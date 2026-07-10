Отекли ноги и болят руки? 5 признаков, что ваши суставы страдают от жары
Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter
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Кондиционеры, жара и обезвоживание могут ударить по здоровью. При каких симптомах стоит обратиться к врачу?
Принято считать, что суставы беспокоят в основном в холодное время года — осенью и зимой, когда сырость и мороз якобы «выкручивают» кости. Однако летний зной — не меньшее испытание для опорно-двигательного аппарата.
Именно с сезонной жарой нередко связаны боли и дискомфорт у пациентов, страдающих артрозом, подагрическим артритом и другими воспалительными заболеваниями суставов.
В жаркую погоду организм работает в экстремальном режиме: теряет влагу, испытывает колебания атмосферного давления, а образ жизни меняется до неузнаваемости — кондиционеры, холодные напитки, шашлыки и пиво, резкое повышение физической активности. Все эти факторы бьют по суставам, причем часто незаметно.
Скованность и затруднение движений по утрам
Первый и самый красноречивый симптом — утренняя скованность. Если после пробуждения вам трудно разогнуть пальцы, встать с кровати или сделать первый шаг, а суставы кажутся «деревянными» — это тревожный звоночек.
При изменении температуры и влажности синовиальная жидкость — та самая «смазка», которая обеспечивает плавное движение суставов — меняет свои свойства. Она может увеличиваться в объеме, заполняя сустав и провоцируя воспаление. Первым симптомом такого воспаления, вызванного погодными условиями, становится именно скованность и затруднение движений.
Особенно ярко этот признак проявляется у пожилых людей, но и у молодых при наличии предрасположенности или хронических заболеваний суставы могут «заклинивать» по утрам. Воспалительный характер скованности подтверждается ее длительностью: если она не проходит в течение 30 минут и более — это достоверный признак артрита. В жару этот симптом может усиливаться из-за обезвоживания и электролитного дисбаланса.
Усиление боли без видимой причины
Второй признак — боль, которая возникает или усиливается в жаркие дни, хотя вы не давали суставам повышенной нагрузки. Это может быть ноющая, тянущая или острая боль в коленях, локтях, плечах или кистях рук.
Основная причина — обезвоживание. В жаркую погоду организм теряет влагу через потоотделение. От этого страдают все органы и системы, в том числе суставы. Снижение количества синовиальной жидкости приводит к трению суставных поверхностей друг о друга, что вызывает дискомфорт и боль.
Кроме того, повышенное потоотделение способствует повышению концентрации мочевой кислоты в крови. Образование кристаллов моноурата натрия провоцирует обострение воспалительных заболеваний, вызывая боль, отечность и покраснение кожи в области суставов. Особенно это актуально для людей с подагрой — высокие температуры и низкая влажность могут удвоить риск подагрической атаки.
Даже у здоровых людей в жару могут возникать спонтанные боли в суставах, связанные с дефицитом жидкости и микроэлементов. Если боль приходит вместе с жарой и уходит, когда становится прохладнее — это верный признак того, что суставы реагируют на температурный стресс.
Отечность и припухлость в области суставов
Третий, и один из самых наглядных признаков — отек. Суставы могут опухать, становиться визуально больше, кожа над ними натягивается, появляется ощущение распирания.
Высокая влажность, которая часто сопровождает жару, может вызвать отек мягких тканей. Он создает дополнительную нагрузку на сосуды и суставы, усиливая дискомфорт и скованность. Воспаление суставов, как правило, сопровождается отечностью (из-за избытка внутрисуставной жидкости или выпота).
Если сустав не только болит, но и опух, а кожа над ним горячая на ощупь — это может указывать на активный воспалительный процесс. В некоторых случаях, особенно если отек сопровождается покраснением и сильной болью, требуется экстренная медицинская помощь — это может быть признаком септического (инфекционного) артрита.
В жару отеки также могут быть связаны с расширением кровеносных сосудов и задержкой жидкости в тканях. Если вы замечаете, что к вечеру суставы «раздуваются», а кольца или обувь становятся малы — это повод задуматься о состоянии своих суставов.
Покраснение кожи и локальное повышение температуры
Четвертый признак — покраснение кожи в области суставов и ощущение жара, исходящего от них. Воспаленный сустав не только болит и опухает, но и становится горячим на ощупь.
При ревматоидном и псориатическом артрите суставы могут быть болезненными, опухшими и теплыми на ощупь. В жару этот симптом может усиливаться, поскольку внешняя температура и так высока, а локальное воспаление добавляет свой «вклад».
Особенно опасна ситуация, когда покраснение и жар в суставе появляются внезапно и быстро нарастают. Это может быть признаком острого воспаления или даже инфекционного процесса, требующего немедленного обращения к врачу.
Летом агрессивное ультрафиолетовое излучение также может спровоцировать обострение аутоиммунных и воспалительных заболеваний суставов. Если вы заметили, что после пребывания на солнце суставы краснеют и «горят» — это может быть реакцией на УФ-излучение, а не просто на жару.
Усталость и общее недомогание, сопровождающие боль в суставах
Пятый признак — системный. Боль в суставах в жару редко приходит одна. Часто она сопровождается усталостью, слабостью, снижением работоспособности и даже субфебрильной температурой (37–37,5 градусов Цельсия).
Воспалительные процессы в суставах — это нагрузка на весь организм. Инфекции, которые летом подстерегают на каждом шагу (немытые фрукты и овощи, купание в водоемах, длительное нахождение в мокром купальнике), могут вызвать реактивный артрит — воспаление синовиальной оболочки, сопровождающееся повышением температуры, недомоганием и выраженным болевым синдромом.
Кроме того, летние путешествия и прогулки на природе сопряжены с риском укуса клеща. Боррелиоз (болезнь Лайма), переносимый этими паразитами, при отсутствии своевременного лечения может перейти в хроническую форму, одним из осложнений которой является артрит.
Даже если явной инфекции нет, постоянная боль в суставах истощает нервную систему, нарушает сон и снижает качество жизни. Если вы чувствуете, что вместе с жарой приходит не только дискомфорт в суставах, но и общая разбитость — это сигнал, что организм работает на пределе.
Что делать, если вы обнаружили эти признаки?
Если вы заметили у себя один или несколько из перечисленных симптомов, не игнорируйте их. Вот что можно сделать:
- Пейте больше воды. Недостаток жидкости — главный враг суставов в жару. Поддерживайте водный баланс, но избегайте сладких газированных напитков — они способствуют набору веса, а лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на коленные суставы.
- Избегайте алкоголя, особенно пива. Пиво обладает мочегонным эффектом и способствует росту мочевой кислоты в организме, что особенно опасно в сочетании с жарой.
- Не злоупотребляйте кондиционером. Резкие перепады температуры — из прохлады кондиционированного помещения в уличный зной — провоцируют воспалительные реакции в суставах. Старайтесь, чтобы перепады были плавными.
- Снизьте нагрузку. Летние отпуска часто связаны с повышенной физической активностью: велосипед, спортивные игры, работа на даче. Это чревато перенапряжением суставов, особенно для неподготовленного человека. Давайте суставам отдых.
- Обратитесь к врачу. Если симптомы сохраняются более нескольких дней, нарастают или сопровождаются высокой температурой — не откладывайте визит к ревматологу или терапевту.