«Мост в Терабитию»: как изменились маленькие актеры фильма за 19 лет

Фото: Кадр из фильма «Мост в Терабитию», режиссер Габор Чупо, 2006 г.

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В 2007 году фильм разбил сердца миллионов зрителей своей горькой историей о дружбе и потере.

В 2007 году мир увидел одну из самых пронзительных подростковых драм в истории кино — «Мост в Терабитию». Это история о двух подростках, Джессе и Лесли, которые спасаются от серой реальности, одиночества и школьной травли в вымышленном волшебном королевстве.

Но Терабития становится для них не просто игрой в магию, а местом, где куется настоящая дружба, которая внезапно сталкивается с сокрушительной, совсем не детской трагедией. Фильм не побоялся заговорить со зрителем о потере, горе и взрослении на равных, навсегда разбив миллионы сердец и став культовым шедевром.

С момента премьеры картины прошло уже почти два десятилетия. Маленькие дети, заставившие плакать миллионы у экранов, давно выросли, а взрослые актеры успели сменить десятки амплуа.

Кто-то из них штурмовал вершины Голливуда, кто-то ушел в тень независимого кинематографа и музыку. Есть и те, кто нашел себя в изобретении игрушек.

Как сложились судьбы и карьеры актеров «Моста в Терабитию» — в материале 5-tv.ru.

Джош Хатчерсон — Джесс Ааронс

«Мост в Терабитию» спустя 19 лет: как изменились актеры, как сложилась судьба героев, последние новости и слухи. Кадр из фильма «Мост в Терабитию», режиссер Габор Чупо, 2006 г.; www.globallookpress.com/AD

Джош Хатчерсон, воплотивший на экране замкнутого и упрямого Джесса Ааронса, уже к моменту съемок не был новичком в профессии. За его плечами были роли в «Затуре: Космическом приключении» и «Маленьком Манхэттене», где он зарекомендовал себя как актер, способный играть не просто «милых детей», а живых, иногда колючих персонажей.

В «Терабитии» эта черта раскрылась в полной мере: его Джесс получился растерянным, закрытым и очень узнаваемым — именно таким, каким его и задумал автор.

После выхода фильма Хатчерсон продолжил активно сниматься. В 2008 году он сыграл в «Путешествии к центру Земли», фильм имел успех и укрепил его положение в шоу-бизнесе.

Однако настоящий прорыв произошел в 2012 году, когда он получил роль Пита Мелларка в «Голодных играх». Эта роль принесла ему мировую известность, но после завершения франшизы актер не стал участвовать в крупных студийных проектах.

Вместо этого он ушел в нишевое и независимое кино, снялся в футуристическом сериале «Человек будущего», а затем неожиданно вернулся в большой прокат с хоррором «Пять ночей с Фредди».

Картина, собравшая почти 300 миллионов долларов при бюджете в 20, стала настоящим феноменом. Продолжение, вышедшее в 2025 году, к сожалению, не смогло повторить этот успех.

«Когда я читал книгу, я представлял, как она оживает на экране, а после прочтения сценария я подумал, как здорово, что они сохранили всю суть книги, но в то же время добавили спецэффекты, чтобы сделать фильм более визуально интересным», — говорил актер о ленте в интервью кинокритику Джоэлу Масси.

Сегодня Хатчерсон продолжает балансировать между крупными франшизами и авторскими проектами, оставаясь одним из самых узнаваемых актеров своего поколения.

Анна-София Робб — Лесли Берк

«Мост в Терабитию» спустя 19 лет: как изменились актеры, как сложилась судьба героев, последние новости и слухи. Кадр из фильма «Мост в Терабитию», режиссер Габор Чупо, 2006 г.; www.globallookpress.com/Photo Image Press

Анна-София Робб, подарившая нам образ Лесли Берк — той самой девочки, которая научила Джесса видеть волшебство в обыденности, — довольно быстро переросла амплуа юной актрисы. После «Моста в Терабитию» она снялась в «Ведьминой горе» вместе с Дуэйном Джонсоном, а затем исполнила роль реальной серфингистки Бетани Хэмилтон в драме «Серфер души».

Эта история о стойкости и преодолении идеально легла на ее образ. Дальше были «Дневники Кэрри» — приквел культового сериала, где она сыграла молодую Кэрри Брэдшоу.

«Я читала книгу одновременно со сценарием, и мне показалось, что переход получился очень удачным, в нем чувствуется душа и дух, все то, что делает „Мост в Терабитию“ таким увлекательным. Мне очень хотелось поучаствовать в этом проекте, потому что они максимально приблизили его к книге», — делилась звезда в том же разговоре.

Взросление актрисы прошло гладко: она появилась в драме «Притворство», в сериале «И повсюду тлеют пожары», а в 2024 году блеснула в напряженном триллере «Ребел-Ридж».

В 2026 году она занята в сериале «Садовничество в Гросс-Пойнте», где ее героиня оказывается втянутой в неожиданные интриги, а также снимается в проекте «Рокки — это я», где предстанет в роли Саши Чак, жены легендарного боксера. В личной жизни у Робб царит гармония: с 2022 года она замужем за Тревором Джонатаном Полом.

Бэйли Мэдисон — Мэй Белль Ааронс

«Мост в Терабитию» спустя 19 лет: как изменились актеры, как сложилась судьба героев, последние новости и слухи. Кадр из фильма «Мост в Терабитию», режиссер Габор Чупо, 2006 г.; www.globallookpress.com/Billy Bennight

Бэйли Мэдисон, которая исполнила роль Мэй Белль Ааронс, начала сниматься в семь лет и с тех пор прошла долгий путь. После «Терабитии» она появилась в комедиях с Адамом Сэндлером, сериалах «Однажды в сказке» и «Доктор Хаус», а затем надолго закрепилась в «Фостерах».

Также она запомнилась по роли дочери персонажа Тоби Магуайра в драме «Братья» — той самой девочки, которая своим поведением умудрялась выводить из себя и героев фильма, и зрителей.

«Мама всегда говорила мне, что после (фильма „Мост в Терабитию“ — Прим. ред.) ты должна оставаться скромной, Бэйли. Она продолжает говорить это каждый день. Бэйли, скромная. Бэйли, скромная», — говорит Мэдисон в беседе с «TeenVogue».

В начале 2020-х Мэдисон переключилась на хоррор, став одной из звезд сериала «Милые обманщицы: Первородный грех», где ее героиня Имоджен Адамс получила восторженные отзывы.

В 2024 году она дебютировала как певица, выпустив синглы «Kinda Fun» и «Chiller». В 2025 году она присоединилась к спортивной драме «Колледж Рокки Топ».

Роберт Патрик — Джек Ааронс

«Мост в Терабитию» спустя 19 лет: как изменились актеры, как сложилась судьба героев, последние новости и слухи. Кадр из фильма «Мост в Терабитию», режиссер Габор Чупо, 2006 г.; www.globallookpress.com/Paul Fenton

Роберт Патрик, сыгравший отца Джесса, Джека Ааронса, уже в 2007 году был легендой. Его T-1000 из «Терминатора 2» навсегда вошел в историю кинематографа. Роль в «Терабитии» стала для него редкой возможностью проявить себя в семейной драме, и он ею блестяще воспользовался.

С тех пор Патрик не сбавляет оборотов: он снимался в исторических драмах Клинта Иствуда, участвовал в эксцентричных проектах с Джорджем Клуни и Дензелом Вашингтоном, а также много работал на телевидении — от «Сопрано» до «Сынов Анархии».

В 2010-х он стал постоянным участником сериала «Скорпион», а затем вернулся в проекты Джеймса Ганна, сыграв в «Миротворце» и его продолжении. В 2025 году он появился в «Ночном агенте» и присоединился к приквелу «Йеллоустоуна» — «1923». В свои 67 лет актер остается востребованным и даже занимается продюсированием независимых фильмов.

Личная жизнь Патрика — образец стабильности: он женат на актрисе Барбаре Патрик (в девичестве Хупер) с 1990 года, они отметили 35-летний юбилей совместной жизни.

Зоуи Дешанель — мисс Эдмондс

«Мост в Терабитию» спустя 19 лет: как изменились актеры, как сложилась судьба героев, последние новости и слухи. Кадр из фильма «Мост в Терабитию», режиссер Габор Чупо, 2006 г.; www.globallookpress.com/Billy Bennight

Зоуи Дешанель, чья мисс Эдмундс стала символом вдохновения в фильме, со временем превратилась в настоящую мультиталантливую фигуру. После «Терабитии» она снялась в хитовых комедиях «Всегда говори да» и «500 дней лета», но настоящий фурор произвела ее роль в сериале «Новенькая», где она с 2011 по 2018 год играла обаятельную и хаотичную Джесс Дэй. Роль принесла ей несколько номинаций на «Эмми» и любовь миллионов зрителей.

Параллельно Дешанель развивала музыкальный дуэт «She & Him», с которым выпустила семь альбомов. Она также озвучивала персонажей в анимационных проектах, включая «Лови волну» и «Троллей».

Ее личная жизнь была не менее насыщенной: брак с Беном Гиббардом, затем с продюсером Джейкобом Печеником, от которого у нее двое детей. С 2019 года она встречается с Джонатаном Скоттом, помолвка состоялась в 2023 году.

Сегодня Дешанель продолжает работать в кино, музыке и телевидении, оставаясь одной из самых причудливых и обаятельных звезд Голливуда.

Лэйтем Гейнс и Кейт Батлер — Билл Берк и Мэри Ааронс

«Мост в Терабитию» спустя 19 лет: как изменились актеры, как сложилась судьба героев, последние новости и слухи. Кадр из фильма «Мост в Терабитию», режиссер Габор Чупо, 2006 г.; www.globallookpress.com/AdMedia

Лэйтем Гейнс, сыгравший отца Лесли, Билла Берка, давно осел в Новой Зеландии. Помимо актерства, он занимается музыкой, пишет саундтреки к фильмам, изобретает игрушки.

В 2025 году он вернулся на экраны в хоррор-комедии «Влюбленные глаза», а его музыка звучала в криминальной драме «Груз». Он женат, ведет спокойный образ жизни и продолжает творить вдали от голливудской суеты.

Кейт Батлер, сыгравшая Мэри Ааронс, мать Джесса, тоже отошла от больших проектов. Ее карьера включает роли в «Бруклине 9-9», «Наследниках» и «Скорпионе».

В последнее время актриса появляется на больших экранах реже, предпочитая независимое кино.