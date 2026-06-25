Кто сыграл принцессу Диану лучше всех? 9 актрис, примеривших образ королевы людских сердец

Фото: Кадр из фильма «Спенсер», режиссер Пабло Ларраин, 2021 г.

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Еще до гибели леди Ди стала персонажем фильмов. После — иконой, которую продолжают заново открывать режиссеры и актрисы.

Принцессу Диану начали воплощать на экране еще при ее жизни. Это редкий случай, когда исторический персонаж превратился в героя художественных фильмов задолго до завершения собственной истории. После ее гибели в 1997 году интерес режиссеров только усилился.

За три десятилетия Диану воплотили многие актрисы — от звезд Голливуда до исполнительниц телевизионных проектов. Каждый фильм предлагал свою версию одной из самых знаменитых женщин XX века: юную аристократку, растерянную невесту, несчастливую супругу, медийную икону или человека, пытавшегося найти свободу за пределами дворцовых стен.

У кого получилось воплотить королеву людских сердец лучше всего как внешне, так и внутренне?

Кэтрин Оксенберг

Кадр из фильма «Чарльз и Диана: несчастливая история любви», режиссер Джон Пауэр, 1992 г.

Одним из первых крупных телевизионных проектов, посвященных непосредственно отношениям Чарльза и Дианы, стал телефильм «Чарльз и Диана: несчастливы навсегда» (Charles and Diana: Unhappily Ever After). Вышедшая в 1992 году картина появилась на фоне открытого кризиса в браке еще на тот момент наследника британского престола и его супруги. Роль Дианы исполнила Кэтрин Оксенберг.

Сегодня трудно представить, насколько необычным был такой проект. Создатели фактически драматизировали события, которые еще продолжали разворачиваться на глазах публики. Фильм рассказывал о нарастающем конфликте супругов и постепенном разрушении образа идеального королевского брака.

С исторической точки зрения картина интересна тем, что отражает восприятие Дианы еще до официального развода и до того, как ее образ окончательно превратился в один из главных мифов современной массовой культуры.

Серена Скотт Томас

Кадр из фильма «Диана: Ее подлинная история», режиссер Кевин Коннор, 1993 г.

В 1993 году на экраны вышел телефильм «Диана: ее правдивая история» (Diana: Her True Story), основанный на одноименной книге журналиста Эндрю Мортона. Главную роль исполнила Серена Скотт Томас.

Книга стала настоящей сенсацией. В ней подробно рассказывалось о трудностях брака Дианы, ее одиночестве и сложных отношениях с королевским окружением. Позднее стало известно, что принцесса участвовала в передаче информации автору через доверенных лиц.

Фильм появился в момент, когда интерес публики к Диане достиг чрезвычайно высокого уровня. Благодаря близости к реальным событиям картина воспринималась почти как реконструкция современной истории.

Джули Кокс

Кадр из фильма «Влюбленная принцесса», режиссер Дэвид Грин, 1996 г.

В 1996 году британская актриса Джули Кокс сыграла принцессу в телефильме «Влюбленная принцесса».

Проект был основан на книге Анны Пастернак и рассказывал об отношениях Дианы с бывшим офицером британской армии Джеймсом Хьюиттом. Эта история активно обсуждалась прессой и вызывала огромный общественный интерес.

Создатели сосредоточились прежде всего на личной жизни принцессы, уделяя значительно меньше внимания ее общественной деятельности. Сегодня фильм воспринимается как характерный пример телевизионных драм 1990-х годов, когда внимание аудитории все сильнее смещалось к частной жизни знаменитостей.

Эми Секкомб

Кадр из фильма «Диана — королева сердец», режиссер Гэбриэлль Бомонт, 1998 г.

Одним из наиболее известных проектов о последних днях принцессы стала докудрама «Диана — королева сердец», вышедшая в 1998 году. Роль Дианы исполнила австралийская актриса Эми Секкомб.

Фильм сочетал игровые сцены и документальные интервью. Его авторы стремились максимально подробно восстановить события последних месяцев жизни принцессы, опираясь на свидетельства очевидцев, материалы журналистских расследований и официальные документы.

В отличие от многих художественных картин, проект делал акцент прежде всего на документальной составляющей, поэтому актрисе приходилось работать с большим объемом реальных материалов и свидетельств.

Женевьев О’Райли

Кадр из фильма «Диана: Последние дни принцессы», режиссер Ричард Дэйл, 2007 г.

В том же 2007 году ирландская актриса Женевьев О’Райли сыграла Диану в документально-игровом фильме «Диана: Последние дни принцессы» (Diana: Last Days of a Princess).

Фильм воссоздает последние два месяца жизни принцессы, когда она после развода с Чарльзом пытается обрести личное счастье в романе с Доди Аль-Файедом, наслаждаясь роскошными отпусками и путешествиями, но постоянная охота папарацци и подозрения в утечках информации нагнетают напряжение, а цепь поспешных решений приводит к фатальной ночной гонке через парижский туннель Альма, где автомобиль разбивается и Диана погибает.

Как и многие подобные проекты, картина сочетала документальные факты с художественной реконструкцией, стремясь максимально точно воспроизвести известные обстоятельства трагедии.

Наоми Уоттс

Кадр из фильма «Диана: История любви», режиссер Оливер Хиршбигель, 2013 г.

Самым громким кинопроектом начала 2010-х стала картина «Диана» режиссера Оливера Хиршбигеля. Главную роль исполнила Наоми Уоттс.

Фильм рассказывал о последних годах жизни принцессы после развода с Чарльзом и уделял большое внимание ее отношениям с кардиохирургом Хаснатом Ханом, которого многие биографы называют одной из важнейших фигур в ее личной жизни.

Для подготовки к роли Уоттс изучала многочисленные интервью, фотографии и архивные материалы. Позднее актриса признавалась, что работа оказалась значительно сложнее, чем она ожидала.

Несмотря на прохладную реакцию критиков, фильм остается одним из самых известных полнометражных художественных проектов о Диане.

Эмма Коррин

Кадр из сериала «Корона», 2016–2023 г.

Новый виток интереса к образу принцессы возник после выхода четвертого сезона сериала «Корона».

Роль молодой Дианы получила Эмма Коррин. Актрисе предстояло показать период знакомства с Чарльзом, помолвку, свадьбу и первые годы жизни в королевской семье.

Для подготовки к роли Коррин работала с преподавателями по речи и движению, изучала архивные видеозаписи и стремилась показать прежде всего молодую женщину, еще не ставшую мировой знаменитостью. Этот подход принес актрисе широкое признание критиков и престижные награды, включая премию «Золотой глобус».

Элизабет Дебики

Кадр из сериала «Корона», 2016–2023 г.

В пятом и шестом сезонах «Короны» роль перешла к Элизабет Дебики.

Перед актрисой стояла особенно сложная задача. Если ранние годы жизни Дианы многие знают главным образом по фотографиям и хронике, то ее образ 1990-х годов хорошо сохранился в общественной памяти благодаря телевидению и многочисленным интервью.

Дебики подробно изучала архивные записи, публичные выступления и манеру поведения принцессы. В результате сериал показал один из самых драматичных периодов ее жизни: развод, конфликты с прессой, активную благотворительную деятельность и последние годы перед трагической гибелью. Многие критики отмечали высокую степень внешнего и поведенческого сходства актрисы с ее героиней.

Кристен Стюарт

Кадр из фильма «Спенсер», режиссер Пабло Ларраин, 2021 г.

Одним из самых необычных фильмов о принцессе стал «Спенсер» режиссера Пабло Ларраина.

Роль Дианы исполнила Кристен Стюарт. Режиссер неоднократно подчеркивал, что его интересовала не столько точная биография принцессы, сколько ее внутреннее состояние в период глубокого личного кризиса.

Действие фильма охватывает всего несколько дней рождественских праздников в Сандрингеме в начале 1990-х годов. Через этот короткий временной отрезок авторы попытались показать эмоциональное напряжение, которое испытывала Диана на фоне распада брака и жизни внутри жестких дворцовых правил.

Стюарт несколько месяцев работала над голосом и манерой речи принцессы, изучала интервью и архивные записи. Ее работа получила высокие оценки критиков и принесла актрисе первую в карьере номинацию на премию «Оскар».