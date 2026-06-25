Не только Человек-паук: лучшие фильмы с Тоби Магуайром для киновечера
Фото: Кадр из фильма "Фаворит", режиссер Гэри Росс, 2003г.
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Знаменитый на весь мир актер празднует свое 51-летие.
Тоби Магуайру, одному из самых узнаваемых актеров своего поколения, исполняется 27 июня 2026 года 51 год. Для миллионов зрителей по всему миру он навсегда останется первым Питером Паркером, Человеком-пауком, который в начале нулевых подарил нам незабываемую кинотрилогию. Однако сводить талант Тоби лишь к образу супергероя было бы большой несправедливостью.
Путь к славе
До того, как Магуайр стал супергероем, его карьера развивалась стремительно. Еще в подростковом возрасте он начал сниматься в рекламе и на телевидении, появляясь в таких сериалах, как «Розанна» и «Джейк и толстяк». Полноценный дебют на большом экране состоялся в 1993 году в фильме «Жизнь этого парня», но настоящий прорыв случился чуть позже.
В 1997 году Тоби сыграл одну из своих первых заметных ролей в драме Энга Ли «Ледяной ветер». В этом фильме, рассказывающем о кризисе двух семей в 1970-х, Магуайр предстал в образе старшего сына Худов — шестнадцатилетнего подростка Пола, чьи заботы сосредоточены на школьной красавице, в то время как его родители погружены в собственные измены и лицемерие. Э
та роль стала важным шагом в его карьере, продемонстрировав его способность играть сложных, рефлексирующих персонажей.
«Плезантвиль» (1998)
Одной из самых ярких и необычных ролей Тоби стала главная роль в комедийной драме Гэри Росса «Плезантвиль». В этом фильме он играет Дэвида — замкнутого подростка из 90-х, который вместе со своей сестрой волшебным образом попадает внутрь черно-белого телесериала 1950-х годов, олицетворяющего собой мир наивности и консервативных ценностей.
Его герой, тихий и вежливый, не готов к настоящей жизни, но именно ему суждено изменить идеальный мир Плезантвиля, добавив в него цвета, чувств и права выбора.
Эта картина стала для Магуайра возможностью показать метафору взросления и внутреннего пробуждения. В фильме, который был номинирован на «Оскар», он показал удивительную тонкость и талант, работая без масок и спецэффектов.
«Правила виноделов» (1999)
Следующим громким успехом стала роль в исторической драме «Правила виноделов». Фильм, получивший две премии «Оскар», рассказывает историю Гомера Уэллса — сироты, который вырос в приюте и был обучен врачебному делу, но мечтает увидеть большой мир и найти свое место в нем.
Здесь Магуайр играет совсем иначе: его герой устойчив, сдержан и внутренне сложен. Актер мастерски уводит зрителя от ярких эмоций к глубоким, медленным раздумьям, делая это практически без слов.
Эта роль укрепила его репутацию серьезного драматического актера, способного нести на себе тяжесть сложного, многослойного повествования.
В одном из интервью Магуайр признался, что его восприятие фильмов-номинантов на «Оскар» кардинально изменилось после работы над этой картиной.
«Шесть лет назад, посмотрев фильм, номинированный на „Оскар“, я думал: „Вау, что же нужно, чтобы сняться в таком кино?“ Это казалось чем-то сверхъестественным и волшебным. Но „Правила виноделов“ были просто хорошим сценарием, вокруг которого собралась отличная команда, и мы выложились на полную. А потом фильм получил номинацию. Это уже не кажется чем-то запредельным. Это просто работа. Просто кино», — сказал он.
«Вундеркинды» (2000)
В 2000 году Тоби Магуайр сыграл в комедийной драме Кертиса Хэнсона «Вундеркинды» (Wonder Boys). В этом фильме с блестящим актерским составом (Майкл Дуглас, Роберт Дауни-младший) он предстал в образе гениального, но замкнутого студента.
Это одна из тех ролей, где Магуайр играет почти антагониста — и оттого она становится еще более интересной. Когда ему на интервью задали вопрос о том, что им движет при выборе сценария, он ответил, что это, в первую очередь, хорошие люди и хорошие истории.
«И хорошие персонажи — я рассказывал кому-то о „четырех Э“. Я хочу развлекать, просвещать, возвышать и озарять. Это неплохие цели», — говорил Тоби.
«Фаворит» (2003)
Уже будучи супергероем, Магуайр не забывал о серьезном драматическом кино. В 2003 году он сыграл главную роль в спортивной биографической драме «Фаворит» (Seabiscuit). Тоби перевоплотился в жокея Реда Полларда, который вместе с легендарной лошадью по кличке Фаворит становится символом надежды для всей Америки времен Великой депрессии.
Во время подготовки к этой роли Тоби был поражен тем, насколько тяжел труд жокеев. Во время подготовки к ней актер сбросил вес, чтобы больше походить на жокея, и даже тренировался с Крисом МакКэрроном — бывшим жокеем, вошедшим в Зал славы.
«Я не осознавал, насколько жокеи — настоящие атлеты. Они просто воины, эти парни. Это невероятно. Когда я впервые встал в стремена и немного проскакал на скаковой лошади… Я не мог поверить, что уже через пару минут мои ноги превратились в лапшу. Я едва мог стоять», — рассказывал он.
Фильм был номинирован на «Оскар» как лучший фильм, а работа Магуайра получила высокую оценку критиков. Он смог передать драму человека, преодолевающего личные трагедии и боль, чтобы обрести триумф.
«Братья» (2009)
Возможно, самой мощной и недооцененной ролью в карьере Тоби Магуайра стал фильм «Братья» (Brothers). Эта военная драма, вышедшая в 2009 году, должна была принести ему «Оскар», но, увы, этого не случилось.
Здесь актер играет капитана Сэма Кэхилла — солдата, который попадает в плен в Афганистане, а после возвращения домой оказывается совершенно другим человеком.
Эта роль далась Магуайру особенно тяжело, что подтверждают его собственные слова.
«Мне потребовалось два месяца, чтобы снова начать смеяться», — признался он в интервью.
Травма, паранойя, потеря связи с реальностью — все это передано с такой пугающей правдой, что временами на фильм тяжело смотреть. За эту работу Магуайр был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме. Это был настоящий прорыв, показавший, что за образом «паучка с добрым лицом» скрывается актер с колоссальной драматической мощью.
«Великий Гэтсби» (2013)
В 2013 году Магуайр вновь встретился на съемочной площадке со своим давним другом Леонардо Ди Каприо в экранизации романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». В этом визуально роскошном фильме База Лурмана Тоби сыграл Ника Каррауэйя — рассказчика, который становится очевидцем трагической истории Джея Гэтсби.
Его роль — это роль наблюдателя, чей взгляд формирует наше восприятие всей этой истории, полной блеска, любви и разочарования.
В интервью 2013 года, сравнивая свой подход к работе с подходом Ди Каприо, Магуайр признался:
«Конечно, по сравнению с Лео я сильно проигрываю. Он, когда роль получает, превращается в настоящего детектива — выясняет все что можно и нельзя про своего героя».
Это высказывание прекрасно иллюстрирует его скромность и уважение к коллегам, хотя сам он всегда подходил к своим ролям с не меньшей серьезностью.
«Жертвуя пешкой» (2014)
Последней на сегодняшний день значимой «живой» ролью Тоби Магуайра стал образ легендарного, но эксцентричного шахматиста Бобби Фишера в биографическом фильме «Жертвуя пешкой». Это была сложнейшая задача: сыграть гения, балансирующего на грани безумия, одержимого победой и страдающего от паранойи.
В одном из интервью Магуайр признался, что его смущали публичные высказывания реального Бобби Фишера. Однако, углубившись в изучение его жизни, он изменил свое мнение.
«Я провел исследование и немного колебался, когда узнал некоторые вещи, которые Бобби Фишер говорил публично и которые казались мне ужасными. Но чем больше я изучал его и его историю, тем более увлекательным он мне казался. Я понял, что можно рассказать эту историю интересно и, что важнее, честно», — говорил Тоби.
Магуайр с полной самоотдачей взялся за эту роль, и его психоз и одержимость на экране не выглядят карикатурой. Он не пытается оправдать своего героя, но и не превращает его в монстра.
В медиасреде фиксируют взлеты не только новинок, но и других, уже давно вышедших, проектов. Новый национальный рейтинг кино и сериалов от Медиалогии показывает, какие картины находятся в фокусе аудитории сегодня. Актуальные данные доступны по ссылке.