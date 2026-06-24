«Выезжал на убийства, изнасилования»: как Хабиб внезапно стал знаменитым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Хабиб прошел непростой путь к славе. Как теперь певец относится к обрушившейся на него популярности, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец Хабиб рассказал, на что тратит все заработанные деньги. Какой сюрприз он преподнес своим родственникам? Почему до сих пор не может купить себе машину? Зачем после концерта исполнитель еще три часа сидел в зале? Из-за чего он плакал в начале карьеры? И о какой девушке мечтает артист? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Материальное меня уже ничего не привлекает. Яхта в Дубае мне не нужна. Мне главное вот такого человеческого, человеческой радости хочется, счастья такого», — признается Хабиб.

Сейчас «Ягоду-малинку», пожалуй, знают все. Под эту песню отплясывают на праздниках и дети, и взрослые. Композиция завирусилась в интернете пять лет назад. И в одночасье сделала молодого певца Хабиба звездой. Причем не только в России. Кажется, этот хит поет весь мир.

«Просто выложил видео. Я уснул, просыпаюсь, все, там просто какой-то кошмар творится. Я имею в виду в хорошем смысле», — делится исполнитель.

А ведь этого всего могло и не быть. За два года до триумфа Хабиб столкнулся с грандиозным провалом. И не понимал, сможет ли вообще снова выйти на сцену.

«Ценю то, что я начинал не так: проснулся сразу знаменитым. Все это было постепенно. И ты ценишь каждое мгновение, каждую лесенку, ступеньку на пути, как говорится, к музыкальному Олимпу», — отмечает певец.

Хабиб Шарипов — родом из Казани. И до того, как стать звездой шоу-бизнеса, служил в полиции. Был экспертом-криминалистом.

«Выезжал на убийства, изнасилования. Каждый день видел кровь, трупы, слезы. Глядя в эти глаза, знайте — они видели все. Абсолютно все, что может случиться с человеком», — заявляет артист.

Хабиб с детства любил петь и танцевать. В итоге после пяти лет в полиции он решил кардинально изменить свою жизнь и отправился на музыкальный конкурс в Москву. К жюри артист вышел с песней Ольги Бузовой.

«Телевизионный кастинг, получается, я провалил, но там было правило такое, что через зрительское голосование возвращают одного участника именно в реалити-шоу. И этим участником был я, потому что за меня проголосовало много зрителей», — вспоминает Хабиб.

За победу в проекте организаторы обещали пять миллионов рублей и сотрудничество с одним из крупнейших в стране музыкальных лейблов. Но выиграть Хабиб не смог.

«Конечно, в моменте я расстроился. Даже плакал, скажу честно, да, потому что я уволился из полиции. Я поставил на это шоу просто всю свою жизнь. И меня выгоняют, представляете? Вот что мне делать?» — говорит певец.

Родные переживали. Уговаривали его вернуться в Казань, забыть о сцене и продолжить службу. Но молодой человек не собирался отказываться от своей мечты.

«Я остался в Москве. Было тяжело. У меня из вещей были только гитара, носки, зарядка для телефона. Денег вообще не было. Я немножко скитался по Москве. Я выкладывал видео, у кого можно пожить. И кочевал. То на Измайловской, то на Юго-Западной. В общем, было нелегко, но это такой пройденный путь», — делится исполнитель.

Хабиб писал песни, продвигал их через знакомых. Выступал на маленьких концертных площадках, записывал дуэты с такими же начинающими артистами. И в итоге удача ему улыбнулась. «Ягода-малинка» стала народным хитом.

Певцу больше не надо скитаться по хостелам и думать, хватит ли денег на еду. По данным СМИ, за 40-минутное выступление на корпоративах и городских праздниках музыкант получает от двух до пяти миллионов рублей. Однако Хабиб уверяет: несмотря на бешеную популярность, в глубине души он все тот же простой парень из Казани.

«Когда я приезжаю, допустим, в Набережные Челны, в свой город, где я учился в школе, я всем своим одноклассникам, сколько бы там ни было, бесплатный билет. Я либо сам покупаю, либо дарю», — уточняет Хабиб.

В отличие от многих коллег, Шарипов всегда с удовольствием общается с фанатами. Никогда не отказывает в автографах и фото.

«Подходят ко мне фотографироваться — я никогда не откажу. У меня был концерт в Якутии, да, там было три тысячи человек. Представляете, я со всеми сфоткался… Шел полтора часа концерт, я еще три часа фоткался. Вот со всеми сфоткался и уехал, все. Зато дети были рады. Они были счастливы, я был счастлив вместе с ними», — признается певец.

Хабиб делится: ему очень нравится радовать других, особенно самых близких. Практически все свои гонорары он тратит на родных.

«Я хотел купить себе машину недавно, но я не купил себе машину, я купил своему брату родному квартиру. И маме», — отмечает звезда.

В новой квартире он бывает часто. Заходит попить чай, иногда остается на ночь.

«Мы все рядом, все с ремонтом, все уже готовое. Приходи, куртку вешай, живи», — говорит Хабиб.

Певец старается проводить с семьей все свободное время. И надеется однажды привести к ним на знакомство свою возлюбленную. Но в данный момент сердце звезды свободно.

«На свидания… Давно уже не ходил на свидания. Надеюсь, когда-нибудь хожу. Позвоните мне, если хотите на свидание. Любящая [нужна], которая будет любить, самое главное. Это самое важное. Любите меня как человека, а не как артиста. Прежде всего», — заявляет Хабиб.

Пока такая девушка в жизни артиста не появилась, он занят карьерой. Говорит, старается взять от жизни все, максимально реализоваться в творческом плане. И заработать побольше денег, чтобы в будущем его семья ни в чем не нуждалась.