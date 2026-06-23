Почему летом «плывет» голова и нет сил: опасный дефицит, который маскируется под усталость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Что нужно ежедневно приминать летом, чтобы сохранять энергию?

Летом многие люди жалуются на постоянную сонливость, снижение работоспособности, головную боль и раздражительность. Обычно это списывают на жару, недосып или напряженный график.

Однако врачи напоминают: очень часто причиной таких симптомов становится обезвоживание организма — состояние, которое развивается незаметно и способно серьезно повлиять на самочувствие.

Особенно коварно то, что первые признаки дефицита жидкости редко выглядят тревожными. Человек продолжает работать, заниматься спортом или отдыхать на солнце, не подозревая, что организму уже не хватает воды для нормального функционирования.

Почему летом риск обезвоживания резко возрастает

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Человеческое тело примерно на 50–60% состоит из воды. Она участвует практически во всех жизненно важных процессах: регулирует температуру тела, помогает доставлять питательные вещества к клеткам, выводит продукты обмена веществ и поддерживает нормальную работу мозга.

В жаркую погоду организм начинает активно охлаждаться через потоотделение. Вместе с потом теряется не только вода, но и электролиты — натрий, калий, магний и другие минералы. Если потери не восполняются своевременно, развивается обезвоживание.

По данным специалистов, даже потеря 1–2% жидкости от массы тела уже может отражаться на физической и умственной работоспособности. При дальнейшем дефиците воды симптомы становятся более выраженными.

Ситуацию усугубляют несколько факторов:

высокая температура воздуха;

пребывание под прямыми солнечными лучами;

физическая нагрузка;

употребление алкоголя;

длительные поездки;

работа в душных помещениях;

недостаточное потребление воды в течение дня.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Почему обезвоживание часто путают с обычной усталостью

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Самая большая проблема летнего обезвоживания в том, что его первые проявления очень неспецифичны. Человек чувствует упадок сил, сонливость, снижение концентрации и списывает это на жару, недосып или стресс.

На самом деле уже на ранних стадиях нехватки жидкости снижается объем крови, ухудшается доставка кислорода к тканям и мозгу, а сердце начинает работать интенсивнее. Это и создает ощущение общей слабости, которое легко спутать с обычным переутомлением.

Иногда человек может даже хорошо выспаться, но все равно чувствовать себя «разбитым» — это один из характерных косвенных признаков нехватки жидкости.

Головная боль без очевидной причины

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Одним из частых симптомов обезвоживания становится головная боль. Она может появляться после пребывания на жаре, прогулки, тренировки или просто длительного нахождения в душном помещении.

Причины такого состояния связаны с изменением водного баланса и влиянием на сосудистую систему. Когда жидкости в организме становится меньше, кровообращение может нарушаться, и это отражается на работе мозга.

У многих людей такие головные боли ошибочно воспринимаются как реакция на погоду или стресс, хотя иногда достаточно просто восстановить водный баланс, чтобы состояние улучшилось.

Снижение концентрации и «туман в голове»

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мозг крайне чувствителен к водному балансу.

Исследования показывают, что даже умеренное обезвоживание способно ухудшать внимание, память и скорость обработки информации. Человек начинает хуже концентрироваться на задачах, допускает ошибки и ощущает так называемый «туман в голове». Некоторые описывают это состояние как невозможность собраться с мыслями или ощущение, будто голова стала «тяжелой».

Подобные симптомы нередко принимают за переутомление, хотя причиной может быть банальная нехватка жидкости.

Раздражительность и ухудшение настроения

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Не все знают, что обезвоживание влияет не только на физическое состояние, но и на эмоциональную сферу.

Недостаток воды способен вызывать:

раздражительность;

тревожность;

снижение мотивации;

ухудшение настроения;

ощущение внутреннего напряжения.

Исследователи неоднократно отмечали связь между дефицитом жидкости и ухудшением психологического самочувствия как у мужчин, так и у женщин. Поэтому если в жаркие дни появляется необъяснимая нервозность, стоит обратить внимание не только на уровень стресса, но и на питьевой режим.

Головокружение при подъеме

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Еще один характерный симптом — головокружение при резком вставании со стула или кровати.

При недостатке жидкости может снижаться объем крови, из-за чего организму становится сложнее быстро поддерживать стабильное артериальное давление при смене положения тела. Человек ощущает потемнение в глазах, шаткость или легкую слабость.

Если подобные эпизоды повторяются часто, особенно в жаркую погоду, необходимо увеличить потребление жидкости и при необходимости обратиться к врачу.

Сухость во рту появляется не сразу

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Многие считают сухость во рту главным признаком обезвоживания. На самом деле этот симптом нередко возникает уже тогда, когда дефицит жидкости начал развиваться. Поэтому ориентироваться исключительно на чувство жажды не стоит.

У некоторых людей, особенно пожилых, механизм жажды работает менее эффективно. Они могут терять жидкость, практически не ощущая потребности пить. Именно поэтому врачи рекомендуют пить воду регулярно, а не ждать появления выраженной жажды.

Учащенное сердцебиение

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Когда объем жидкости в организме снижается, сердцу приходится работать активнее.

Из-за этого могут появляться:

учащенный пульс;

ощущение сердцебиения;

повышенная утомляемость при нагрузке;

чувство нехватки сил.

Особенно заметны такие симптомы после прогулок в жару, занятий спортом или работы на участке.

Темная моча — важный сигнал

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Одним из самых простых способов оценить уровень гидратации считается наблюдение за цветом мочи.

Светло-желтый оттенок обычно говорит о достаточном потреблении жидкости. Если моча становится заметно темнее, организм может испытывать дефицит воды. Однако этот признак не является абсолютным диагностическим критерием, поскольку на цвет могут влиять некоторые продукты, витамины и лекарства.

Тем не менее врачи считают его полезным ориентиром в повседневной жизни.

Кто находится в группе повышенного риска

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Летнее обезвоживание особенно опасно для нескольких категорий людей.

Пожилые. С возрастом чувство жажды ослабевает, а способность организма сохранять воду снижается. Поэтому пожилые люди могут не замечать развивающегося обезвоживания. Дети. У детей обмен веществ происходит быстрее, а потеря жидкости во время жары развивается стремительнее. Кроме того, ребенок может настолько увлечься игрой, что просто забывает пить. Спортсмены и любители фитнеса. Во время тренировок потери жидкости могут достигать нескольких литров в час в зависимости от интенсивности нагрузки и температуры окружающей среды. Люди с хроническими заболеваниями. Особого внимания требуют пациенты с заболеваниями почек, сердца, сахарным диабетом и другими состояниями, влияющими на водно-солевой баланс.

Сколько воды нужно пить летом

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Универсальной нормы, подходящей абсолютно всем, не существует.

Потребность зависит от:

массы тела;

возраста;

физической активности;

температуры окружающей среды;

состояния здоровья.

Многие международные медицинские организации рекомендуют ориентироваться прежде всего на жажду, регулярное потребление жидкости в течение дня и признаки достаточной гидратации.

Во время жары и физической нагрузки потребность в воде обычно возрастает. Важно помнить, что жидкость поступает не только из воды, но и из супов, овощей, фруктов и других напитков.

Когда нужна медицинская помощь

Почему летом чаще болит голова, симптомы обезвоживания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Обратиться за медицинской помощью следует при появлении признаков тяжелого обезвоживания:

выраженной слабости;

спутанности сознания;

сильного головокружения;

обморока;

очень редкого мочеиспускания;

учащенного сердцебиения, которое не проходит;

высокой температуры тела на фоне перегрева.

Особенно внимательно следует относиться к таким симптомам у детей и пожилых людей.