий антимюллеровский гормон (анализ на который сегодня можно сдать бесплатно в женской консультации) или в семье была ранняя менопауза.

«Девочкам надо определять антимюллеров гормон. И если он низкий — советовать сохранить яйцеклетки. Это прекрасная перспектива», — резюмирует Вера Балан.

Жить долго и независимо

Менопауза у женщин: симптомы, во сколько лет наступает климакс, лечение, профилактика. Фото: www.globallookpress.com/Simon Katzer

Финальный посыл врача прост: менопауза не отменяется, но прожить этот период качественно — реально. Главная цель — не просто «дотянуть» до преклонных лет с букетом болезней, а сохранить физическую и ментальную самостоятельность.

«Нормальная жизнь — это когда ты не зависишь от помощи других. Помощь нужна, мы всегда помогаем друг другу. Но физически, ментально ты должен быть самостоятельным. Вот это самое главное для того, чтобы жить долго и счастливо», — заключает профессор Вера Балан.