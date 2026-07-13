Фото: Кадр из фильма Любовь и голуби, режиссер Владимир Меньшов, 1984; www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

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Герои фильма по-прежнему остаются любимыми миллионами зрителей. Кто из современных актеров смог бы воплотить образы дяди Мити, тети Шуры, Людки и других?

Более 40 лет прошло с момента выхода фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби», но эта картина по-прежнему остается одной из самых любимых у российских зрителей.

Ее герои давно стали частью культурного кода, а многие реплики ушли в народ. Во многом это заслуга актеров, которые создали по-настоящему живые и незабываемые образы.

Конечно, заменить Александра Михайлова, Нину Дорошину, Людмилу Гурченко, Сергея Юрского и других артистов невозможно. Но если на минуту представить, что эту историю снимали сегодня, кто из современных российских актеров смог бы органично воплотить знакомых каждому героев?

Василий Кузякин — Александр Петров

Кадр из фильма Любовь и голуби, режиссер Владимир Меньшов, 1984; www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

Василий Кузякин — один из самых узнаваемых героев советского кино. Добродушный, искренний, немного наивный и очень человечный, он способен рассмешить зрителя, а спустя минуту — вызвать искреннее сочувствие. Именно поэтому роль требует актера, который одинаково уверенно чувствует себя и в комедии, и в драме.

Александр Петров мог бы органично вписаться в этот образ. Он не раз доказывал, что умеет играть простых людей с непростыми судьбами, передавая внутренние переживания без лишнего пафоса.

В его исполнении Василий наверняка получился бы более современным, но сохранил бы главное — открытость, доброту и способность ошибаться, оставаясь при этом человеком, которому хочется сопереживать.

Надежда Кузякина (Надюха) — Любовь Аксенова

Кадр из фильма Любовь и голуби, режиссер Владимир Меньшов, 1984; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Надежда — сердце семьи Кузякиных. Она заботится о доме, воспитывает детей и с достоинством переживает тяжелое испытание, когда муж уходит к другой. За внешней строгостью скрываются огромная внутренняя сила, мудрость и способность прощать — качества, без которых этот образ невозможно представить.

Любовь Аксенова могла бы интересно переосмыслить эту роль. В ее актерском диапазоне есть и эмоциональная глубина, и естественность, благодаря которым даже самые сложные героини выглядят живыми и настоящими.

Ее Надежда была бы не копией персонажа Нины Дорошиной, а современной женщиной, умеющей любить, страдать и бороться за свою семью, сохраняя при этом чувство собственного достоинства.

Раиса Захаровна — Оксана Акиньшина

Кадр из фильма Любовь и голуби, режиссер Владимир Меньшов, 1984; www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Раиса Захаровна — один из самых ярких персонажей фильма. Уверенная в себе, интеллигентная и немного загадочная, она становится причиной разлада в семье Кузякиных. При этом ее нельзя назвать однозначной злодейкой — за внешней холодностью скрывается человек со своими желаниями и надеждами.

На эту роль могла бы отлично подойти Оксана Акиньшина. Она умеет создавать сложные женские образы, в которых сочетаются сила характера, эмоциональная сдержанность и внутренний магнетизм.

В ее исполнении Раиса Захаровна выглядела бы современной, уверенной в себе женщиной, способной увлечь Василия не только внешностью, но и своей харизмой. Такой персонаж сохранил бы неоднозначность оригинала и наверняка вызвал бы не меньше споров у зрителей.

Дядя Митя — Сергей Гармаш

Кадр из фильма Любовь и голуби, режиссер Владимир Меньшов, 1984; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Дядя Митя — один из тех персонажей, без которых «Любовь и голуби» потеряла бы значительную часть своего обаяния. Сосед Кузякиных, любитель душевных разговоров, застолий и историй из жизни, он одновременно смешной и мудрый. За комичностью героя скрывается настоящий народный философ, который умеет поддержать словом и разрядить любую ситуацию.

Сергей Гармаш мог бы стать отличным современным воплощением этого образа. У него есть редкое качество — способность играть простых, узнаваемых людей так, что за внешней бытовой легкостью всегда чувствуется характер и жизненный опыт.

Его дядя Митя получился бы не карикатурным, а живым и теплым персонажем — человеком, который много видел, многое понимает и остается душой компании.

Тетя Шура — Ирина Пегова

Кадр из фильма Любовь и голуби, режиссер Владимир Меньшов, 1984; www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Тетя Шура — настоящий двигатель деревенской жизни. Она знает все новости, активно участвует в судьбах соседей и легко превращает обычный разговор у дома в целое представление. Ее образ — это смесь любопытства, доброты, непосредственности и невероятной жизненной энергии.

Ирина Пегова могла бы прекрасно справиться с такой ролью. Актриса умеет создавать героинь, в которых сочетаются юмор, эмоциональность и настоящая народная харизма.

Ее тетя Шура была бы не просто веселой соседкой, а человеком с большим сердцем — той самой женщиной, которая может поворчать, дать совет, но в нужный момент обязательно придет на помощь.

Такой персонаж сохранил бы главное очарование оригинала и при этом выглядел бы естественно для сегодняшнего зрителя.

Людка — Анна Чиповская

Кадр из фильма Любовь и голуби, режиссер Владимир Меньшов, 1984; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Людка — старшая дочь Кузякиных, представительница нового поколения в семье. Она уже смотрит на жизнь иначе, чем родители: стремится к самостоятельности, пытается разобраться в себе и иногда кажется слишком прямолинейной и взрослой для своего возраста. За внешней уверенностью героини скрываются обычные для молодого человека сомнения и желание найти свое место в мире.

Анна Чиповская могла бы интересно раскрыть этот образ. Актриса умеет играть героинь с характером — ярких, самостоятельных и эмоциональных, но при этом не лишенных уязвимости.

Ее Людка могла бы стать более современной девушкой, которая по-прежнему спорит с родителями и стремится к независимости, но остается частью теплой и немного хаотичной семьи Кузякиных.

Ленька — Кузьма Сапрыкин

Кадр из фильма Любовь и голуби, режиссер Владимир Меньшов, 1984; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Ленька — младший сын Кузякиных, добрый, мечтательный и немного неловкий парень, который еще только пытается понять, каким будет его место в жизни. В нем нет напористости или желания казаться взрослее — наоборот, его главная черта заключается в искренности и способности смотреть на мир по-своему.

Кузьма Сапрыкин мог бы органично воплотить этот образ. Актер умеет играть героев с тонкой душевной организацией — немного растерянных, но очень настоящих.

Его Ленька получился бы не просто забавным персонажем, а молодым человеком, за которым интересно наблюдать: со своими мечтами, сомнениями и трогательным желанием быть понятым. Такой герой сохранил бы ту теплоту, за которую зрители полюбили оригинального Леньку.

Ольга — Анастасия Красовская

Кадр из фильма Любовь и голуби, режиссер Владимир Меньшов, 1984; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ольга — младшая дочь Кузякиных, самая спокойная и нежная из детей. Она воплощает ту самую домашнюю атмосферу, на которой держится семья: доброту, доверие и искренность. Ее образ не связан с громкими конфликтами, но именно такие персонажи часто становятся эмоциональной опорой истории.

Анастасия Красовская могла бы подойти для этой роли благодаря своей естественности и мягкой манере игры. Она умеет создавать героинь, в которых чувствуется открытость и внутренняя чистота, но без излишней наивности.

Ее Ольга могла бы стать современной девушкой, сохранившей главное качество оригинального персонажа — способность оставаться теплым и светлым человеком даже в непростых обстоятельствах.