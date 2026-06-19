Визовая стена: закроет ли Евросоюз границы для россиян
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Еврокомиссия готовится вновь ужесточить правила выдачи шенгенских виз для граждан РФ. Что это значит?
В начале июня 2026 года в Европе вновь разгорелась дискуссия о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Поводом стало совместное обращение группы европейских государств к Еврокомиссии с требованием ужесточить правила въезда для российских туристов. В итоге в Брюсселе впервые официально подтвердили, что готовят новые ограничения.
Подробнее о вероятности ограничений в выдаче шенгенских виз эксклюзивно 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо.
Иван Мезюхо
Политолог
Новые визовые ограничения ля россиян
Речь пока не идет о полном запрете шенгенских виз для всех россиян, а ужесточнием их выдачи.
Инициаторами выступили 11 стран Шенгенской зоны. Документ подписали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Дания, Нидерланды, Чехия, а также Норвегия и Исландия, которые не входят в Евросоюз, но являются участниками Шенгенской зоны.
Они заявили, что нынешняя система ужесточения работает неравномерно: пока одни практически прекратили выдачу туристических виз россиянам, другие продолжают оформлять разрешения на въезд. Также они фактически обвинили существующую систему в том, что россияне могут заниматься так называемым «визовым шопингом» — подаваться через наиболее лояльные консульства независимо от основной цели поездки.
Особенно резко высказался министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль.
«Я хочу, чтобы больше не было шопинг-уикендов», — подчеркнул он.
Позднее представитель Еврокомиссии по вопросаммиграции Маркус Ламмерт подтвердил, что Брюссель готовит новые меры. При этом Еврокомиссия отказалась раскрывать детали будущих изменений.
Однако важно понимать: Брюссель не может просто объявить общеевропейский запрет на выдачу виз россиянам. Выдача шенгенских виз остается компетенцией национальных консульств государств-членов ЕС. Еврокомиссия лишь задает общие правила и координирует политику.
«Европейская комиссия не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, это входит в компетенцию государств-членов. Что комиссия может сделать, так это принять благоприятные или неблагоприятные правила для определенных виз, и эти правила применяются шенгенскими консультациями всегда с учетом миграционных рисков и рисков безопасности каждой страны», — говорил Ламмерт еще в 2025-м.
Действительно ли россиянам перестанут выдавать шенгенские визы
По словам политолога, возможность массового отказа россиянам в шенгенских визах со стороны Европейского союза вполне реальна.
«Сегодня страны ЕС препятствуют выдаче этих виз, их стало получить значительно сложнее. Если Европейский Союз и дальше будет идти по пути эскалации кризиса на Украине, то такой шаг вполне себе вероятен в обозримой критической перспективе. Я не думаю, что он будет уже в следующем пакете санкций. Но через пакет-два такой вариант вполне себе возможен», — объясняет Иван Мезюхо.
Если же на горизонте замаячит вопрос урегулирования конфликта на Украине, то, по мнению эксперта, вопрос лишения россиян возможности получить шенгенскую визу может быть заморожен какой-либо страной, входящей в Евросоюз. Например, Болгарией.
Не менее сложно все окажется и с обходом запрета на выдачу виз. По словам эксперта, он вряд ли будет полным, и какие-то категории граждан смогут их получать.
«Потому что вот такое тотальное закрытие шенгенской визы, по большому счету, нарушает принципы Европейского союза», — подчеркнул он.
Причем неясно, могут ли европейцев ждать ответные санкции.
«Российская Федерация, с одной стороны, никогда не огораживалась от мира. Мы открыты для всех, кто приезжает в Россию с добром. Возможно, мы активно рассмотрим иностранных граждан, которых преследуют на своей родине за поддержку традиционных ценностей», — отметил Мезюхо.
Какие меры обсуждаются в Европе
Официального проекта пока нет, но из заявлений европейских политиков и депутатов уже можно понять возможное направление реформы.
Среди обсуждаемых идей:
- дополнительные проверки безопасности;
- более подробная проверка биографии заявителя;
- запрос сведений о прохождении военной службы;
- ограничение отдельных категорий многократных виз;
- новые основания для отказа в выдаче визы.
Параллельно в ЕС обсуждается отдельная инициатива о запрете на въезд лицам, служившим в Вооруженных силах РФ после начала конфликта на Украине. Эта мера рассматривается уже в рамках санкционной политики, а не только визового регулирования.
Уже сейчас визы получить сложнее
Фактически ужесточение началось еще в 2022 году, когда ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. После этого оформление шенгена стало более дорогим, длительным и бюрократически сложным.
Позднее были введены дополнительные ограничения на многократные визы для российских граждан, а некоторые страны практически прекратили выдачу туристических разрешений гражданам РФ.
Тем не менее официальная позиция ЕС по-прежнему остается неизменной:
«Европейский союз не применяет общий запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам».
Что это значит для россиян
На данный момент россияне все еще могут получать шенгенские визы, включая туристические. Однако вероятность дальнейшего ужесточения правил выглядит высокой.
Полного запрета на визы в ближайшее время не анонсировано. Вместо этого Европа, судя по заявлениям чиновников, движется к модели «избирательных ограничений»: больше проверок, меньше долгосрочных виз и более широкий перечень оснований для отказа.