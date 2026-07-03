Венера под гнетом трех планет: любовный гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что приготовил представителям зодиакального круга последний в этом году летний месяц?

Август вступает в свои права, и звезды готовят нам непростой, но захватывающий сценарий в делах сердечных. Этот месяц станет настоящим испытанием на прочность для влюбленных: от страстного соперничества до сладкого тумана иллюзий и, наконец, к долгожданной гармонии.

Астролог Виктория Лим эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, как выжить в любовных качелях июля и не разбить себе сердце.

Виктория Лим

Астролог

Любовный гороскоп на август 2026 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Август в любовной сфере окажется весьма насыщенным. В первой декаде продолжит противостояние гендерных планет Венеры и Марса, а значит, в отношениях будет преобладать настроение конкуренции и борьбы.

А 7 августа к этой парочке присоединится планета иллюзий и обмана — Нептун.

«Тут у многих появится риск возникновения романтических качелей. Противодействие мужского и женского может утихнуть, так как Венера к тому моменту перейдет в дипломатичный знак Весов, а Марс чуть позже ей подыграет, придя в мягкий знак Рака. Но при этом период будет полон заблуждений, нереалистичных ожиданий, обмана чувств и разочарования. Какие-то решения в паре могут затягиваться, и из-за этого возникнет атмосфера неясности и тумана», — объяснила астролог.

Компенсировать эти переживания можно походом на концерт классической музыки, в океанариум, на занятия парными танцами или визуальным творчеством. Если период будет прожит гармонично, то есть большой шанс встретить светлую любовь.

Максимальное проявление данного аспекта пройдет с 11 по 16 августа. А вот с 17 по 27 планета любви Венера образует новый с двумя социальными планетами — Сатурном и Юпитером — и потребует показать взрослый подход в отношениях, как некий результат проживания предыдущих нестабильных периодов.

«Надо будет продемонстрировать, как вы умеете договариваться друг с другом, выполнять обещания и обсуждать ожидания — все это подвергнется проверке», — отметила Лим.

С 28 августа Венера освободится от влияния каких-либо планет и спокойно пройдет по знаку Весов, наконец-то даруя гармонию и баланс в отношениях.

Овен — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

С 1 по 6 августа Овнов ждет практически полная тишина в отношениях.

А вот с 7-го начнется настоящее противостояние в паре. С одной стороны, появится вероятность обмануться надеждами, а с другой — Овны и еще два знака зодиака окажутся больше других подвержены влиянию тенденций августа. Поэтому представителям огненного знака зодиака стоит оставаться трезво мыслящими, не строить воздушных замков и не впадать в излишние эмоции при выяснении отношений.

При благоприятном проживании всех этих переживаний Овны будут одними из тех, кто может встретить свою большую любовь в августе. А в сложившихся парах отношения могут выйти на новый, более глубокий уровень.

Телец — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

Для Тельцов август — довольно спокойный месяц в плане отношений.

С 1 по 6 августа удача им будет сопутствовать больше, а с 7 атмосфера в отношениях станет практически нейтральной. Но общие рекомендации по августу для них также актуальны.

В начале месяца возможен дух соперничества, но для Тельцов он будет сглажен. С 7 числа Нептун добавит тумана — не нужно поддаваться иллюзиям, лучше переключиться на творчество. Во второй половине Венера проверит надежность в договоренностях. А в финале месяца гармония вернется — и если этот этап будет пройден осознанно, август может подарить светлую любовь или новый уровень в отношениях.

Близнецы — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

В первой декаде Близнецы все еще будут ощущать весьма сильное напряжение в отношениях — ту самую борьбу и соперничество, желание переделать партнера, так как Марс будет идти по их знаку.

Но с 11 августа Марс перейдет в знак Рака, а Венера — в знак Весов. И для Близнецов наступит весьма благоприятный период для поиска второй половинки и налаживания отношений в текущих парах.

Только представителям воздушного знака зодиака стоит учитывать общие тренды месяца и не потеряться в собственных фантазиях о любви.

Рак — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

Для Раков период с 1 по 6 августа окажется достаточно гармоничным в любви.

А с 7 наступит период недовольств и напряжения, который продлится до конца месяца. Особенно дисгармоничным окажется промежуток с 11 по 16 августа.

Если мягкие, ранимые Раки не станут питать излишних иллюзий и честно посмотрят на свои отношения, то данный период пройдет для них без разочарований и потерь.

Лев — любовный гороскоп на июнь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

В отношениях Львов в период с 1 по 6 августа будет штиль.

Какие-то изменения и движения начнутся 7-го числа, причем весьма позитивные и приятные.

Учитывая тот факт, что Солнце прокатится по огненному знаку вплоть до 22 августа, Львы будут еще больше проявляться. А это, в свою очередь, положительно скажется и на их отношениях. То есть они могут наладиться, а чувства в паре стать ярче и гармоничнее.

Дева — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

Девы продолжат ощущать конкуренцию и дискомфорт в отношениях до 6 августа, пока Венера продолжит идти по их знаку.

7 августа напряжение в отношениях представителей земного знака зодиака начнет сходить на нет, и до конца месяца ситуация будет относительно нейтральной.

Но и для Дев также остаются актуальными общие рекомендации на месяц.

Весы — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

Для Весов период до 6 августа будет весьма спокойным.

А с 7 августа, как Венера перейдет в их знак, гендерное соревнование окажется в большей степени в их отношениях.

В целом, все тренды августа скажутся на отношениях представителей воздушного знака зодиака очень ярко. Учитывая природную дипломатичность Весов и их склонность к сглаживанию углов, есть риск того, что они могут впасть в большие иллюзии и не решатся обсуждать насущные вопросы. Но Венера в период с 17 по 27 августа так или иначе призовет их к твердой взрослой позиции, где придется договариваться.

С 28 августа планета любви будет идти уже без аспектов, и Весы смогут ощутить полную гармонию и понимание в своих отношениях.

Скорпион — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

Скорпионы будут ощущать баланс и единство в отношениях до 6 августа.

Далее, как Венера перейдет в знак Весов, атмосфера станет нейтральной.

Для Скорпионов также остаются актуальными общие рекомендации на месяц: не строить воздушных замков и не витать в облаках любви.

Стрелец — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

Для Стрельцов первая декада августа продолжит быть напряженной в плане отношений.

Не стоит провоцировать конфликты и доказывать свою правоту. После 10 августа ситуация наладится, и есть все шансы гармонизировать отношения или создать новую пару.

При этом для Стрельцов особенно актуальны рекомендации на август, так как Нептун, создающий туман и иллюзии в этом месяце, это второй управитель их знака.

Козерог — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

Козерогов до 6 августа ждет относительно благоприятный период для отношений, когда они смогут договариваться и находить взрослые компромиссы.

С 7 августа может начаться период конфликтов и недопонимания в паре, пик которого продлится до 16 числа.

Уже 17-го отношения потребуют трезвого взгляда и достижения договоренностей, что близко земным и рациональным Козерогам, так что у них появится возможность наладить ситуацию в паре.

Водолей — любовный гороскоп на август 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

До 6 августа Водолеи могут не почувствовать особых веяний в любовной сфере.

Новый виток для них начнется с 7 числа. Причем для Водолеев он будет нести скорее положительный заряд и возможность гармонизировать их отношения. А также открыть для себя новые знакомства, особенно в период до 19 августа.

Общие тенденции месяца для Водолеев также актуальны.

Рыбы — любовный гороскоп на июнь 2026

Гороскоп на любовь для знаков зодиака на август 2026. Фото: 5-tv.ru

В отношениях Рыб до 6 августа будет ощущаться противостояние и желание перетянуть одеяло на себя.

Но после 7-го напряжение начнет спадать.

Также у Рыб может случиться романтическое приключение в период с 11 по 16 августа, когда на небе сложится конфигурация из Венеры, Марса и управителя их знака — Нептуна. Главное — не находиться в плену иллюзий.