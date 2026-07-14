Не выбрасывайте морковную ботву: простые рецепты и заготовки из вершков

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Морковную ботву многие привыкли выбрасывать, считая ее ненужной частью овоща. Однако эта зелень богата витаминами и минералами, а на кухне может стать основой для салатов, соусов и заготовок.

Морковная ботва — это не отходы, а полезная зелень, которую многие незаслуженно выбрасывают. В ней содержатся полезные витамины, а по вкусу она способна заменить привычные шпинат или петрушку в самых разных блюдах.

Из морковной ботвы можно приготовить салаты, соусы, супы и даже заготовки на зиму. Главное — правильно ее хранить и подготовить, чтобы сохранить свежесть и вкус.

Какая польза скрывается в морковной ботве, как ее выбрать и что приготовить из этой зелени — в материале 5-tv.ru.

Почему не стоит выбрасывать морковную ботву

Морковная ботва: какие блюда приготовить с зеленью, как хранить, рецепты и заготовки. Фото: www.globallookpress.com/Craig Lovell

Зеленые листья моркови — это настоящий суперфуд, который долгое время незаслуженно оставался в тени своего оранжевого корнеплода. В них скрыто огромное количество витаминов и минералов, жизненно необходимых нашему организму.

В 100 граммах свежей ботвы содержится всего около 35 килокалорий, но при этом она богата белками, клетчаткой и сложными углеводами.

Главное богатство ботвы — витамины. По содержанию витамина К она занимает первое место. Этот витамин необходим для нормальной свертываемости крови и крепости костей.

Также в листьях моркови много витамина С, который укрепляет иммунитет и защищает организм от инфекций, и бета-каротина, необходимого для остроты зрения и здоровья кожи.

Из минеральных веществ стоит выделить калий, кальций, магний и железо, а также фолиевую кислоту, особенно важную для кроветворной и нервной систем.

Регулярное употребление ботвы способствует укреплению иммунитета, очищению организма от токсинов и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако стоит помнить, что из-за высокого содержания щавелевой кислоты ботву не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями почек и склонностью к образованию камней.

Также с осторожностью стоит пробовать ботву тем, у кого есть аллергия на растения семейства зонтичных — сельдерей, петрушку или укроп.

При разумном подходе и отсутствии противопоказаний морковная ботва станет отличным дополнением к вашему рациону, особенно в весенне-летний период, когда организму особенно не хватает витаминов.

Как правильно хранить морковную ботву

Морковная ботва: какие блюда приготовить с зеленью, как хранить, рецепты и заготовки. Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Свежая морковная ботва — это очень капризный продукт, который быстро теряет влагу, вянет и желтеет. Поэтому важно знать несколько правил, которые помогут сохранить ее свежесть и пользу.

Если вы купили морковь вместе с ботвой, не стоит хранить их вместе: зелень будет забирать влагу из корнеплода, из-за чего морковь быстро засохнет и потеряет упругость. Ботву лучше сразу срезать, оставляя небольшой хвостик длиной около двух-трех сантиметров.

Сами листья лучше использовать в ближайшие дни, так как даже в идеальных условиях хранения они сохраняют свежесть не более суток. Стоит использовать продукт в течение ближайших четырех дней.

Хранить ботву лучше всего в холодильнике, в самом холодном отделении, предварительно обернув ее во влажное бумажное полотенце или тонкую хлопчатобумажную ткань и поместив в пищевой контейнер с крышкой. В таком виде она может оставаться свежей до четырех дней.

Мыть зелень перед хранением не рекомендуется — лишняя влага ускоряет процесс гниения и способствует развитию плесени. Если ботва сильно загрязнена, ее надо аккуратно промыть и тщательно обсушить на бумажном полотенце перед тем, как убрать в холодильник.

Для длительного хранения идеально подходит сушка: чистые и сухие листья раскладывают тонким слоем на бумаге в тени при комнатной температуре или в специальной электросушилке. Важно, чтобы место было хорошо проветриваемым и защищенным от прямых солнечных лучей.

Высушенную ботву можно перетереть в порошок и хранить в стеклянной банке с плотной крышкой до десяти месяцев, используя как витаминную приправу для супов, вторых блюд и соусов.

Заморозка — приемлемый, но не лучший вариант для морковной ботвы, так как после разморозки она теряет структуру, становится вялой и ломкой. Из такого продукта возможно приготовить песто, измельчив с маслом и орехами, такой соус можно заморозить и хранить до трех-четырех месяцев без заметной потери вкусовых качеств.

Также можно заморозить ботву, предварительно бланшировав ее в кипящей воде в течение минуты, а затем быстро охладив в ледяной воде — так она сохранит цвет и часть полезных свойств.

Что приготовить из морковной ботвы — рецепты

Морковная ботва: какие блюда приготовить с зеленью, как хранить, рецепты и заготовки. Фото: www.globallookpress.com/Peter Gercke

Морковная ботва удивительно универсальна и хороша как в сыром, так и в приготовленном виде. Ее яркий, слегка терпкий вкус с легкой горчинкой способен преобразить множество блюд, от простых салатов до изысканных соусов.

Молодую и нежную ботву можно смело добавлять в салаты. Чтобы смягчить легкую горчинку, ее можно на десять-пятнадцать минут замочить в подсоленной воде или бланшировать, ошпарив кипятком и сразу охладив в ледяной воде.

В салатах она отлично сочетается с огурцами, редисом, яблоком, листьями шпината и рукколой. Особенно вкусным получается салат с ботвой и сыром фета, заправленный натуральным йогуртом или оливковым маслом с лимонным соком.

Еще из свежей ботвы можно приготовить витаминный зеленый смузи, смешав ее в блендере с яблоком, огурцом, лимонным соком и имбирем — такой напиток отлично тонизирует, заряжает энергией и содержит огромное количество витамина С.

При тепловой обработке горечь ботвы уходит, и она приобретает более мягкий, ореховый вкус. Добавляйте нарезанную зелень за пять минут до готовности в овощные супы, щи или тушеное мясо — она придаст блюдам свежий травяной аромат и обогатит их витаминами.

Ботва прекрасно подходит для омлетов и фриттат: достаточно обжарить ее с луком на оливковом масле и залить яичной смесью. А бланшированная и мелко нарезанная ботва станет отличной начинкой для несладких пирогов вместе с яйцом и рисом или картофелем.

Соус песто из морковной ботвы — рецепт

Морковная ботва: какие блюда приготовить с зеленью, как хранить, рецепты и заготовки. Фото: 5-tv.ru

Пожалуй, самый изысканный способ использовать морковную ботву — это приготовить из нее ароматное песто. Этот соус получается ярким, насыщенным, с приятной пикантной горчинкой и идеально подходит к пасте, мясу, рыбе или просто как намазка на свежий хлеб.

Для его приготовления вам понадобятся:

листья морковной ботвы без грубых стеблей;

кедровые орешки или кешью;

тертый пармезан;

чеснок;

оливковое масло высшего качества;

соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Все ингредиенты помещаются в чашу блендера и взбиваются до получения однородной пасты. При желании можно добавить немного лимонного сока для свежести и баланса вкуса, а также несколько листочков базилика или мяты для дополнительной ароматики.

Хранится такой песто в холодильнике в плотно закрытой банке около недели. Также его можно заморозить в формочках для льда и использовать порционно в течение нескольких месяцев, добавляя в супы, соусы или макаронные блюда.

Интересные факты о морковной ботве

Морковная ботва: какие блюда приготовить с зеленью, как хранить, рецепты и заготовки. Фото: www.globallookpress.com/Torsten Krüger

Морковная ботва, оказывается, не только полезна и вкусна, но и имеет богатую кулинарную историю, о которой знают далеко не все. На юге Франции и в некоторых регионах Италии из нее готовят освежающие зеленые лимонады и смузи с добавлением яблока и огурца, которые пользуются большой популярностью в летний сезон.

В грузинской и армянской кухне ботву добавляют в домашнюю долму и овощные голубцы вместе с петрушкой и мятой. Такая добавка придает фаршу дополнительную сочность, свежесть и тонкий травяной аромат.

А в русских деревнях ботву квасили на зиму, получая полезный витаминный продукт, который затем добавляли в щи и солянки для кислоты и насыщенного вкуса.

Существует старинный рецепт «зеленой соли», когда свежую ботву мелко нарезают, смешивают с морской солью и сушат — готовая приправа хранится в банке и используется для посыпки яиц, картошки, овощных супов и запеченного мяса.

А в ресторанах высокой кухни, особенно в Европе, ботву используют для ароматизации масла: пюрированные листья смешивают с оливковым маслом, настаивают сутки и подают к молодому картофелю или овощам гриль.