Радиация, боль и швы: почему Семенович, Цой и Бузова оказались на больничной койке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Сразу нескольким звездам понадобились услуги врачей в последнее время. С чем пришлось разбираться специалистам, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Банальная неосторожность или планомерная порча? Из-за чего сразу несколько российских звезд оказались под ножом хирурга? Какую травму получила Ольга Бузова? Что случилось с пальцем Анны Семенович? Зачем Аниту Цой облучали радиацией в больнице? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Чтобы красивой быть (заплетает косички. — Прим. ред.). Тут врачи такие симпатичные», — заявляет Ольга Бузова.

Окровавленная нога и операция длиной в несколько часов: теледива оказалась в больнице, не может даже двигаться без помощи врачей. Бузова терпит сильнейшие боли и расстроена, что ее концерт в Ростове-на-Дону сорвался. А все из-за того, что накануне ведущая неудачно поскользнулась в душе.

«Очень страшно, больно и обидно, что вот так, на ровном месте, может произойти такое», — говорит Бузова.

Медики наложили ей шину на ногу, вынесли из дома на носилках и увезли на экстренную операцию.

«Сейчас более-менее пришла в себя после наркоза, очень сложно отходила, падала в обморок несколько раз», — делится теледива.

«Скорейшего выздоровления. Я видела, как Оля переживает. В душе падение — это вообще очень опасная история, частая. Поэтому все будьте аккуратны и осторожны», — подчеркивает солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова.

Похожая история недавно произошла и с Анной Семенович. Экс-солистка «Блестящих» едва не осталась без пальца. Она случайно прищемила руку дверью. Ей наложили семь швов.

«Вот так отвалилось все. Врач пришел, говорит: „А где вы так умудрились?“ Просто люди не понимают, что это огромная тяжеленная дверь, которая весит тонну, и которой, мне кажется, можно просто отрубить руки, а не то что пальцы», — объясняет Семенович.

Но повреждением тканей дело, увы, не закончилось.

«Тут у меня еще перелом, трещина и перелом, кусочек отвалился кости», — рассказывает Анна Семенович.

Затем певице сняли швы. Но медиков настораживало состояние раны. По словам Семенович, у нее началось отмирание тканей на пальце.

«Наложили какую-то такую специальную повязку, которая ее отмочит, они срежут, потому что там какая-то черная ранка, маленький некроз», — делится артистка.

Анна Плетнева травмировалась прямо на сцене. Во время выступления она упала в зал.

«Палец сломан. То же самое на ногах — ссадины. Спасибо, что волнуетесь, все хорошо», — заявляет певица.

В шаге от гипса на прошлой неделе оказалась и Анастасия Волочкова. Звезда лишь недавно приступила к тренировкам после операции по замене тазобедренного сустава. Как вдруг пришла на фэшн-шоу уже с перемотанным пальцем на руке.

«Я настолько была именно в стрессе, потому что не знала, как выдержит сустав, смогу ли я станцевать. Я начала разогреваться и об лестницу штанкетную ударила палец», — уточняет Анастасия Волочкова.

Но что происходит с российскими звездами? Почему этот период стал для большинства из них испытанием? И как на человека влияет пристальное внимание публики?

«Здесь мы можем говорить про сглазы, про какие-то проклятия, заклятия, которые, допустим, человек посылает в сторону другого человека просто словами. Естественно, что касается публичного человека, то здесь шквал этой энергии просто колоссален. Есть точечная работа, негативная. Специально идет воздействие на человека для того, чтобы его как-то выбить из колеи», — объясняет парапсихолог Натали Райдо.

Анита Цой из-за своего диагноза вообще прошла испытание радиацией. По словам певицы, проблемы со щитовидной железой вылились в бесконечные муки. Она никак не могла похудеть, начались осложнения на сердце. Врачи решили: надо удалять. Но не хирургическим путем, а с помощью радиоактивного йода.

«Звучит страшно, в онкологическом центре делают. Это очень неприятно, должна я вам сказать, со всех сторон», — признается певица.

Анита Цой вспоминает: ее заперли в помещении с мощными стенами. Дали специальную таблетку. Через несколько часов боль стала нестерпимой, артистку начало тошнить. Она призналась: провела пять дней в агонии.

«Нельзя было общаться напрямую с семьей. То есть отдельная комната, отдельное питание. Соответственно, никуда не выходила. Я сейчас неплохо себя чувствую, все хорошо. Единственное, я не всегда прохожу еще в такие залы, как Кремль. Просто облучение — это же радиация. И я звоню, фоню», — рассказывает звезда.

Парапсихологи уверены: Анита Цой с ее коллегами неслучайно стали жертвами плохого самочувствия, ушибов, травм и переломов. Помимо негатива, с которым им приходится сталкиваться почти каждый день, на них влияет и непростое общее энергетическое поле.

«В данном случае у человека это все выражается в более травматичном исходе для него самого», — отмечает Натали Райдо.

Но знаменитости стойко переносят все проблемы. И со здоровьем в том числе. Ведь это самый страшный сон артиста — обмануть ожидания зрителей. Так, Анна Плетнева, несмотря на травмы, уже улетела на очередные гастроли. В свет выходят Анна Семенович и Анита Цой. А Ольга Бузова прямо из больницы поехала в Кремль. Она уговорила врачей отпустить ее на выступление. Правда, на площадке певица появилась в инвалидном кресле. Однако надеется, что скоро сама встанет на ноги.