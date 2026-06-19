Визовая стена: закроет ли Евросоюз границы для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Еврокомиссия готовится вновь ужесточить правила выдачи шенгенских виз для граждан РФ. Что это значит?

В начале июня 2026 года в Европе вновь разгорелась дискуссия о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Поводом стало совместное обращение группы европейских государств к Еврокомиссии с требованием ужесточить правила въезда для российских туристов. В итоге в Брюсселе впервые официально подтвердили, что готовят новые ограничения.

Подробнее о вероятности ограничений в выдаче шенгенских виз эксклюзивно 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо.

Иван Мезюхо

Политолог

Новые визовые ограничения ля россиян

Ужесточнит ли Евросоюз выдачу шенгенских виз для россиян, новые санкции и последние новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Речь пока не идет о полном запрете шенгенских виз для всех россиян, а ужесточнием их выдачи.

Инициаторами выступили 11 стран Шенгенской зоны. Документ подписали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Дания, Нидерланды, Чехия, а также Норвегия и Исландия, которые не входят в Евросоюз, но являются участниками Шенгенской зоны.

Они заявили, что нынешняя система ужесточения работает неравномерно: пока одни практически прекратили выдачу туристических виз россиянам, другие продолжают оформлять разрешения на въезд. Также они фактически обвинили существующую систему в том, что россияне могут заниматься так называемым «визовым шопингом» — подаваться через наиболее лояльные консульства независимо от основной цели поездки.

Особенно резко высказался министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль.

«Я хочу, чтобы больше не было шопинг-уикендов», — подчеркнул он.

Позднее представитель Еврокомиссии по вопросаммиграции Маркус Ламмерт подтвердил, что Брюссель готовит новые меры. При этом Еврокомиссия отказалась раскрывать детали будущих изменений.

Однако важно понимать: Брюссель не может просто объявить общеевропейский запрет на выдачу виз россиянам. Выдача шенгенских виз остается компетенцией национальных консульств государств-членов ЕС. Еврокомиссия лишь задает общие правила и координирует политику.

«Европейская комиссия не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, это входит в компетенцию государств-членов. Что комиссия может сделать, так это принять благоприятные или неблагоприятные правила для определенных виз, и эти правила применяются шенгенскими консультациями всегда с учетом миграционных рисков и рисков безопасности каждой страны», — говорил Ламмерт еще в 2025-м.

Действительно ли россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

Ужесточнит ли Евросоюз выдачу шенгенских виз для россиян, новые санкции и последние новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам политолога, возможность массового отказа россиянам в шенгенских визах со стороны Европейского союза вполне реальна.

«Сегодня страны ЕС препятствуют выдаче этих виз, их стало получить значительно сложнее. Если Европейский Союз и дальше будет идти по пути эскалации кризиса на Украине, то такой шаг вполне себе вероятен в обозримой критической перспективе. Я не думаю, что он будет уже в следующем пакете санкций. Но через пакет-два такой вариант вполне себе возможен», — объясняет Иван Мезюхо.

Если же на горизонте замаячит вопрос урегулирования конфликта на Украине, то, по мнению эксперта, вопрос лишения россиян возможности получить шенгенскую визу может быть заморожен какой-либо страной, входящей в Евросоюз. Например, Болгарией.

Не менее сложно все окажется и с обходом запрета на выдачу виз. По словам эксперта, он вряд ли будет полным, и какие-то категории граждан смогут их получать.

«Потому что вот такое тотальное закрытие шенгенской визы, по большому счету, нарушает принципы Европейского союза», — подчеркнул он.

Причем неясно, могут ли европейцев ждать ответные санкции.

«Российская Федерация, с одной стороны, никогда не огораживалась от мира. Мы открыты для всех, кто приезжает в Россию с добром. Возможно, мы активно рассмотрим иностранных граждан, которых преследуют на своей родине за поддержку традиционных ценностей», — отметил Мезюхо.

Какие меры обсуждаются в Европе

Ужесточнит ли Евросоюз выдачу шенгенских виз для россиян, новые санкции и последние новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Официального проекта пока нет, но из заявлений европейских политиков и депутатов уже можно понять возможное направление реформы.

Среди обсуждаемых идей:

дополнительные проверки безопасности;

более подробная проверка биографии заявителя;

запрос сведений о прохождении военной службы;

ограничение отдельных категорий многократных виз;

новые основания для отказа в выдаче визы.

Параллельно в ЕС обсуждается отдельная инициатива о запрете на въезд лицам, служившим в Вооруженных силах РФ после начала конфликта на Украине. Эта мера рассматривается уже в рамках санкционной политики, а не только визового регулирования.

Уже сейчас визы получить сложнее

Ужесточнит ли Евросоюз выдачу шенгенских виз для россиян, новые санкции и последние новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Фактически ужесточение началось еще в 2022 году, когда ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. После этого оформление шенгена стало более дорогим, длительным и бюрократически сложным.

Позднее были введены дополнительные ограничения на многократные визы для российских граждан, а некоторые страны практически прекратили выдачу туристических разрешений гражданам РФ.

Тем не менее официальная позиция ЕС по-прежнему остается неизменной:

«Европейский союз не применяет общий запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам».

Что это значит для россиян

Ужесточнит ли Евросоюз выдачу шенгенских виз для россиян, новые санкции и последние новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На данный момент россияне все еще могут получать шенгенские визы, включая туристические. Однако вероятность дальнейшего ужесточения правил выглядит высокой.

Полного запрета на визы в ближайшее время не анонсировано. Вместо этого Европа, судя по заявлениям чиновников, движется к модели «избирательных ограничений»: больше проверок, меньше долгосрочных виз и более широкий перечень оснований для отказа.