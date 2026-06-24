Из декрета в декрет: где искать работу мамам без опыта

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Стоит ли мониторить вакансии между беременностями?

Один декретный отпуск, два или даже три — в целом, не так важно, если они порядком отсрочили карьерный вопрос.

Мамам кажется, что за это время все сильно поменялось, но ведь изменились и они сами. Одних мучает неуверенность в собственных компетенциях, другие не знают, с чего начать поиск места.

Да и стоит ли вообще возвращаться в офис, если планируется еще одна беременность? И почему именно в офис, если современный мир готов предложить мамам альтернативные пути самореализации.

Уходить из декрета в декрет или выходить на работу

Как выйти, устроиться на работу после декрета без опыта. Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

Когда беременность наступает во время отпуска по уходу за старшим ребенком, женщина оказывается перед выбором. Законодательство не позволяет одновременно находиться в двух отпусках: по уходу за ребенком и по беременности и родам. Придется выбирать и сценария тут два:

Переход из одного декрета в другой без выхода на работу. В этом случае женщина прерывает отпуск по уходу за старшим ребенком и сразу оформляет отпуск по беременности и родам в связи с новой беременностью; Выйти на работу на некоторое время между декретами, а затем снова уйти в отпуск.

Каждый из этих путей имеет свои юридические и финансовые последствия. При переходе из декрета в декрет без выхода на работу пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления страхового случая.

Однако если в эти годы женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, эти годы могут быть заменены на предшествующие — но только при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

Выход на работу между декретами иногда рассматривают как способ увеличить размер будущих декретных выплат, ну и просто банальную возможность не выпадать из офисной жизни надолго.

Однако здесь есть важный нюанс: если женщина трудоустраивается на короткий срок — это не гарантирует автоматического увеличения пособия. Законодательство не запрещает замену лет для расчета даже при наличии рабочих дней в предшествующем периоде, но просчитывается все очень индивидуально.

Как вариант можно рассмотреть удаленную занятость.

Фриланс, собственный бизнес, ведение блога, работа в сетевых компаниях, онлайн-консультирование — все эти варианты позволяют совмещать работу с заботой о ребенке. А еще не тратить время на дорогу и более гибко планировать свой день.

Как подготовиться к выходу на работу после декрета

Как выйти, устроиться на работу после декрета без опыта. Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Согласно исследованию ресурса по трудоустройству, 96% мам, выходящих на работу после декрета, продолжают думать о ребенке в рабочее время. Многие из них периодически звонят домой, чтобы убедиться, что все в порядке.

Психологи исследования выделяют три группы проблем, с которыми сталкиваются женщины при возвращении к работе:

Организационные трудности. Они связаны с вопросом, с кем оставлять ребенка и как совмещать домашние дела с рабочим графиком; Сепарационные проблемы, которые касаются готовности малыша оставаться без матери на длительное время; Психологические сложности — это собственное беспокойство матери из-за того, что ребенок вынужден быть без нее.

Подготовка к выходу на работу должна начинаться задолго до первого рабочего дня. Важно заранее обсудить и перераспределить домашние обязанности между всеми членами семьи. Обычно весь объем домашних дел выполняет тот родитель, который находится в декрете. Составление списка регулярных дел и договоренность о том, кто и что будет делать, помогает избежать конфликтов и перегрузок.

Не менее важно постепенно приучать ребенка оставаться без матери. Даже идеально составленный график не сработает, если малыш не готов к разлуке — плачет при расставании или отказывается от еды в отсутствие матери. Ребенок должен знать, что мама всегда возвращается. Начинать стоит с коротких промежутков времени, постепенно увеличивая их до нескольких часов.

Продумать необходимо и логистику: у кого какой график, кто сможет отводить ребенка в детский сад, забирать его, гулять с ним или оставаться дома в случае болезни.

Как искать работу после декрета

Как выйти, устроиться на работу после декрета без опыта. Фото: www.globallookpress.com/Niklas Graeber

Рынок труда в 2026 году предъявляет жесткие требования к соискателям.

Работодатели стали более избирательными, отдавая предпочтение кандидатам, которые могут быть полезны компании с первого дня. Сегодня нужны конкретные навыки с подтверждениями в виде портфолио, кейсов и результатов, а не просто обещания быстро учиться, так как часть рутинных задач автоматизируется.

Для женщин, возвращающихся после нескольких декретов, это означает, что простое наличие высшего образования, даже от ведущего вуза, больше не является гарантией приглашения на собеседование.

Что поможет в трудоустройстве:

Начинать поиск лучше как можно раньше. Не стоит ждать, пока ребенку исполнится три года или пока появится идеальная вакансия. Чем раньше начинается процесс, тем больше времени остается на адаптацию и поиск подходящего варианта;

Резюме и сопроводительное письмо должны фокусироваться на достижениях. Даже если профессиональный опыт отсутствует или давно устарел, можно указать участие в конкурсах , конференциях, волонтерских проектах, социальной жизни вуза;

Обновлять документы нужно в соответствии с каждой конкретной вакансией;

После публикации резюме стоит звонить рекрутерам и интересоваться судьбой заявки. В случае отказа важно вежливо узнать причину — это поможет скорректировать действия и избежать ошибок в будущем;

На начальном этапе не стоит делать зарплату главным приоритетом. Завышенные ожидания относительно оплаты труда могут отдалить от желаемой работы.

Главная цель на старте — профессиональное становление. Если человек наслаждается своим делом и выполняет работу качественно, материальное вознаграждение придет со временем.

Поэтому стажировка — тоже эффективный способ войти в профессию. Это шанс показать себя, получить практические навыки, рекомендации и заполучить первый кейс в портфолио. Кроме того, стажировка позволяет обзавестись профессиональными знакомствами, что часто становится залогом успешного трудоустройства в будущем.

Какой реакции ждать от работодателя после выхода из декрета

Как выйти, устроиться на работу после декрета без опыта. Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Женщины, прошедшие через два и более декрета, делятся разным опытом возвращения. Некоторые сталкиваются с тем, что их не ждут на прежнем месте даже после трех лет отсутствия. Работодатели могут прямо заявлять, что шесть лет — слишком большой срок, и хотя по закону они обязаны сохранить рабочее место, тонко намекают, что будут оценивать эффективность и смотреть, нужна ли такая сотрудница вообще.

В таких ситуациях многие женщины решают выходить на работу хотя бы для того, чтобы восстановить знания, оценить свою способность работать с двумя детьми и понять, насколько они вообще готовы к профессиональной деятельности. Некоторые после выхода понимают, что работа становится местом отдыха от дома и детей, а не дополнительным источником стресса.

Другие, напротив, сталкиваются с тем, что совмещать работу с двумя маленькими детьми оказывается слишком сложно, и в итоге принимают решение уволиться и начать работать на себя.

Важно помнить, что по закону женщина имеет право выйти на работу после декрета, даже если работодатель не ждет ее возвращения. Больничные листы и другие социальные гарантии государство оплачивает. Даже если впоследствии работодатель попросит уйти, можно отработать полгода-год, встать на биржу труда и спокойно искать новое место.