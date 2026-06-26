Посевной или рулонный: какой газон выбрать и как за ним ухаживать на даче

Фото, видео: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio; 5-tv.ru

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Газон — визитная карточка участка. Что поможет сохранять траву в идеальном состоянии?

Газон — это не просто трава перед домом, а настоящая визитная карточка участка. Но что выбрать: вырастить лужайку самостоятельно, потратив несколько лет на уход, или за пару дней раскатать готовый «живой ковер»? Какие ошибки могут испортить даже самый дорогой газон, чем отличаются посевной и рулонный варианты и какая техника поможет поддерживать идеальный порядок? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канада «Стройнадзор».

Как самостоятельно посеять газон

www.globallookpress.com/Erik Reis — IKOstudio

Владельцы участка Владислав и Анастасия Глебовы любят делать все своими руками. Купили смесь семян, инструменты и приступили к делу.

«Мы выбрали газон, который называется „Райграс“. Там 50% мятлика. Он, к сожалению, однолетний, и в каких-то местах у нас появились пустоты. Сейчас будем досаживать его», — начинает знаток.

А еще выросли сорняки — их супруги собираются вывести специальными средствами.

«По газонокосилке выбор был обязательно бензиновую, не электрическую и не аккумуляторную», — рекомендует владелец участка.

Перед посадкой участок важно вспахать и очистить от сорняков, камней и мусора. Далее — разровнять. Семена можно посеять вручную или с помощью специальных устройств.

Важно накрыть поле спанбондом. Иначе птицы могут склевать зерна.

Через несколько недель трава начнет всходить. Ее нужно регулярно поливать в зависимости от погоды. И подкармливать — в составе должны быть фосфор и азот.

Окончательный результат стоит оценивать через два-три года.

«Вот мы нажимаем на него рукой и смотрим, насколько глубоко рука уходит в газон. Теперь мы поднимаем руку. Ладонь чистая — это означает, что он густой, то есть до грунта рука не доходит, он плотный, он именно живой ковер», — объясняет сотрудник компании по производству рулонных газонов Юрий Маракулин.

Но если ждать столько времени не хочется — можно купить рулонный газон. Траву для него выращивают в поле не меньше двух лет.

«Для срезки газона используется специальная техника, называется она „харвестер“. Это такая, проще говоря, насадка на трактор. Один нож подрезает газон снизу, другой отсекает участки нужного размера. Рулон — это два метра длиной и 40 сантиметров шириной полоса», — поясняет он.

Далее его сворачивают и отправляют заказчику. Важно сразу положить будущую лужайку и обильно полить.

«Рулонный газон, когда его срезают в питомнике, ему отрезают всю водососущую корневую систему. Он буквально может получать воду только в тот момент, когда она находится в верхнем слое почвы. Как только она ушла вниз, он до нее дотянуться не может, он еще не отрастил новые водососущие корешки», — рассказывает руководитель компании по производству газонов Иван Овчаренко.

Также из-за высыхания могут разойтись стыки. Если вы решили уложить травяное покрытие самостоятельно — учитывайте этот нюанс. Края должны четко совпадать.

Кстати, нельзя вплотную примыкать покрытие к деревьям или опускать намного ниже бордюров и тропинок.

«При такой высоте укладки невозможно будет его нормально косить. Газонокосилка не сможет подойти вплотную к бордюру, и всегда будет оставаться непрокошенный край», — выделяет специалист.

Тест-драйв газонокосилок

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Одна электрическая, вторая бензиновая. Выясним, какая из них более маневренная, а какая косит быстрее. Ведущий Филипп Курочкин начинает с электрической.

«Итак, я справился практически за минуту и 29 секунд. Работать с такой косилкой было очень легко и удобно», — комментирует он.

А далее испытывают бензиновую технику.

«И так я потратил всего 43 секунды, что существенно быстрее, чем с электрической газонокосилкой, но маневрировать бензиновой косилкой гораздо сложнее. Она больше подходит для больших ровных участков», — делится Курочкин.

А есть и такое устройство, которое подровняет траву без вашего участия. Оно работает по принципу робота-пылесоса. Достаточно в приложении нарисовать ему карту и настроить расписание.

«Можно постоянно менять направление кошения перпендикулярно, как угодно, вплоть до одного градуса. И также он сам может автоматически менять высоту скошенной травы от трех до семи сантиметров», — поясняет владелец робота-газонокосилки Александр Максименко.

Стричь любой газон следует по мере его отрастания. Перед зимовкой лучше оставлять траву высотой четыре сантиметра. Кстати, разные смеси растут с неодинаковой скоростью.

Основные — это универсальные, спортивные, засухоустойчивые и теневыносливые. Обычно быстрее те, в состав которых входит райграс пастбищный и мятлик луговой.

Как проверить, прижилось ли рулонное покрытие газона

www.globallookpress.com/Erik Reis — IKOstudio

Делать тест нужно спустя пару недель после укладки.

«Берем газон за травостой и чуть-чуть тянем наверх. Если он отходит без сопротивления, значит, корневая система пока новой не отросла. Но если вы чувствуете сопротивление, значит, новые водососущие корешки уже начали отрастать и проникают в грунт», — разъясняет Овчаренко.

И еще несколько советов от «Стройнадзора»: