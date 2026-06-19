Жил на две семьи и описывал измены в дневниках: откровенная жизнь Валерия Золотухина

Фото: ZAHARKIN IGOR/Игорь Захаркин

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«Домовому Таганки» и звезде сериала «Убойная сила» могло исполниться 85 лет. Чем он прославился за пределами сцены и экрана?

Имя Валерия Золотухина занимает особое место в истории советского театра и кино. Для миллионов зрителей он навсегда остался Бумбарашем — героем с открытой душой, способным смеяться над бедами и идти вперед вопреки обстоятельствам.

Для театральной публики он был одним из главных актеров Театра на Таганке, человеком, который почти полвека прожил вместе с этой сценой.

Но за экранным образом добродушного деревенского парня скрывалась куда более сложная личность — талантливая, противоречивая, ранимая и далеко не всегда удобная для окружающих.

Детство на Алтае

РИА Новости/Владимир Акимов

Валерий Сергеевич Золотухин родился 21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток Алтайского края. Его отец возглавлял колхоз, мать занималась хозяйством. Детство будущего артиста пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы, когда сама возможность получить образование или выбрать творческую профессию казалась роскошью.

Отец, Сергей Илларионович, был человеком мечтательным, но слабым — председателем колхоза он пробыл недолго, страдал от неизлечимой болезни, передвигался на костылях. Мальчик видел страдания отца, его физическую немощь, и это навсегда отвратило Золотухина от мужской слабости.

Вопреки обстоятельствам, он рос фантастически упертым. Еще в школе, услышав по радио оперу, он начал петь, подражая тенорам, сорвал голос, но разработал ту самую уникальную тембровую «надтреснутость», которая позже станет его визитной карточкой.

Однако главным испытанием стали не бытовые трудности. В раннем возрасте Золотухин получил тяжелую травму ноги и перенес серьезное заболевание, последствия которого мучили его долгие годы. Он был фактически прикован к постели, затем передвигался на костылях. Врачи не давали оптимистичных прогнозов и сомневались, что мальчик сможет нормально ходить.

«Я пацаном влюблялся в хороших медсестер в нашем санатории, где я лежал с ошибочным диагнозом „костный туберкулез“, упал в детсадике со второго этажа, ушиб колено и не мог ходить. Три годa, с 7 до 10 лет, пролежал, не вставая, в больничной койке. Меня заковали в гипс. Под гипсом карандашами и палочками я haxtanak опухоль, так как внутри завелись вши. Гной вытек. И это меня спасло, врачам пришлось снять гипс. Так бы остался калекой на всю жизнь. Мне вытянули ногу нa шесть сантиметров, и я ходил на костылях до девятого класса», — рассказывал он KP.RU в 2013 году.

Дорога в Москву

Садчиков Виктор/ТАСС

Несмотря на проблемы со здоровьем, Золотухин рано решил стать актером. После школы он отправился в Москву и в 1958 году поступил в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. Для сельского юноши из Алтайского края это был почти невероятный успех.

«Наверное, способности к пению у меня от мамы и папы, которые были людьми музыкальными и замечательно пели. Наверное, поэтому, приехав в Москву, я сразу поступил на отделение музыкальной комедии. И пять лет учился вокалу. Бегал на репетиции, когда их в ГИТИСе проводил Борис Александрович Покровский», — делился он в 2013 году воспоминаниями с «Российской газетой».

В институте Золотухин не считался классическим красавцем и прекрасно это понимал. Позже в интервью актер не раз говорил о том, что всегда брал не внешностью, а обаянием, чувством юмора и настойчивостью. Именно в студенческие годы началась его первая большая любовь.

Первая любовь и первый брак

Великжанин Виктор, Строков Михаил/ТАСС

В ГИТИСе Валерий Золотухин познакомился с Ниной Шацкой, одной из самых красивых студенток курса. Они поженились в 1963 году. Со стороны этот союз выглядел счастливым: молодые актеры строили карьеру, позже у них родился сын Денис.

«Нина была первой красавицей в институте и в театре тоже. За ней ухлестывали такие бравые парни, что ее подружки извелись завистью к ней. В коммуналке Шацкой каждое утро появлялись белые розы от воздыхателей. И это тогда, когда розы было не достать. А некоторые умудрялись приезжать к ней верхом на белых лошадях. Это 61-62-е годы. А один из ее поклонников проскакал на одной ноге, чтобы получить поцелуй от Шацкой. Таково было ее условие. Так этот охотник за ее поцелуем пропрыгал аж от ГИТИСа до Пальчикова переулка, а это очень далеко. И добился поцелуя, правда, только в щеку», — смеялся актер в интервью «Вечерней Москве».

Но семейная жизнь оказалась сложнее. Со временем отношения начали разрушаться. В своих поздних интервью Шацкая говорила, что причиной расставания стали не бытовые проблемы, а многочисленные увлечения мужа.

После развода судьба приготовила неожиданный поворот: позже Нина Шацкая вышла замуж за Леонида Филатова, еще одного будущего символа Таганки.

«На все мои романы у Шацкой сил не хватило, они пошатнули нашу семейную жизнь. Но Нина — женщина, пусть думает, что она от меня ушла. Когда она уже вышла замуж за Леню Филатова, я даже ночевал у них, и странное дело — ревность меня не мучила», — отзывался Золотухин о бывшей жене.

Кстати, на вопрос журналиста о том, бил ли он женщин, актер ответил положительно.

«Конечно, случалось. Бил зa то, что пьяная. Бил из ревности. Так, пустяки, пара затрещин, у нас в деревне это не называют битьем. Там зa измену настоящий „Тихий Дон“ происходит», — признавался он.

Театр на Таганке как главный роман жизни

РИА Новости/Е. Деньчук

В 1964 году Валерий Золотухин пришел в Театр на Таганке. Многие исследователи его биографии считают, что именно это событие определило всю дальнейшую судьбу артиста. Здесь он работал с Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Леонидом Филатовым, Аллой Демидовой и другими легендами отечественного театра.

Если Смехов был интеллектуалом, а Высоцкий — стихийным гением, то Золотухин занял нишу «почвенного» героя. Его персонажи были либо блаженными, либо людьми из гущи народа, надорванными и ищущими правды.

Таганка тех лет была не просто театром. Она стала культурным явлением. Спектакли обсуждали по всей стране, а билеты доставали через знакомых. Актеры театра превращались в общественных фигур. Золотухин никогда не был самым громким среди них, но оставался одним из самых надежных. Недаром Любимов позже называл его «домовым Таганки» — человеком, без которого невозможно представить историю театра.

Дружба, соперничество и память Высоцкого

РИА Новости

Отношения Валерия Золотухина и Владимира Высоцкого нередко описывали как сложные. Они работали рядом много лет, играли на одной сцене и снимались вместе в кино. Однако между двумя яркими артистами неизбежно возникали творческие противоречия.

Пиком их сценического дуэта с Высоцким стал легендарный «Гамлет». Они играли главную роль в очередь. Высоцкому аплодировали за мощь и трагический надрыв, Золотухину — за пронзительную, почти детскую растерянность перед лицом мирового зла. Их Гамлеты были разными, как небо и земля, но за кулисами кипела серьезная мужская конкуренция, замешанная на водке и общей славе.

Золотухин не скрывал сложности этих отношений. В дневниках он фиксировал свою ревность, свои амбиции, свое восхищение и свою зависть. Когда Высоцкий умер в 1980 году, Золотухин испытал сложнейший коктейль чувств: искреннее горе от потери друга и подсознательное освобождение от постоянного сравнения. Спустя годы он признавался, что после ухода Володи в театре стало гораздо спокойнее, хотя и намного скучнее.

После смерти Высоцкого именно дневники Золотухина стали одним из важнейших свидетельств жизни Таганки 1960–1980-х годов. Публикация этих записей вызвала споры: одни благодарили автора за честность, другие считали его откровенность чрезмерной. Но сегодня исследователи театра признают, что без этих дневников история Таганки была бы значительно беднее.

Роль, ставшая судьбой

Кадр из фильма «Бумбараш», режиссер Абрам Народицкий, Николай Рашеев, 1972 г.

Параллельно театру строилась его кинокарьера, где он переиграл массу деревенских простаков и чудаков. Всесоюзная известность пришла к Золотухину после фильма «Хозяин тайги», где он снимался вместе с Высоцким. Но настоящим народным любимцем его сделал «Бумбараш» — музыкальная картина 1972 года.

Образ добродушного и неунывающего героя настолько слился с личностью актера, что многие зрители потом десятилетиями воспринимали его именно через эту роль. Сам Золотухин относился к такой популярности спокойно. Он никогда не пытался убежать от образа Бумбараша и понимал, что именно эта работа подарила ему любовь миллионов.

Фильм снимался тяжело, с простоями, и актеры откровенно «зашибали» прямо в костюмах. Золотухин в этой картине перестал быть просто лицедеем. Его интонации в песнях, разбитных и одновременно щемящих, стали народными.

«Ходят кони над рекою», «Наплявать, наплявать, надоело воевать» — эти строки он проживал, а не исполнял. Золотухин позже не раз говорил о герое фильма как о части себя.

Тамара Гусева и новая семья

Кадр из фильма «Единственная», режиссер Иосиф Хейфиц, 1975 г.

Во время съемок фильма «Единственная» Золотухин познакомился с Тамарой Гусевой. Их отношения начались еще тогда, когда оба состояли в других отношениях. Позже именно Тамара стала его второй официальной женой. В этом браке появился сын Сергей.

Казалось, что актер наконец обрел семейную устойчивость. Но спокойная жизнь оказалась не в его характере.

Ирина Линдт и жизнь на две семьи

РИА Новости/Сергей Субботин

В конце 1990-х годов на Таганке появилась молодая актриса Ирина Линдт. Между ней и Золотухиным возникли отношения, несмотря на разницу в возрасте более тридцати лет. В 2004 году у них родился сын Иван.

Самым необычным было то, что актер не ушел от официальной жены. Он фактически жил между двумя семьями, и эта ситуация не была секретом ни для коллег, ни для журналистов. Золотухин редко оправдывался и не пытался создавать образ идеального семьянина. Именно поэтому общественная реакция была двойственной.

«У меня есть законная жена, с которой я зарегистрирован, а есть любимая женщина, подарившая мне ребенка, но я не могу назвать ее женой. Ира достаточно умна и поэтому не досаждает мне разговорами о разводе с Тамарой и совместном проживании, а Тамарочка у меня женщина мудрая и скандалов не закатывает. Мне кажется, это происходит на уровне интуиции, ведь, как известно, женщины склонны прислушиваться к сердцу», — говорил он «Вечерней Москве».

Трагедия сына Сергея

Крымский Константин/ТАСС

Одним из самых тяжелых ударов для актера стала смерть сына Сергея в 2007 году. Музыкант группы «Мертвые дельфины» покончил с собой в возрасте 27 лет. Близкие вспоминали, что Валерий Золотухин переживал эту потерю до конца жизни.

Многие знакомые отмечали, что после этой трагедии он стал значительно более замкнутым и задумчивым человеком.

Дневники и скандалы

Великжанин Виктор/ТАСС

Отдельного внимания заслуживают дневники Валерия Золотухина, которые он вел на протяжении десятилетий. Это не просто мемуары, а беспощадная летопись Таганки.

Когда начали публиковаться его книги, театральная Москва схватилась за голову. Золотухин описывал интимные подробности жизни коллег, пьянки, склоки, сексуальные связи, финансовые махинации и жуткие скандалы. Он не щадил никого, включая себя.

«Смысл моих дневников — познать себя. Я сам над собой провожу эксперимент и сам себя наблюдаю. А дневники веду ежедневно с 17 лет. И если их просеять, то получится целая история страны, театра, людей. Понятно, что кому-то некоторые страницы теперь могут не понравиться», — говорил Золотухин в интервью «Российской газете».

Он писал о своих изменах, о том, как Высоцкий и он любили одну и ту же женщину, как страдал Юрий Любимов от предательств труппы, как «разлагалась» труппа в зарубежных поездках. Одна из его самых беспощадных цитат, ставшая афоризмом, обнажает всю подноготную актерского мира:

«Наша профессия — самое счастливое ремесло бездельников, превращенное в искусство по подглядыванию и передразниванию».

Он не романтизировал актерство, он видел в нем физиологию и склочность. Когда в 2011 году разгорелся роковой конфликт между Любимовым и труппой на гастролях в Чехии, именно Золотухин оказался в эпицентре. Он метался между обожанием Учителя и пониманием того, что старый Мастер перегнул палку.

Дневники того периода полны боли и раздражения. Он не хотел быть могильщиком Таганки, но именно ему пришлось взять на себя художественное руководство раздираемым склоками театром, когда 90-летний Любимов ушел.

Последние годы и прощание

www.globallookpress.com/Natalia Shakhanova

В 2011 году после ухода Юрия Любимова именно Валерий Золотухин возглавил Театр на Таганке. Для актера это было не столько карьерное повышение, сколько попытка сохранить театр, которому он посвятил почти пятьдесят лет жизни.

Однако здоровье уже серьезно подводило его. В начале 2013 года состояние резко ухудшилось. Вскоре стало известно о тяжелом заболевании мозга. 30 марта 2013 года Валерий Золотухин умер в Москве на 72-м году жизни. Похоронили его на малой родине, в Алтайском крае.