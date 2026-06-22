Гудрон вместо жвачки, двор вместо TikTok: как советские дети проводили лето

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Современным школьникам не понять той атмосферы, в которой росли их родители. Как проходили каникулы в СССР без телефонов?

Вместо смартфонов — дворовые войны до первых фонарей, вместо бургеров со сладкой газировкой — ягоды, сорванные с чужого куста, а как жвачки жевали кусок строительного гудрона днями напролет.

Три летних месяца в СССР были не просто каникулами, а целой эпохой приключений, о которой сегодняшние дети, уткнувшиеся в планшеты, даже не догадываются.

Чем дышали, что ели и где пропадали миллионы советских школьников, пока их родители работали на благо страны — в материале 5-tv.ru.

Двор, дача и полная свобода без геолокации: лето советских детей

Лето советского ребенка: как проводили каникулы дети СССР. Уткин Игорь, Яковлев Александр/ТАСС

Современное лето для ребенка — это расписанный по часам лагерь с программой «на любой вкус», бесконечные кружки, онлайн-уроки и родительский контроль через GPS. А в СССР все было проще: утром тебя отправляли на дачу или к бабушке в деревню, и до самого вечера никто не знал, где ты. И это считалось базовой нормой.

Дачные поселки в летние месяцы превращались в мини-государства со своими законами. Дети исчезали из дома сразу после завтрака и возвращались, когда начинали зажигаться уличные фонари. Голодные, чумазые, с разбитыми коленками и полными карманами недозрелых яблок.

В ходу были велосипеды, самодельные рогатки, постройка шалашей в кустах и бесконечные игры в «войнушку». Родители даже не пытались искать своих чад — они просто верили, что с ними ничего не случится. И, как ни странно, почти ничего не случалось.

Двор был главным социальным центром. Здесь завязывалась дружба на всю жизнь, разворачивались эпичные сражения в казаки-разбойники, девочки прыгали через резиночку и рисовали классики мелом на асфальте, а мальчишки гоняли мяч до тех пор, пока кто-нибудь не разбивал соседское окно.

Никаких мессенджеров для сбора компании не требовалось — достаточно было выйти на улицу и крикнуть: «Эй, выходите!». И через пять минут во дворе уже толпилась вся окрестная ребятня.

Как советские дети проводили лето в деревне

Лето советского ребенка: как проводили каникулы дети СССР. © РИА Новости/М. Филимонов

Для тех, кому не повезло с дачей, существовал другой план — поездка к родственникам в деревню. Это был уже не просто отдых, а настоящий квест на выживание.

Городские дети впервые в жизни узнавали, откуда берется молоко, и с ужасом наблюдали за процессом дойки коровы. Их учили полоть грядки, собирать картофельных жуков и доить коз. Зато какой вкусной казалась простокваша, только что вынесенная из погреба, или парное молоко с куском свежего хлеба.

Деревенское лето давало невероятное ощущение свободы. Речка, лес, грибные и ягодные места — это был рай, о котором современные дети могут только мечтать, сидя в соцсетях. А если кто-то умудрялся найти поляну с земляникой, то вечером вся деревня знала об этом, и на следующий день на том месте уже собирался целый «десант» сборщиков.

Романтика и первый поцелуй: лето советских детей в пионерских лагерях

Лето советского ребенка: как проводили каникулы дети СССР. © РИА Новости/Анатолий Гаранин

Но главной жемчужиной советского лета, безусловно, были пионерские лагеря. Это был не просто отдых, а целая школа жизни, где дети из разных уголков необъятной страны становились братьями и сестрами на месяц.

Путевка в лагерь была настоящим подарком, и ее получали далеко не все — очереди, профсоюзы, льготы. Но если родителям удавалось выбить путевку, ребенок собирал чемодан за час, едва дожидаясь отъезда.

История пионерских лагерей уходит корнями в 1920-е, но золотой век пришелся на 1960–1980-е годы. По всей стране выросли тысячи лагерей: от простых палаточных городков в лесу до роскошных комплексов на берегу Черного моря. Мечтой каждого советского школьника был «Артек» или «Орленок» — попасть туда могли только отличники, победители олимпиад и активисты. Счастливчик потом рассказывал об этой поездке целый год, и ему завидовала вся школа.

Жизнь в лагере подчинялась строгому режиму: подъем под горн, зарядка на свежем воздухе (даже если на улице моросил дождь), линейка с поднятием флага, кружки по интересам, спортивные эстафеты и, конечно, вечерние посиделки у костра с песнями под гитару. Особой гордостью считались отряды, которые побеждали в смотрах строя и песни.

Дети сами дежурили в столовой, убирали территорию, участвовали в субботниках — все это было частью воспитания самостоятельности и коллективизма.

Именно в пионерлагере многие впервые пробовали себя в творчестве: рисовали стенгазеты, играли в сценках, учились танцевать. А еще там случались первые романтические влюбленности — записки, тайные встречи за столовой, имена, выцарапанные на скамейках. Все это хранится в памяти как самое теплое и чистое воспоминание.

От сухого молока до битумной жвачки: главные летние вкусы советского детства

Лето советского ребенка: как проводили каникулы дети СССР. Дилис Антанас/Фотохроника ТАСС

Но какое же лето без гастрономических радостей? В СССР с продуктами было сложно, поэтому дети проявляли чудеса изобретательности. Например, сухое молоко или детская молочная смесь считались деликатесом — их ели ложками прямо из коробки, запивая водой, потому что разводить казалось слишком скучно. Не меньшей любовью пользовался сухой кисель — его просто грызли, как конфеты.

Легендарной была вареная сгущенка. Чтобы получить тягучую карамельную массу, банку ставили кипятиться на несколько часов. Каждая хозяйка знала риск: если забыть про банку, она могла взорваться, и тогда вся кухня оказывалась в сладком кошмаре. Но результат того стоил.

Настоящим хитом домашней кулинарии была «шоколадная колбаса» — смесь из печенья, сливочного масла, какао и сахара. Ее могли приготовить даже самые юные кулинары, и каждый рецепт держался в строжайшем секрете. А самый простой способ перекусить — взять два песочных печенья и положить между ними толстый слой сливочного масла. Получался бутерброд, который сегодня назвали бы «крафтовым», а тогда это была обычная еда, от которой дети были в восторге.

Особое место занимала жевательная резинка. В Советском Союзе она была дефицитом. Импортные жвачки передавали из рук в руки как сокровище. Одну пластинку могли жевать несколько дней подряд, а потом сушить и хранить в кармане как сувенир.

Но когда жвачка заканчивалась, дети находили замену прямо на стройке. Гудрон — черная смолистая масса, которую использовали для покрытия крыш и дорог, — откалывали кусочками и жевали, наслаждаясь его специфическим вкусом и тягучестью. Медики сегодня бы ужаснулись, но тогда это считалось вполне нормальным. В некоторых регионах жевали сосновую смолу («серу»), которая продавалась на рынках, — старшие уверяли, что это полезно для десен.

Напитки тоже были натуральными: морс из варенья, разведенный водой, березовый сок из трехлитровых банок, компот из сухофруктов и, конечно, квас — из бочки или бутылочный, который продавали за копейки. Все это было далеко от современных газировок, но казалось невероятно вкусным, когда горло пересыхало после целого дня беготни.