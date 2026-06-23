Вены не прощают жары: простые правила, которые спасут ноги от варикоза

Фото: www.globallookpress.com/Michael Memminger / CHROMORANGE

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При повышении температуры воздуха сосуды чрезмерно расширяются и кровь застаивается. Как сохранить здоровье?

Варикозное расширение вен проникло в число наиболее коварных заболеваний современности. Варикоз не заявляет о себе громко и внезапно, а развивается постепенно, годами накапливая усталость, тяжесть и отеки.

Но болезнь можно и нужно предотвращать. Особенно летом, когда сосуды от жары расширяются чрезмерно.

Из-за чего растет риск столкнуться с варикозом

Как сохранить здоровье вен на ногах, советы от варикоза. Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

Профилактика полезна абсолютно всем, независимо от пола и возраста, но существуют категории людей, в которых вероятность столкнуться с варикозом значительно выше.

Среди факторов риска:

Наследственная предрасположенность. Она занимает одно из ключевых мест. Сам варикоз не передается от родителей к детям напрямую, но наследуются особенности строения венозных стенок, эластичность соединительной ткани и другие генетические нюансы, способные влиять на состояние вен;

Профессии, требующие пребывания в статичной позе. Это парикмахеры, преподаватели, хирурги, вынужденные подолгу стоять; офисные сотрудники, швеи, лаборанты, проводящие часы в сидячем положении; а также строители, грузчики и профессиональные спортсмены, особенно тяжелоатлеты, чьи ноги испытывают колоссальные нагрузки;

Избыточная масса тела — еще один мощный фактор риска. Лишние килограммы создают дополнительное давление на сосуды нижних конечностей, заставляя вены работать с повышенной нагрузкой. Чем выше вес, тем больше вероятность того, что венозные клапаны не выдержат и начнут пропускать кровь в обратном направлении;

Беременность и гормональные изменения. В период вынашивания ребенка увеличивающаяся матка сдавливает вены малого таза, объем циркулирующей крови возрастает, а гормональные изменения истончают сосудистые стенки;

Возрастные изменения. С годами состояние вен может ухудшаться. Стенки сосудов теряют эластичность, клапаны изнашиваются, и риск развития варикоза неуклонно растет.

Какие простые действия помогут сохранить здоровье вен

Как сохранить здоровье вен на ногах, советы от варикоза. Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

При длительном сидении или стоянии кровь застаивается в нижних конечностях, вены переполняются и расширяются. Для предотвращения этого необходимо ежедневное движение. Физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает циркуляцию крови по сосудам.

Особенно полезны нагрузки, задействующие мышцы голени. Именно они выполняют функцию своеобразной «венозной помпы», так как при сокращении выталкивают кровь из вен вверх, к сердцу, и препятствуют застою. Ходьба, плавание, йога, езда на велосипеде и легкие упражнения для ног отлично тренируют эту систему.

Даже 10–15 минут утренней разминки способны активировать венозный отток и заметно снизить риск варикозного расширения вен. Самое приятное, что многочасовые изнурительные тренировки не требуются — польза от них будет не больше, чем от легкой разминки.

Для тех, кто вынужден проводить долгие часы в офисе за компьютером или у станка, советы похожие:

Регулярная смена позы или положения тела. Оптимальный вариант — каждый час вставать, выполнять перекаты с пятки на носок, легкую растяжку или короткую разминку. Эти простые движения препятствуют застою крови и поддерживают вены в тонусе;

Приподнятое положение ног во время отдыха. В периоды отдыха полезно класть ноги на небольшое возвышение — пуфик или стопку книг. Это облегчает венозный отток и снимает лишнюю нагрузку с сосудов. Кровь под действием силы тяжести легче уходит от стоп к сердцу, и отеки уменьшаются;

Соблюдение питьевого режима. Обезвоживание приводит к сгущению крови, делая ее более вязкой и трудной для продвижения по сосудам. В жаркую погоду этот эффект усиливается многократно. Поэтому важно выпивать не менее 1,5–2 литров воды в день — это улучшает текучесть крови и предотвращает отеки;

Удобная одежда и обувь. Для ежедневной носки предпочтительна обувь на устойчивом каблуке высотой три–четыре сантиметра. Одежда не должна сдавливать талию, паховую область и ноги. В жару особенно рекомендуется носить свободную одежду из натуральных тканей и обувь с хорошей вентиляцией.

Компрессионный трикотаж — тоже мера, но к ней нужно прибегать не всем подряд, а в конкретных ситуациях: иногда для профилактики, а иногда как часть лечения. Специальные чулки, гольфы или колготы сдавливают поверхностные вены и направляет кровь в глубокие вены, где движение происходит быстрее и эффективнее. Но неправильно подобранное белье может не только не принести пользы, но и навредить, поэтому необходимо проконсультироваться с профильным специалистом.

Какой рацион питание сохранит здоровье вен

Как сохранить здоровье вен на ногах, советы от варикоза. Фото: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

Питание должно быть сбалансированным и богатым веществами, укрепляющими сосудистые стенки и улучшающими кровоток.

В первую очередь в меню необходимо включать витамин С, витамин Е, флавоноиды и антиоксиданты. Эти вещества защищают сосуды от повреждений, повышают их эластичность и уменьшают ломкость. Основные источники: цитрусовые, ягоды, зелень, орехи и морепродукты.

Рекомендуется также уменьшить количество соли и сахара в рационе. Соль задерживает воду в организме, провоцируя отеки и повышая давление на стенки сосудов. Сахар, в свою очередь, ухудшает эластичность вен и способствует набору лишнего веса. Жирные и жареные блюда также лучше исключить — они повышают уровень холестерина и ухудшают состояние сосудов.

Летом полезно есть больше фруктов и овощей, богатых калием: арбузов, абрикосов, бананов, картофеля, помидоров, брокколи и свеклы. Калий помогает выводить лишнюю жидкость и уменьшает отечность. Но это не отменяет водного баланса. При обезвоживании кровь становится гуще, ей труднее продвигаться по сосудам, и нагрузка на вены возрастает.

Сбалансированное питание, отказ от переедания и достаточное количество жидкости помогают не только улучшить обмен веществ, но и сохранить эластичность сосудов. Нормализация веса снижает давление на венозную систему и уменьшает риск застоя крови.

Что мешает сохранению здоровья вен

Как сохранить здоровье вен на ногах, советы от варикоза. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Курение — один из самых агрессивных врагов сосудистой системы. Никотин повреждает стенки сосудов, снижает их эластичность и ухудшает микроциркуляцию. В результате кровоток ухудшается, а риск развития варикоза возрастает в разы.

Алкоголь также не приносит пользы сосудам. Он способствует обезвоживанию, сгущает кровь и нарушает ее текучесть. Кроме того, алкоголь расширяет сосуды, что в сочетании с ослабленными венозными стенками может привести к их еще большему растяжению.

Как сохранить здоровье вен в жару

Как сохранить здоровье вен на ногах, советы от варикоза. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Летний зной и длительные переезды — это отдельный вызов для венозной системы. В жару сосуды расширяются, а в условиях длительного сидения в самолете, поезде или автомобиле кровь застаивается особенно сильно.

Для предотвращения проблем важно:

Избегать перегрева. Не следует проводить много времени под прямыми солнечными лучами в период с 11 до 16 часов, когда солнечная активность максимальна;

Защищать кожу от солнца. Использование солнцезащитных кремов с высоким SPF (не менее 50) — это не только профилактика ожогов, но и защита сосудов от вредного ультрафиолета;

Носить удобную обувь. В поездках особенно важно, чтобы ноги не были сдавлены и имели возможность «дышать»;

Больше двигаться. Даже в ограниченном пространстве поезда или самолета необходимо менять положение ног, делать легкую гимнастику, перекатываться с пятки на носок;

Пить воду. В жару и в сухом воздухе салона самолета обезвоживание наступает быстрее, чем можно предположить.

Контрастный душ — еще одно из самых доступных и эффективных средств для тренировки сосудов. Однако при уже имеющихся проблемах с венами он может быть вреден, и нужна консультация специалиста.

Зимой вводить такую привычку непросто — на улице и так мороз. А вот летом даже приятно. Попеременное воздействие теплой и прохладной воды заставляет вены то расширяться, то сужаться, что укрепляет их стенки и улучшает тонус. Кроме того, контрастный душ стимулирует микроциркуляцию и помогает снять усталость после долгого дня.

Массаж ног также полезен — он улучшает кровоток, снимает отеки и расслабляет мышцы. Движения должны быть мягкими, поглаживающими, направленными от стоп к бедрам — по ходу венозного кровотока.

Особенно эффективен массаж с использованием специальных кремов или масел, содержащих экстракты конского каштана или гинкго билоба — эти растительные компоненты укрепляют сосуды и уменьшают отечность.