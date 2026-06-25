Фото, видео: Алексей Смагин/ТАСС; 5-tv.ru

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Аномальные погодные явления становятся нашей новой реальностью. И тут главное — не игнорировать угрозу.

Мощный ливень с грозой и порывистым ветром после недели изнуряющей жары обрушился на центральную часть России. Затопило улицы, подземные переходы, парковки и даже магазины.

Как погодные аномалии и ураган делают город опасным? Что делать, когда стихия обрушивается на дом, и кто оплатит ущерб от погодных аномалий? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Что происходит на земле во время землетрясения

Землетрясения, ураганы, потопы: главные правила, которые могут спасти жизнь и имущество. Фото: www.globalloopkress.com/Guo Yige

Страшное землетрясение на Филиппинах привело к десяткам погибших и сотням раненых. Здания рушились как карточные домики, а люди в панике выбегали на улицы.

Магнитуда 7,8 — после основного толчка сейсмологи зафиксировали более 130 афтершоков.

Во время землетрясения энергия от эпицентра расходится во все стороны и буквально прошивает планету насквозь. Удары подобной силы запускают глобальные сейсмические волны, которые регистрируются по всему миру.

Землетрясения, ураганы, наводнения. Цунами сметают побережья, смерчи сносят дома, поднимают в воздух людей и вырывают деревья с корнями. Снег идет там, где еще вчера было плюс тридцать. Ураганы бушуют в регионах, где их никогда не было.

Глобальное потепление меняет климат быстрее, чем люди успевают осознать. И одно из самых опасных последствий — таяние ледников, которые считались вечными.

Когда вечные льды перестают быть вечными

Землетрясения, ураганы, потопы: главные правила, которые могут спасти жизнь и имущество. Фото: www.globallookpress.com/Paul Daly

Буквально этой весной в Атлантике окончательно разрушился гигантский айсберг А23а. Его площадь была больше Москвы в полтора раза, а масса — триллион тонн!

Он откололся от Антарктиды еще в 1986-м году. Ледники тают, уровень воды поднимается, и последствия уже ощущаются по всему миру. В пустынях — наводнения. В городах — град размером с куриное яйцо. И Россия, увы, не исключение.

В конце мая на Белгород обрушился град такой мощности, что машины пришлось откапывать из ледяных сугробов.

«Июнь месяц на улице — лето», — так описывают очевидцы картину, когда в первые дни лета в Забайкалье выпал снег. Такая же история в Хабаровском крае.

«У нас вот такая красота — снежок», — делятся кадрами жители.

Как сохранить имущество в стихию

Землетрясения, ураганы, потопы: главные правила, которые могут спасти жизнь и имущество. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Да, я как только увидел, сразу спустился, посмотрел, оценил. Ничего не трогал, только сфотографировал все со всех сторон», — рассказал пострадавший Филипп Чибышев.

Что делать в чрезвычайной ситуации? Филипп поступил правильно — не пытайтесь самостоятельно освободить автомобиль.

«Нужно вызвать компетентные органы, сообщить в течение 24 часов о том, что произошло ЧП. И обязательно уведомить свою страховую компанию о том, что у него произошел страховой случай», — прокомментировала страховой агент Анна Островская.

Страховка — это хорошо. Но выплат иногда приходится ждать очень долго, а недобросовестные компании могут занижать сумму.

«Если, например, дерево упало на автомобиль, делаем фотоотчет, видеоотчет, делаем независимое экспертное заключение по восстановительному ремонту. Все это прикладываем к претензии, направляем и ждем результата. Если страховая компания будет занижать, обращаться в суд», — посоветовал адвокат Андрей Телеляев.

Только вот ни один суд не сможет компенсировать потраченное время и нервы. Поэтому очень важно, даже в хорошую погоду, парковаться с умом.

«Принципы безопасной парковки это подальше от деревьев, подальше от столбов, от каких-то конструкций, от рекламных щитов», — объяснил автоинструктор Константин Кукин.

Что делать, если непогода застала за рулем

Землетрясения, ураганы, потопы: главные правила, которые могут спасти жизнь и имущество. Фото: www.globallookpress.com/Oleg Spiridonov

«Это надо ехать или переждать? Не могу понять», — этот вопрос возникает у каждого, кто оказывается в эпицентре стихии на дороге.

А если непогода застала в пути, то знание базовых правил может спасти вам жизнь! Например, если вы на скорости въехали в лужу, а началось аквапланирование — это когда машина как будто всплывает над дорогой и перестает слушаться руля.

«Тормозить не надо ни в коем случае, а именно ногу с газа убрать, и машина будет выравниваться», — советует Кукин.

Как только получилось полностью обрести контроль над автомобилем, самым правильным решением будет съехать на обочину и переждать непогоду там. Но и тут может подстерегать опасность. Ветер валит столбы и обрывает линии электропередачи. Кабель на тротуаре или во дворе под напряжением — и вот водитель уже в смертельной ловушке.

«Главное — покинуть вот эту опасную зону, и делать это нужно как раз передвигаясь маленькими близкими шажочками, чтобы не появлялась разность потенциалов между левой и правой ногой, и ток не тек через человека», — объяснил физик Арам Сароян.

0соблюдать элементарные правила безопасности и не пытаться справиться со стихией в одиночку.