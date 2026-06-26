Эффектно, но есть нюансы: стоит ли заливать пол эпоксидной смолой в квартире

Фото, видео: 5-tv.ru

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Какие плюсы и минусы у этого материала и как правильно с ним работать?

Пол, который выглядит как произведение искусства и при этом выдерживает серьезные нагрузки, — это уже не фантастика. Эпоксидная смола открывает практически безграничные возможности для дизайна, но малейшая ошибка при заливке может обернуться пузырями, трещинами и испорченным покрытием.

Как правильно работать с этим материалом, каких промахов стоит избегать и почему доверять такую отделку лучше только опытным мастерам? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как залить пол эпоксидной смолой

Quinn Rooney/Getty Images

Практично и красиво. Покрытие из эпоксидной смолы подойдет для любого помещения: как для спальни, так и для гаража.

«Можно флоки добавить, чипсы. То есть машина обычно грязная, в пасмурную погоду или зимой заезжает. Грубо говоря, все это тает, падает на плитку. И в итоге вот эти флоки дают визуальный обман. То есть не видно грязь. Эпоксид запечатывает весь пол, то есть получается, что плюс еще как гидроизоляция работает, то есть машина снизу не гниет», — говорит мастер по заливке эпоксидной смолы Артур Лехлян.

Главное — соблюдать технологию. Под основанием обязательно должна быть гидроизоляция. Стяжку следует хорошо отшлифовать и прогрунтовать.

«Важно первый грунт. Он проникает туда вглубь. То есть где-то почти шесть миллиметров проникает внутрь. Для этого шлифуем и укрепляем верхнюю часть стяжки или пола. После первой грунтовки идет второй грунт, но это все надо делать через 15 часов, то есть промежуток надо держать», — отмечает он.

Этот слой уже более густой, выравнивается шпателем. Затем наносится третий — базовый. А четвертый — финишное покрытие — то, которое мы привыкли видеть в красивых роликах. Оно может быть с разными рисунками и узорами.

Ошибки при работе с эпоксидной смолой

legion media/dorin puha

«Используется эпоксидная смола при производстве элементов мебели, интерьера, крутые красивые лестницы, где можно сделать прекрасный рисунок, необычный, используя, например, при производстве столов», — рассказывает инженер-конструктор Алексей Канищев.

Уникальность состава в том, что он не дает усадку после остывания.

«Она не теряет эту форму, сохраняет ее, не ужимаясь, не изменяя изначальных задуманных форм. Например, полиэфирная смола, она сильнее садится, ей нужна температурная обработка. Эпоксидная смола может использоваться без нее. Нужно просто использовать очень точную, качественную соотношение отвердителя и самой смолы», — советует специалист.

Иначе смесь может даже загореться. Ведь при взаимодействии компонентов выделяется тепло. Поэтому важно четко рассчитать пропорции. Это одна из главных ошибок неопытных мастеров.

Еще один промах — некачественная подготовка пола, о которой мы говорили в начале сюжета. Если в стяжке останется воздух — на финишном слое появятся пузыри.

Как еще можно использовать эпоксидной смолу

legion media/Ghader Asadi

Эпоксидную смолу можно использовать и как клей.

Для эксперимента соединим с ее помощью три образца: разбитое фарфоровое блюдце, листы металла и фанеры. Подготовим смесь, нанесем на детали и оставим на двое суток.

«Я прикладываю достаточно значительные усилия, пытаясь один лист подвинуть на себя. То есть можно сказать, что образцы металла эпоксидная смола склеивает просто прекрасно», — уверяет старший преподаватель базовой кафедры химии, инновационных материалов и технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова Виталий Кондрев.

Не получается разъединить и фанеру.

«Даже при всем том, что часть смолы впиталась в древесину, разделить их я не смогу. Если только я не буду для этого использовать или лом, или стамеску, которую еще молотком буду дополнительно туда вбивать», — комментирует эксперт

А что произошло с фарфором?

«В каких-то местах я не смог полноценно свести два куска, то понятно, что они остались склеенными лишь частично. Вот, например, трещина. Но я вам могу сказать, что даже если я тоже пытаюсь подвигать ее хоть каким-то образом пальцами, то склейка достаточно прочная», — разъясняет профессионал.

Эпоксидная смола показала отличный результат на всех трех образцах. Но если вы решите использовать этот способ дома, имейте в виду, что сильно нагревать склеенный предмет нельзя.

Например, мыть при высокой температуре в посудомойке или ставить в микроволновку. И не забывайте про меры предосторожности, ведь материал — токсичный.