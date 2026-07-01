Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обычно от рожденных с 23 июля по 22 августа детей ждут харизматичности и стремления быть в центре внимания, но не все их характеры идентичны.

Обаятельные, яркие экстраверты и целеустремленные натуры — все это типичный набор характеристик Льва. Но почему-то в жизни представители этого знака зодиака встречаются с совершенно разными характерами.

Те самые люди, которые будто родились не в свои даты, из-за чего они так не похожи на остальных Львов?

Какие астрологические факторы формируют личность знака зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Как звезды формируют разные характеры знаков зодиака

Какие бывают Львы: гороскоп, характер знака зодиака. Фото: 5-tv.ru

Согласно астрологии, внутренний мир человека начинает формироваться в момент его рождения — в ту самую секунду, когда планеты и звезды выстраиваются в определенную конфигурацию.

«На характер человека влияет множество факторов. Один из них — это расположение Солнца в космосе. И как раз по солнечному знаку зодиака определяет большинство людей», — рассказала Лим.

Однако Солнце — не единственный фактор. На личность влияют:

Асцендент — это знак зодиака, который восходил на восточном горизонте в момент рождения. Он отвечает за первое впечатление, которое человек производит на окружающих: манеру поведения, стиль, внешнюю оболочку;

Положение других планет. Каждое из небесных тел отвечает за определенные сферы жизни и черты характера. Например, Луна влияет на эмоции и зону комфорта, а Венера — на отношения и эстетические предпочтения;

Дома гороскопа — это сферы жизни, в которых человек проявляет активность. Не бывает людей, одинаково успешных во всех областях: кто‑то силен в карьере, кто‑то — в творчестве, а кто‑то — в коммуникации;

Стихии — огонь, земля, воздух, вода. Они наделяют носителя определенными качествами;

Астрологические кресты — кардинальный, фиксированный, мутабельный. Они описывают динамику поведения.

Что объединяет всех Львов

Какие бывают Львы: гороскоп, характер знака зодиака. Фото: 5-tv.ru

В зодиакальном круге Лев пятый по счету. Он находится между семейным Раком и организованных Дев. На первый взгляд может показаться, что этот знак должен вобрать в себя черты соседей. Однако Лев заметно выделяется на их фоне — и дело не только в расположении.

Для таких людей характерно стремление к лидерству: они занимают руководящие посты, стремятся принести миру заметную пользу или мечтают о славе на сцене. При этом люди этого знака щедро дарят тепло своим близким.

«Планета-управитель Львов — это Солнце. А Солнце как раз призвано светить другим людям, проявлять себя», — рассказала Лим.

Лев — знак стихии Огня. Они полны уверенности, благородства и готовы сиять. Как правило, добиваются всего, чего пожелают, так как обладают твердым характером и сильной волей.

Кроме того, Лев — фиксированный знак. Обычно принадлежность к этому кресту связывают со стабильностью и принципиальностью, но у всех представителей стихии огня эти качества находят свои грани проявления.

Отчасти поэтому одни Львы — невероятно общительные и харизматичные личности, а другие — замкнутые и предпочитающие одиночество.

Почему Львы бывают разными

Какие бывают Львы: гороскоп, характер знака зодиака. Фото: 5-tv.ru

Один из ключевых факторов, объясняющих различия между Львами, — это декада рождения. В зависимости от того, в какой день с 23 июля по 22 августа родился человек, его характер может приобретать дополнительные оттенки.

Этих периодов в знаке зодиака три:

Первая декада (23–31 июля). К базовой львиной харизме и лидерству здесь добавляется влияние Рака и Луны. Такие Львы более чувствительны и эмоциональны, чем типичные представители знака. Они сильнее привязаны к дому и семье, проявляют заботу о близких, но при этом не теряют амбиций. Их талант — в умении сочетать царственную уверенность с душевной теплотой, вдохновлять не только силой, но и эмпатией;

Вторая декада (1–10 августа). Это «классические» Львы — их характер формируется под влиянием самой стихии Огня без заметного воздействия соседних знаков. Они особенно харизматичны, уверены в себе и артистичны. Ярко выражены лидерские качества, стремление быть в центре внимания, щедрость и великодушие. Их сила — в умении зажигать других, быть источником света и вдохновения;

Третья декада (11–22 августа). Влияние Девы и Меркурия придает этим Львам практичности и аналитического склада ума. Они сохраняют базовую львиную экспансивность, но проявляют ее более взвешенно и организованно. У них сильнее выражено стремление к порядку, вниманию к деталям и перфекционизму. Их особенность — умение сочетать лидерство с рациональностью: такой Лев может стать стратегом, который не только вдохновляет, но и тщательно планирует пути к успеху.

Если у Льва Солнце в 10‑м доме — доме карьеры и социального статуса — такой знак зодиака с большей вероятностью будет стремиться к публичному признанию и высоким должностям. Если же Солнце в 5‑м доме, отвечающем за творчество, любовь и самовыражение, такой Лев будет склонен реализовывать свои таланты через искусство, театр или воспитание детей.

«Наше Солнце — это вот самая планета, которая представляет нашу личность, нашего внутреннего ребенка. Но на Солнце могут делать аспекты другие планеты», — заметила астролог.

И вот как это работает:

Луна — усиливает эмоциональность, интуицию, но при напряженных аспектах может вызвать внутреннюю дисгармонию и замкнутость;

Венера — добавляет мягкости, эстетического вкуса, любви к роскоши и гармонии;

Марс — придает решительности, активности, иногда — вспыльчивости и напористости;

Меркурий — делает мышление более гибким, способствует развитию коммуникативных навыков и интересу к интеллектуальным занятиям;

Сатурн и Юпитер — влияют на социальные установки, амбиции, отношение к ответственности: Сатурн может делать Льва более дисциплинированным, а Юпитер — расширять горизонты и усиливать оптимизм.

Каким становится Лев, если не реализует свои качества

Какие бывают Львы: гороскоп, характер знака зодиака. Фото: 5-tv.ru

В каких случаях Лев бывает интровертированным? Астролог утверждает, что да, и объясняет это особенностями натальной карты.

«Лев может быть интровертированным. Хотя на самом деле лев родился быть, можно сказать, звездой», — рассказала астролог.

Серьезно повлиять на внутренний мир Льва способны негармоничные аспекты Луны от других планет.

«В таком случае лев может, например, испытывать какие-то серьезные внутренние переживания. И в силу этого лев может закрыться в себе и, собственно, уйти вовнутрь», — заметила Лим.

Без отражения своего величия в глазах окружающих Лев чувствует себя угасшим и начинает избегать больших компаний, ведь его экстравертность и любовь к праздникам — это как раз следствие стремления проявить себя, светить для других.

«Лев может чувствовать какое-то давление со стороны других знаков, но именно по силе тут невозможно сопоставить, там Овна или Стрельца, или Скорпиона, или Козерога. Каждый знак силен сам по себе. Но что может, скажем, расстраивать Льва, да, и его демотивировать? Например, критика или оценка его там внешности, действий, мыслей и так далее», — отметила астролог.

Базовая потребность Льва — любить себя. Им важно, чтобы их усилия замечали и ценили. Похвала вдохновляет их и дает мощный заряд мотивации.

Когда кто-то ставит под сомнение их решения или результаты работы, представители этого знака иногда воспринимают это как личное поражение, как подтверждение их неспособности нести миру свет и пользу. А рушение принципов — серьезный удар по картине мира человека.

С какими знаками совместимы «нестандартные» Львы

Какие бывают Львы: гороскоп, характер знака зодиака. Фото: 5-tv.ru

В астрологии совместимость анализируется через синастрию — сопоставление натальных карт двух людей.

«Астрология допускает любые проявления знаков зодиака, потому что это уже заложено в их природе. Просто те или иные качества могут проявляться там с плюсовой, да, энергетикой или с минусовой», — сказала Лим.

Например, считается, что Льву подходят представители родственной огненной стихии — с ними его связывает общая энергия, страсть и взаимное вдохновение, а также воздушные знаки, которые питают его огонь идеями, легкостью и коммуникабельностью. Особенно гармоничным часто называют союз с Овном или Стрельцом: они разделяют львиный энтузиазм и авантюризм, а воздушные Близнецы и Весы добавляют в отношения легкости.

Но для нестандартного Льва все несколько иначе. Так, Лев с асцендентом в водном или земном знаке зодиака будет проявлять себя гораздо более сдержанно и чувствительно. Такие представители огненной стихии часто эстеты — подмечают тонкости и ищут красоту во всем. Это привлечет к ним внимание водных знаков, которые ценят глубину и эмпатию, или земных, которые почувствуют в таких Львах надежность и практичность.

Более того, у такого Льва может возникнуть естественное взаимопонимание с людьми, у которых Солнце находится в его асценденте — например, с Раком или Козерогом.

Не менее важна и планета, стоящая в седьмом доме гороскопа, который в классической астрологии отвечает за партнерство и брак: