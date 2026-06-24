Нарастила клыки, спела «Когда я стану кошкой» и исчезла: куда пропала Мария Ржевская

Фото: legion-media/Usoev Gennady

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В начале нулевых ей пророчили большое будущее, но она решила отойти от мира шоу-бизнеса.

Фабрикантка и певица с нарощенными клыками Мария Ржевская однажды взяла и сказала «Бай-бай». И нет, не пропела на сцене строки своей песни, а действительно распрощалась с эпатажной юностью и ушла в тень.

Сегодня ее все еще помнят по хиту «Когда я стану кошкой», но живет Ржевская давно не как поп-звезда. Куда пропала девочка-вампир из второй «Фабрики звезд»? И что с ней сейчас?

Как у Марии Ржевской появились клыки

Что известно о певице Марии Ржевской, хит Когда я стану кошкой. Фото: legion-media/Usoev Gennady

Мария Ржевская родилась 27 марта 1987 года в Москве, в семье артистов. Позже отец ушел из театра и занялся строительством, а мать посвятила себя воспитанию детей. В семье, помимо Ксении и Марии, росли еще двое младших сыновей — Федор и Виктор.

Старшая сестра Ксения с раннего детства грезила карьерой певицы и мечтала попасть на «Фабрику звезд» после того, как увидела первый выпуск шоу. Марию эстрада занимала несильно, но сестру она любила и поддерживала.

В 2003 году, когда проходил кастинг второго сезона, 16-летняя Маша отправилась на отбор просто за компанию с Ксюшей и… случайно оказалась ее соперницей.

Продюсер проекта Макс Фадеев выбрал младшую сестру, а не старшую. Причем Мария, в отличие от своей сестры, не блистала вокальными данными, Фадеева подкупила именно ее яркая внешность и раскованность. Так девушка стала участницей главного музыкального реалити страны.

А ее старшая сестра, кстати, не сдалась. Позже она взяла псевдоним Ксения Ларина и все-таки попала на «Фабрику звезд», пусть и в четвертый сезон.

Тем временем Мария Ржевская своего легкого и несерьезного отношения к проекту не изменила. Фадеев отчаянно пытался заставить Машу оставить ребячество, часто они спорили.

Продюсер действительно верил в будущее Ржевской — именно он посоветовал ее нарастить клыки, чтобы выделяться среди других артистов. Даже после окончания проекта Максим Фадеев предлагал ей долгосрочное сотрудничество.

Почему Мария Ржевская захотела «стать кошкой»

Что известно о певице Марии Ржевской, хит Когда я стану кошкой. Фото: legion-media/Usoev Gennady

Итак, на проекте Фадеев благоволил Ржевской. Продюсер написал для нее две сольные композиции: «Зачем я ждала тебя» и ту самую «Когда я стану кошкой», которая впоследствии стала визитной карточкой певицы. За время участия в шоу Ржевская успела поработать с профессиональными педагогами и выступить на одной сцене с певицей Лолитой, народным артистом России Дмитрием Маликовым и другими звездами эстрады.

Но до победы Ржевской было далеко. Телезрители отдали предпочтение другим конкурсанткам, и в пятерку финалистов вошли только девушки. Маша заняла лишь пятое место, а победительницей второго сезона стала певица Полина Гагарина.

После завершения проекта продюсер не стал активно раскручивать финалисток — ни Елену Темникову (третье место), ни Елену Терлееву (второе место), ни даже победительницу Полину Гагарину, которая в итоге ушла от Фадеева.

Зато он активно начал продвигать Юлию Савичеву. А вот Маше Ржевской повезло больше — ее хит «Когда я стану кошкой» стал настоящим народным шлягером. Эпатажный образ с нарощенными клыками только подогрел интерес к артистке.

Где сейчас Мария Ржевская

Что известно о певице Марии Ржевской, хит Когда я стану кошкой. Фото: legion-media/Usoev Gennady

На пике популярности Мария Ржевская приняла решение завершить карьеру в шоу-бизнесе. Она разорвала сотрудничество с Максом Фадеевым и ушла из шоу-бизнеса.

Причина — любовь. Еще во время работы с продюсером Ржевская познакомилась с бизнесменом Вячеславом Кормильцевым. Этот роман оказался настолько серьезным, что певица надумала выбрать замужество, а не эстраду.

В 2006 году у пары родилась дочь, а спустя несколько лет молодая семья покинула Москву и поселилась в Лондоне.

Ржевская стала строить карьеру за границей: играла в лондонских театрах и даже успела сняться в нескольких кинопроектах, а нарощенные клыки спилила в клинике.

Где сейчас Мария Ржевская

Что известно о певице Марии Ржевской, хит Когда я стану кошкой. Фото: legion-media/Usoev Gennady

Несмотря на годы жизни за границей, Мария Ржевская мечтает вернуться в Россию. Об этом рассказал ее коллега по «Фабрике звезд-2», певец Ираклий Пирцхалава.

«С большим количеством ребят мы встречаемся и очень тепло обнимаемся. Назову и Машу Ржевскую. Недавно она приезжала. Маша живет в Сингапуре и хочет вернуться в Россию», — рассказал 47-летний исполнитель Starhit.ru.

Ранее сообщалось, что семья жила в Лондоне, но, по-видимому, переехала в Азию.

Дочь Ржевской уже совсем взрослая. Раньше певица активно делилась фотографиями с ней в своем блоге.

«Мой самый дорогой и самый близкий друг по жизни. Поздравляю с 14-м днем рождения свою „коробочку“! Будь собой, этого будет более чем достаточно, но нелегко благодаря твоей уникальной индивидуальности и безграничному сердечку! Будь сильной, будь здоровой. Люблю тебя», — писала экс-участница «Фабрики звезд» в личном блоге в 2020 году.

Видимо, Ржевская все же изначально мечтала не о клыках и сцене, а о тихом семейном счастье. Судя по фотографиям, она чувствует себя счастливой мамой и, возможно, женой — хотя фото супруга звезда не публикует. А вот о ее сестре Ксении Лариной практически ничего не слышно.