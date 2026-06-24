Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Власти готовят реформу семейной ипотеки, которая может изменить условия кредитования.

С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые правила семейной ипотеки. О том, что программа будет переориентирована на стимулирование рождаемости, на форуме недвижимости «Движение» в Сочи заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Как теперь будет работать программа — в материале 5-tv.ru.

Что известно о новых правилах семейной ипотеки

Новые правила семейной ипотеки. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Семейная ипотека — одна из самых востребованных льготных программ в России. Она помогла сотням тысяч семей улучшить жилищные условия. Однако с 1 июля 2026 года правила игры меняются.

«С 1 июля правила семейной ипотеки изменятся. Она будет направлена на стимулирование рождаемости», — приводит ТАСС слова Никиты Стасишина.

Замминистра строительства и ЖКХ подчеркнул, что окончательные параметры программы будут обнародованы только после 1 июля.

Хотя официальные подробности пока не раскрыты, контуры грядущих изменений уже просматриваются. Власти несколько месяцев обсуждали различные варианты модернизации программы, и сейчас, судя по всему, найден консенсус.

Стасишин рассказал, что Минстрой совместно с финансовым блоком правительства пришли к «достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки».

«Банки уже готовятся к этому», — добавил он.

Как выяснили «Известия», срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить. Согласно проекту новых правил, она будет действовать только первые 15 лет после оформления кредита. Затем ипотека автоматически перейдет на рыночные условия, а ставка будет зависеть от уровня ключевой ставки ЦБ.

Кроме того, обновленная программа станет более гибкой: размер ставки будет определяться регионом покупки жилья и количеством детей в семье. Предполагается, что она сможет варьироваться от 2% до 12% годовых и постепенно снижаться при рождении новых детей. Новые условия могут вступить в силу уже с 1 июля.

Сейчас семьи с детьми могут оформить ипотеку под 6% годовых, тогда как рыночные ставки значительно выше. Разницу банкам компенсирует государство из бюджета.

По новому механизму эта компенсация будет выплачиваться только в течение 15 лет с момента выдачи кредита. После этого государственная поддержка прекратится, и банк сможет перевести заемщика на рыночную ставку.

Для обычного жилья она будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка + 2 процентных пункта», а для индивидуального жилищного строительства — «ключевая ставка + 2,5 п. п.». Если через 15 лет ключевая ставка окажется на уровне 7,5–8%, то ипотека будет стоить уже около 9,5–10% годовых.

Фактически это означает, что через полтора десятилетия ежемесячный платеж может заметно вырасти.

Есть и еще одно вероятное нововведение. Если заемщик не оформит регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после получения кредита, льготные условия могут быть пересмотрены раньше. В этом случае ставка способна увеличиться до уровня «ключевая ставка + 3–3,5 п. п.».

Одновременно, по данным «Известий», государство планирует сократить размер компенсаций банкам. Если сейчас выплаты рассчитываются по формуле «ключевая ставка + 3,5 п. п.», то в будущем надбавка может уменьшиться до 2–2,5 процентного пункта. Для банков такие кредиты станут менее выгодными, поэтому требования к заемщикам могут стать жестче.

Отмечается, что пока документ находится на согласовании в федеральных ведомствах, а окончательные параметры программы еще обсуждаются.

Какие ставки по семейной ипотеке могут установить

Новые правила семейной ипотеки. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главное отличие новой версии семейной ипотеки — зависимость ставки от количества детей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предлагаются следующие условия:

12% — для семей с одним ребенком;

10% — с двумя детьми;

8% — с тремя детьми;

6% — с четырьмя детьми;

4% — с пятью и более детьми.

Для остальных регионов ставки будут ниже на два процентных пункта в диапазоне от 2% до 10%.

При этом сохранится возможность получить ипотеку под привычные 6%. Но для этого семье придется сразу внести не менее половины стоимости квартиры. В таком случае ни регион проживания, ни количество детей значения иметь не будут.

Лимиты по кредитам тоже изменятся?

Новые правила семейной ипотеки. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Максимальная сумма займа будет зависеть от числа детей в семье. Для столичных регионов предусмотрены следующие лимиты:

до 12 млн рублей — для семей с одним ребенком;

до 15 млн рублей — для семей с двумя детьми;

до 18 млн рублей — для семей с тремя и более детьми.

Для остальных регионов:

до 6 млн рублей — для семей с одним ребенком;

до 8 млн рублей — для семей с двумя детьми;

до 10 млн рублей — для семей с тремя и более детьми.

Важно понимать, что речь идет именно о сумме кредита, без учета первоначального взноса. Чем больше собственных средств семья готова вложить в покупку жилья, тем дороже объект она сможет приобрести.

Еще одно правило уже действует с февраля 2026 года: оба родителя должны участвовать в ипотеке в качестве созаемщиков.

Также предусмотрен приятный бонус для многодетных семей. Если после оформления кредита в семье появится второй или следующий ребенок, ставка будет пересчитана в сторону снижения.

Почему государство меняет программу семейной ипотеки

Семейная ипотека остается главным драйвером рынка жилья. Более половины всех ипотечных кредитов сегодня выдаются именно по программам с господдержкой, и значительная часть этого объема приходится на семьи с детьми.

Однако такая поддержка обходится бюджету очень дорого. Государство фактически берет на себя большую часть процентной нагрузки по кредитам, компенсируя банкам разницу между льготной и рыночной ставкой.

При этом средний срок ипотеки в России уже превысил 26 лет. Получается, что по каждому льготному кредиту государство обязано выплачивать компенсации банкам десятилетиями.

Расходы на льготные ипотечные программы уже достигли рекордных значений и продолжают расти. На фоне дефицита бюджета власти ищут способы сделать систему более устойчивой и сократить будущие обязательства.

Есть и другая причина. По мнению Банка России, льготная ипотека подогревает спрос на жилье и способствует росту цен. Поэтому государство пытается найти баланс между поддержкой семей и стабилизацией рынка недвижимости.

Что изменится для покупателей жилья

Новые правила семейной ипотеки. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Для бюджета новая схема выглядит более предсказуемой, но для заемщиков появляется дополнительный риск. Людям придется учитывать, что через 15 лет условия кредита могут измениться.

По оценкам экспертов, ипотека на одну и ту же квартиру станет менее доступной. Ежемесячный платеж может вырасти примерно на треть, а в некоторых случаях — почти в два раза по сравнению с текущими условиями.

Многие семьи будут осторожнее подходить к покупке жилья, понимая, что спустя годы нагрузка на семейный бюджет может увеличиться. Кто-то отложит сделку, кто-то выберет квартиру меньшей площади, а часть потенциальных заемщиков вовсе не пройдет банковское одобрение. В результате спрос на семейную ипотеку может заметно снизиться.

В то же время рыночная ипотека пока остается слишком дорогой для большинства россиян. Ставки по таким кредитам находятся на уровне 19–20% годовых, поэтому переход на стандартные программы для многих семей остается практически недоступным вариантом.

Эксперты считают, что новые правила могут сократить продажи новостроек, особенно в сегменте массового жилья, где спрос напрямую зависит от льготных программ. Девелоперам придется активнее привлекать покупателей скидками и акциями, а рост цен на недвижимость, вероятно, станет более умеренным.

В долгосрочной перспективе это может привести и к снижению темпов строительства нового жилья, поскольку застройщики будут осторожнее запускать новые проекты.

Ипотечные каникулы

Новые правила семейной ипотеки. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Помимо этого, 23 июня стало известно, что Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Теперь заемщики, у которых рождается или усыновляется второй и последующие дети, смогут временно снизить нагрузку по ипотеке или полностью приостановить платежи.

Речь идет о случаях, когда в семье появляется второй ребенок или следующий за ним. В такой ситуации родители могут обратиться в банк и попросить кредитные каникулы — до 18 месяцев, но не дольше, чем до достижения ребенком полутора лет. В этот период можно либо не платить по ипотеке, либо уменьшить ежемесячный платеж.

Важно, что воспользоваться такой льготой можно только один раз за весь срок кредита.

Отдельно предусмотрены условия и для семей с первым ребенком. В этом случае каникулы могут длиться до шести месяцев, но только если доход заемщика снизился более чем на 20%, а платежи по ипотеке превышают 40% дохода семьи.

Как пояснили в Госдуме, первые шесть месяцев заемщик фактически не делает платежей. Далее, в период с 7-го по 18-й месяц, проценты по кредиту продолжают начисляться по прежней ставке, но их не нужно платить сразу — они «накапливаются» и будут выплачены после окончания льготного периода.

Закон также уточняет порядок расчета процентов, чтобы он был более прозрачным для заемщиков и банков. Однако эти новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года, но будут распространяться даже на уже действующие ипотечные договоры.