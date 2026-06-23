«Он еще совсем Гном Гномыч»: на что Рудковская и Плющенко идут ради будущего сына

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Звездного наследника ждут серьезные перемены в жизни. Почему Евгений Плющенко и его жена выбрали для ребенка спортивное гражданство Азербайджана, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Яна Рудковская впервые прокомментировала скандал вокруг своего сына. Как вышло, что Плющенко-младший будет представлять Азербайджан, а не Россию? Кто принял судьбоносное для мальчика решение — он сам или звездные родители? Из-за какого выступления Гном Гномыча раскритиковали подписчики? И что произошло на льду на самом деле? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Все последние дни шоу-бизнес кипел от домыслов и слухов. Звезды обсуждали новость, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Гном Гномыч якобы сменил спортивное гражданство.

«Я очень рада, что у него появится такая возможность попробовать себя. Он получил спортивное гражданство на пять лет. Поэтому будем болеть за него», — заявляет продюсер.

Не все смогли порадоваться вместе с Рудковской и задались закономерным вопросом: почему сын двукратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона России решил выступать за другую страну?

«Может быть, экономические интересы семьи, может быть, прагматические интересы, связанные с нашим недопуском и возможностью так или иначе, без барьеров выступать на Олимпийских играх. Это их личное дело. И я ни осуждать, ни радоваться сейчас не буду», — говорит спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

«Можно с разных сторон просто на такую ситуацию смотреть. Кто-то ждал всю жизнь, чтобы поехать на Олимпийские игры, а российскую команду не пустили. Вот как в этой ситуации? Кто-то скажет: надо бойкотировать. Кто-то скажет, что можно поменять гражданство на какое-то дружественное государство, которое позволит это сделать и выступить. Наверное, семья Плющенко как великие спортсмены знают, что делают», — отмечает фигурист Никита Кацалапов.

Поступком молодого фигуриста возмущены спортивное сообщество и поклонники Евгения Плющенко. Они вспоминают, что ранее в своих интервью чемпион неоднократно осуждал коллег, которые решили поменять гражданство.

«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны. Я плохо к этому отношусь», — подчеркивал фигурист.

Многие отмечают: мальчик вряд ли принял такое серьезное решение в одиночку. Но Рудковской есть что ответить и на это.

«Это не значит, что Саша кого-то предал. Мой сын — маленький мальчик. Он еще только начинает свои шаги. Ему 13 лет. Он еще совсем Гном Гномыч. И, как правильно сказал, он будет прославлять две страны, Россию и Азербайджан, потому что он будет представлять российскую школу фигурного катания своего папы», — заявляет она.

Также продюсер пояснила: Саша очень хотел выступать на международных состязаниях. Страну для выступлений сына Рудковская выбрала сама.

«Мы очень много бываем в Баку. Я люблю очень Азербайджан. Мой муж очень любит Азербайджан. Мы много там делаем наших выступлений, сказок. Я вообще люблю Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Я люблю Мальдивы. Но, к сожалению, на Мальдивах нет фигурного катания. Так можно было за Мальдивы», — говорит продюсер.

Ранее Рудковская много раз говорила, что хочет воспитать из сына чемпиона. Он встал на коньки, когда ему было всего полтора года.

«Да он учится онлайн, потому что целыми днями тренируется. У этого ребенка вообще нет детства, если честно. У него лед, дом. Но это же не как некоторые модели говорят, что я меньше чем за десять тысяч долларов с кровати не встану. Это же тот случай, когда ребенок зарабатывает своим трудом постоянно», — рассказывает Яна Рудковская.

Недавно Саша Плющенко выступил с Димой Биланом на одной из музыкальных премий. Пытался повторить тот самый номер папы с «Евровидения» в 2008 году. И здесь также столкнулся с критикой.

«Яблочко-то далеко укатилось».

«Нет ничего хуже, когда родители делают из своих детей подобие себя, забывая, что это отдельная личность. Мне его жаль».

По словам Рудковской, в неуверенных трюках на льду виновато покрытие.

«Мы были в шоке, и мы решили отменить этот номер. Но продюсер премии очень переживал и очень хотел. Саша вышел. Если кто-то видел, я сидела на краю и показывала, что расходятся пазлы, пазлы расходятся. Вся смазка с пластика ушла. Естественно, что произошло? Он не мог ничего сделать, он не смог сделать винт, он просто контролировал свои движения», — объясняет Яна Рудковская.

Масла в огонь подливают не только злопыхатели в комментариях под постами звездной семьи. Не так давно из тюрьмы вышел бывший муж Яны Рудковской — бизнесмен Виктор Батурин.

«Без меня ее жизнь, скажем так, сложилась бы совсем иначе», — уверяет он.

Успех подопечного Яны Димы Билана Батурин тоже приписывает себе.

«Все „Евровидения“, которые первое и второе, он участвовал именно, имея на руках контракт со мной. Поэтому все эти сказки и рассказы, да, они во многом не соответствуют действительности», — отмечает бизнесмен.

Впрочем, Рудковская уверенно держит удары всех критиков, а сына оберегает от негатива.

«Я говорю: „Саш, ты только не переживай и ничего не читай“», — делится продюсер.

Семья уже начала готовиться к переезду Александра в Азербайджан. Рудковская уверена: сына ждет большое спортивное будущее. И она ему в этом поможет.