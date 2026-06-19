Как изменились актеры фильма «Каспер» за 30 лет: вы их точно не узнаете

Фото: Кадр из фильма "Каспер", режиссер Брэд Силберлинг, 1995г

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Фэнтези-комедия о милом привидении давно стала символом ностальгии по 1990-м: многие до сих пор пересматривают этот фильм, возвращаясь в детство.

Более 30 лет прошло с момента, как на экраны кинотеатров впервые залетел самый обаятельный призрак 1990-х.

Фэнтези-комедия «Каспер» появилась в прокате в мае 1995 года — это был один из первых проектов с полностью цифровым персонажем в главной роли.

И если сам Каспер из фильма в фильм почти не стареет, то его коллеги-актеры со времен премьеры прошли внушительный путь. 5-tv.ru разузнал, как сейчас выглядят и чем живут звезды.

Особенный «Каспер»

Кадр из фильма «Каспер», режиссер Брэд Силберлинг, 1995г

Фэнтези основано на классических комиксах о дружелюбном приведении, его снял режиссер Брэд Силберлинг при поддержке продюсера Стивена Спилберга.

Для детей 1990-х «Каспер» был чем-то большим, чем просто семейное кино. Это была история о дружбе, любви и принятии себя, рассказанная через призму сверхъестественного.

Сюжет разворачивается вокруг путешествия доктора Харви и его дочери Кэт. Тут надо уточнить, что Харви — специалист по паранормальным явлениям, который мечтает выйти на связь с мертвой женой.

И вот они оказываются в поместье, где помимо них проживают еще три озорных призрака. Кэт знакомится с дружелюбным привидением Каспером.

Фильм показывает приключения и взаимопомощь девочки и ее ровесника-призрака, который в финале получает возможность стать живым мальчиком. Но всего на час — ради танца с подругой на балу.

Кэт Харви — актриса Кристина Риччи

Кадр из фильма «Каспер», режиссер Брэд Силберлинг, 1995 г.; www.globallookpress.com/IMAGO Dave Starbuck

На момент съемок «Каспера» Кристине Риччи было 15 лет. К этому моменту она уже успела выделиться ролью Уэнсдей Аддамс в фильмах «Семейка Аддамс» и «Ценности семейки Аддамс». Роль Кэт Харви стала идеальным продолжением ее зарождающегося «жуткого» амплуа — с тех пор Риччи бессменно доверяли готических героинь.

После выхода «Каспера» актриса снялась в «Сонной Лощине», появилась в оскароносном фильме «Монстр» с Шарлиз Терон и во многих других культовых фильмах. Также Риччи играла на Бродвее, блистала на телевидении, ей доверяли главные роли в сериалах.

Готическая принцесса Голливуда была замужем дважды. В 2013-м она вышла за дольщика киностудии, отвечающего за операторскую тележку с камерой, но через семь лет они развелись.

В этом браке появился первенец актрисы — сын Фредди Хирдеджен. Мальчик смотрел «Каспера», воспринял игру мамы всерьез и даже начал расспрашивать ее о детстве с лучшим другом-привидением.

Вторым избранником Риччи стал парикмахер Марк Хэмптон, они расписались в августе 2021-го. Через полгода у супругов родилась дочь Клеопатра «Клео» Риччи Хэмптон.

Кристине Риччи сейчас 46 лет, она все также активно снимается и пользуется популярностью у режиссеров и зрителей, как в свои 15. Кстати, актриса довольно критично относится к собственной игре в «Каспере».

«Если вы действительно посмотрите „Каспера“, я там ужасна. Люди очень расстраиваются, когда я это говорю. А я отвечаю: „Нет, это замечательный фильм. Это сокровище детства. Но я ужасна в нем“», — призналась актриса в зарубежном подкасте американского стендап-комика Марка Мэрона.

Доктор Джеймс Харви — актер Билл Пуллман

Кадр из фильма «Каспер», режиссер Брэд Силберлинг, 1995 г.; www.globallookpress.com/CraSH

Актеру Биллу Пуллману, сыгравшему специалиста по паранормальным явлениям, на момент съемок «Каспера» было чуть за 40.

Этот фильм заметно прибавил популярности Пуллману. В 1996 году ему предложили сыграть президента Томаса Дж. Уитмора в блокбастере «День независимости», также зрители запомнили его по работам в фильмах «Шоссе в никуда» (1997) и «Великий уравнитель» (2014).

В начале нулевых Пуллман принимал участие в нескольких бродвейских постановках, снимался в сериалах канала USA Network и Netflix.

Пуллман женат на танцовщице Тамаре Гурвиц, у них трое детей: дочь Майса и сыновья Джек и Льюис. Младший пошел по стопам отца: в 2025-м он сыграл в фильме «Громовержцы» в роли Часового.

Сейчас Биллу Пуллману 72 года — он продолжает активно сниматься в кино и принимать предложения от режиссеров. За свою карьеру он снялся в более чем 100 фильмах и телевизионных шоу.

Мальчик Каспер и его голос — актеры Девон Сава и Малачи Пирсон

Кадр из фильма «Каспер», режиссер Брэд Силберлинг, 1995 г.; www.globallookpress.com/Lisa O'Connor

Самое дружелюбное привидение в мире создавали с помощью компьютерной графики, но в финале фильма Каспер получает возможность на один час стать настоящим мальчиком. На эту роль был выбран актер Девон Сава.

На момент съемок «Каспера» он не был так известен, как Кристина Риччи. Сава начинал с детского телешоу и до дружелюбного привидения блистал в главной роли всего раз.

Но после выхода фэнтези он получил несколько заметных ролей в крупных проектах, в том числе в «Пункте назначения» и фильме «На грани», где играл вместе с Джоном Траволтой, Кейт Босворт и Шэрон Стоун. Также он снимался в клипах, был приглашенным актером на телевидении и сейчас регулярно появляется в новых кинокартинах.

Спустя более 30 лет в повзрослевшем артисте сложно узнать милого Каспера. Девону Саве 47 лет, он женат и воспитывает сына Хадсона и дочь Скарлетт.

А вот голосом Каспера был вовсе не Девон Сава, а актер озвучки Малачи Пирсон. После озвучивания милого призрака в фильме он продолжал работать над голосом Каспера в мультсериалах, фильмах и даже участвовал в озвучке культового мультфильма «Русалочка», где исполнил дополнительные голоса. Но вскоре Пирсон ушел в музыку.

Сейчас ему 45 лет.

Голоса трех злых привидений — актеры Брэд Гарретт, Джо Нипоте и Джо Аляски

Кадр из фильма «Каспер», режиссер Брэд Силберлинг, 1995г

Имена троих шумных и грубых дядьев Каспера, также известных как «Призрачное трио», на русский перевели как Толстяк, Стрейч и Вонючка. В оригинале их звали Стретчем, Стинки и Фэтсо.

Актер Джо Найпот, озвучивавший Стретча, также продолжил карьеру в озвучивании. В 2014 году озвучил Жана Лафута, пирата в поисках хруста, в анимационном веб-сериале «Капитан Кранч».

Комик Брэд Гарретт, подаривший голос Фэтсо, прославился не только в озвучке. Он много снимался в кино, был актером эпизода на телевидении, а еще стал профессиональным игроком в покер.

Но в озвучке он особенно прославился. После «Каспера» стал одним из главных голосов в детских фильмах. Гарретт занимался озвучкой собаки Луки в «Гарфилде», статуи моаи в «Ночи в музее» и Ушастика в «Кристофере Робине».

Актер озвучивания Джо Аласки — голос Стинки — ушел из жизни в 2016 году, но оставил после себя богатое наследие. Он был голосом Багза Банни в «Луни Тюнз», участвовал во всех проектах «Том и Джерри».

Мисс Карриган Криттенден — актриса Кэти Мориарти

Кадр из фильма «Каспер», режиссер Брэд Силберлинг, 1995 г; www.globallookpress.com/CraSH

Хозяйку особняка из «Каспера» — алчную и беспринципную Карриган Криттенден, которая пытается найти в нем спрятанное сокровище, — исполнила Кэти Мориарти.

На момент съемок актриса уже была широко известна благодаря роли в фильме Мартина Скорсезе «Бешеный бык», за которую была номинирована на «Оскар».

После «Каспера» Мориарти продолжала сниматься, хотя ее амплуа в основном ограничивалось ролями второго плана. Она появилась в фильмах «Сумасшедшие в Алабаме» (1999), «Анализируй это» (2002) и «Охотник за головами» (2010).

Мориарти в 2000 году родила двойню — Катерину и Джозефа, а через год у нее появилась дочь Анабелла. Помимо актерской карьеры, звезда развивает собственный бизнес — она является совладельцем пиццерии в Лос-Анджелесе.

Мама Кэт Амелия Харви — актриса Эми Бреннеман

Кадр из фильма «Каспер», режиссер Брэд Силберлинг, 1995 г; www.globallookpress.com/Dave Starbuck

Актриса Эми Бреннеман, сыгравшая маму Кэт, до «Каспера» была известна только по сериалам. Так, Бреннеман прославилась ролью детектива Дженис Ликасли в телесериале «Полиция Нью-Йорка» — за этот образ звезда получила номинации на премию «Эмми».

После «Каспера» актриса начала сниматься в полнометражном кино. На ее счету, например, «Дневной свет» 1996-го с Сильвестером Сталлоне. Но и сериалы актриса не забыла. Бреннеман попробовала себя как создатель, продюсер и исполнительница главной роли телевизионного проекта «Справедливая Эми».

Сериал выходил на американском ТВ с 1999 года по 2005-й, стабильно собирая высокие рейтинги. За него Бреннеман получила три номинации на «Золотой глобус» и еще три номинации на «Эмми».

В 1995 году Бреннеман вышла замуж за Брэда Силберлинга — того самого режиссера, который, собственно, и снял «Каспера». Сейчас Бреннеман 61 год. Вместе с супругом они воспитывают двух детей: дочь Шарлотту Такер и сына Боди Расселла.