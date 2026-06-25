Рис с личинками и восковыми бациллами: какие угрозы могут скрываться в пачке крупы
Фото, видео: www.globallookpress.com/Neil Overy; 5-tv.ru
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Что может в считанные часы превратит кашу в яд? И как правильно хранить крупу дома?
Ученики кировской школы нашли белые личинки в одном из блюд в столовой. Разразился скандал. Поставщику направили претензию, директор образовательного учреждения принесла извинения детям и возмущенным родителям. Но черви — не единственная опасность.
Какой рис покупать, чтобы не нарваться на личинки насекомых и грибки? Продается ли в России пластиковая крупа? И как вообще выращивают рис в Индонезии? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».
Как правильно хранить рис
Восковая бацилла в считанные часы превратит рис в яд, если не соблюдать важное правило.
«Мы быстро должны охлаждать приготовленный рис, обычно это менее двух часов при комнатной температуре или менее одного часа в жарком помещении. Хранить его непосредственно в холодильнике, приготовленной не более 24 часов, и повторно не разогревать», — предупредила гастроэнтеролог Ольга Сидорова.
Еще одна неприятность — встретить в купленном рисе насекомых.
Жук-долгоносик — опасный вредитель. Насекомое прогрызает зерно и откладывает туда яйцо. Личинка выедает рис изнутри, оставляя после себя пустую оболочку и продукты жизнедеятельности. Перемещаясь по поверхностям, жуки переносят на лапках споры патогенных грибков, плесень и бактерии, что приводит к инфекциям.
Как выращивают рис на Бали
Рисовые террасы на Бали похожи на живописные ступени. Это сложное гидротехническое сооружение, которое питает стратегически важную сельскохозяйственную культуру!
«Вода из вулканических озер преодолевает километры по подземным тоннелям, чтобы оказаться в этих каналах. Балийцы научились настолько филигранно направлять потоки, что каждое из этих полей превращается в автономный резервуар», — пояснил корреспондент Максим Бойцов.
На Бали работают с серпом, а позже используют ручную машину. Далее крупу фасуют в мешки и отправляют заказчикам.
Сборщики риса меньше корреспондента раза в два!
«Он очень щуплый, невысокого роста. Мешки эти таскает только раз. Я хочу просто попробовать, сколько весит этот мешок, полный риса. О-ой-е. Ну поднять-то я его, конечно, подниму, но, скорее всего, таких мешков максимум два-три я за день перетаскаю», — поделился Бойцов.
Как отличить настоящий рис от подделки
Бывает ли пластиковая крупа? В сети то и дело всплывают ролики о подделках. Как отличить настоящий продукт от фальшивого? Провели эксперимент!
Ведущий Роман Перелыгин провел эксперимент вместе с доктором медицинских наук Дмитрием Еделеевым. Они налили стакан воды, в него положили три ложки соли.
Для испытаний выбрали бурый рис. Две ложки крупы надо бросить в воду и наблюдать.
«Хороший рис тонет, плохой рис всплывает», — объяснил Еделев.
Второй опыт — испытание огнем.
«У нас здесь есть вилка, мы набираем на нее рис. Давайте наберу рис. Так. В целях пожарной безопасности, конечно, будем располагать над водным сосудом», — рассказал Еделев.
Качественный продукт не расплавится, а просто почернеет. Подделка при нагреве запахнет горелым пластиком, чего не случится с натуральным продуктом.
«И аромат просто жженого риса. Ну или жженого хлеба», — добавил Еделев.
Потом проверили среднезерный рис. Его тоже подожгли.
«Не горит, не плавится. Появляется небольшой дымок и тоже аромат жженой хлебной корочки», — прокомментировал доктор медицинских наук.
Третий вид риса — бурый — тоже прошел испытание огнем и доказал свое природное происхождение. В результате, фальсификата так и не нашли.
Что в рисе нашла лабораторная проверка
Ведущий программы также отдал несколько разных видов риса на анализ.
«По результатам проведенных исследований, образец номер 1 соответствует требованиям стандарта. Образец номер 2 — выявлено небольшое отклонение по доброкачественному ядру и превышение по количеству дробленого риса. В образце номер 3 — небольшое превышение по количеству дробленого риса», — сообщила главный специалист отдела контроля и изучения качества товарных ресурсов зерна и продуктов переработки комбикормов и комбикормового сырья Вера Карелина.
«Страна Советов» напоминает:
- Отварную крупу следует хранить в холодильнике не больше суток;
- Если в сухом продукте обнаружились насекомые или личинки — его надо утилизировать или вернуть в магазин;
- При отравлении важно пить больше воды, не заниматься самолечением и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.