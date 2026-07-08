Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Это один из самых теплых церковных праздников в России, посвященный любви, верности и крепкому браку.

День Петра и Февронии ежегодно отмечают 8 июля, и в 2026 году дата останется прежней. Этот праздник связан с памятью святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, что закреплено в церковном календаре. В отличие от переходящих церковных праздников, он не зависит от Пасхи или других крупных торжеств.

Со временем сугубо церковное почитание трансформировалось в День семьи, любви и верности. Вместе с ним преобразились и некоторые традиции, появились новые, современные. Как отмечают православное торжество сегодня и как верующим делать это правильно?

Когда утвердилась традиция празднования Дня Петра и Февронии

День Петра и Февронии: что можно и нельзя делать 8 июля, как молиться святым, традиции и история праздника. Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Традиция чтить святых возродилась в 1990-е годы в Муроме, где в Свято-Троицком монастыре покоятся их мощи. В начале 2000-х этот день было решено соединить с Днем города, и местное торжество приобрело новый масштаб. Вскоре возникла идея придать дате федеральный статус.

Впервые на общероссийском уровне праздник широко отметили в 2008 году, и инициатива исходила от Фонда социально-культурных инициатив. Идея оказалась настолько близка людям, что быстро переросла границы одного региона, получив поддержку в самых разных уголках страны. Впрочем, официальный государственный статус праздник обрел относительно недавно — лишь в 2022 году.

Петр и Феврония считаются как идеальные покровители брака не случайно. Супруги пережили изгнание, презрение знати и лишения, но остались неразлучны. Церковь издавна видела в этом глубокий сакральный смысл.

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог», — говорится в стихе из Послания к Евреям святого апостола Павла (13:4).

Почему праздник назван именем Петра и Февронии

День Петра и Февронии: что можно и нельзя делать 8 июля, как молиться святым, традиции и история праздника. Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Основные сведения о тех, в честь кого назван праздник, почерпнуты из единственного источника — «Повести о Петре и Февронии», написанной иноком Ермолаем-Еразмом в XVI веке в связи с канонизацией святых.

Согласно жизнеописанию святых, за несколько лет до княжения Петр заболел проказой. Произошло это во время борьбы с огненным змеем, чьей кровью Петр испачкался. Никто не мог излечить его от этого недуга.

Однако во сне ему было откровение, согласно которому исцелить от болезни может дочь пчеловода — Феврония, крестьянка деревни Ласково в Рязанской земле. Как оказалось, девушка была не только красива, благочестива и добра, но и умела врачевать многие болезни.

Феврония согласилась исцелить Петра, только если он станет ее мужем. Он пообещал жениться на ней, но его смущало, что девушка — простолюдинка, поэтому решил не сдерживать своего обещания. Вскоре болезнь возобновилась, и князь снова приехал к Февронии. Она излечила Петра, он ее полюбил и взял ее в жены. Однако такое развитие ситуации не понравилось боярам. Они не хотели, чтобы княгиней стала девушка из народа.

«Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром», — заявили бояре.

Петр отказался от княжения и богатства. Вместе с Февронией они покинули Муром, отправившись в путь на двух судах. Во время плавания один мужчина, плывший с семьей рядом с Февронией, не смог отвести от нее глаз. Она сразу поняла его намерения и мягко упрекнула, напомнив, что женатому человеку не пристало думать о других женщинах. Смущенный сластолюбец почувствовал раскаяние в душе.

Тем временем в Муроме началась смута, вплоть до кровопролития. В итоге местные бояре собрали совет, на котором решили призвать Петра обратно. Их возвращение с женой принесло им еще большую любовь и уважение со стороны горожан.

Уже в преклонном возрасте Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Супруги молили Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и произошло: в 1228-м они скончались — каждый в своей келье в один день. Петр и Феврония завещали похоронить себя вместе, заранее подготовив для этого гроб с тонкой перегородкой посередине.

Однако представители церкви посчитали погребение в одном гробу несовместимым с монашеским саном. К удивлению священнослужителей, тела супругов на следующий день лежали вместе. Дважды их разносили по разным храмам, но оба раза они чудесным образом вновь оказывались рядом. В итоге покойных так и похоронили в общей могиле.

Как День Петра и Февронии праздновали на Руси

День Петра и Февронии: что можно и нельзя делать 8 июля, как молиться святым, традиции и история праздника. Фото: www.globallookpress.com/Sergey Smirnov

На Руси к святым обращались с просьбами о благополучии в семье и просили у них благословения на свадьбу.

До сих пор молитва перед иконой святых Петра и Февронии помогает сохранить благополучие в браке, любовь между супругами на долгие времена. Помогают святые и бездетным, поэтому у иконы молятся о даровании детей, если женщина длительное время остается бесплодной.

Также считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.

Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя Русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Поэтому при купании нужно быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.

Как праздновать День Петра и Февронии сегодня

День Петра и Февронии: что можно и нельзя делать 8 июля, как молиться святым, традиции и история праздника. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В сам день памяти святых в церкви не проводят венчания, так как он выпадает на Петров пост, предшествующий дню апостолов Петра и Павла. По этой причине 8 июля из рациона следует исключить мясо, молочное и яйца. Рыба в праздник разрешена, поэтому постный стол может быть и сытным, и разнообразным.

При этом 8 июля по всей России принято чествовать супружеские пары, прожившие долгую совместную жизнь. В последнее время символом праздника утвердилась ромашка, олицетворяющая простоту, искренность и чистоту чувств. Ее изображения украшают афиши, открытки и сувениры, хотя эту традицию ввела не церковь.

Самые масштабные гулянья проходят в Муроме — на исторической родине святых. Тысячи паломников и туристов приезжают поклониться мощам в Свято-Троицком женском монастыре, заглядывают на ярмарки народных промыслов, смотрят большой концерт на набережной Оки с участием звезд эстрады. Его транслируют практически все федеральные каналы.

Что можно и что нельзя делать 8 июля

8 июля принято считать особым днем, связанным с семейными традициями и памятью о святых Петре и Февронии. В этот день верующие стараются обращаться с молитвой о семье и здоровье, посещают богослужения и крестные ходы, а также уделяют больше времени близким — дарят ромашки, устраивают семейные встречи и даже пекут постный пирог-курник для гостей.

При этом с датой связано и ряд ограничений и народных представлений. Считается нежелательным ссориться с родными, заниматься тяжелым физическим трудом или предаваться гаданиям.

По церковной традиции, из-за Петровского поста в этот день не совершают венчания, а в народных поверьях встречаются и другие запреты — например, на купание без креста или приготовление блюд из теста, которые в приметах связывают с неудачами.

Как молиться в День Петра и Февронии

День Петра и Февронии: что можно и нельзя делать 8 июля, как молиться святым, традиции и история праздника. Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Верующие в этот день стараются посетить богослужение, помолиться о даровании согласия и мира в доме, а также посвятить время общению с родными.

В праздник важно избегать ссор, громких выяснений отношений и раздражения. Шумные пиршества и чрезмерное веселье не приветствуются. Хотя повседневная работа не считается грехом, если есть возможность, первую половину дня лучше посвятить молитве, а не бытовым хлопотам. Тем более, что существует специальная, праздничная:

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к вам прибега́ем и к вам со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о нас, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся благопотребная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. И хода́тайствуйте нам у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о нас при́снии предста́телие ко Го́споду и сподо́бите нас по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Перевод: О, угодники Бога, благоверные князь Петр и княгиня Феврония, к вам мы прибегаем и к вам с крепким упованием молимся: вознесите о нас, грешных (имена), святые ваши молитвы к Господу Богу и испросите у Его благости все то, что благопотребно нашим душам и телам: праведную веру, благую надежду, нелицемирную любовь, непоколебимое благочестие, преуспевание в добрых делах. И исходатайствуйте нам у Небесного Царя благополучную жизнь и добрую христианскую кончину. О, святые чудотворцы! Не пренебрегайте нашими молитвами, но будьте о нас всегда предстателями перед Господом и сподобите нас с вашей помощью получить вечное спасение и наследовать Царство Небесное, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице покланяемого Бога во веки веков.