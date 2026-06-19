В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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В этом году зрителей концерта ждет неожиданный поворот!

До главного праздника выпускников «Алые паруса — 2026» остаются считанные дни. Уже на следующей неделе Дворцовая площадь вновь станет эпицентром грандиозного шоу, а акватория Невы примет легендарный бриг «Россия».

Чем удивят в этом году организаторы шоу и какие звезды выйдут на сцену — в материале 5-tv.ru.

Когда и во сколько в 2026 году пройдет праздник «Алые паруса»

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Уже 27 июня Дворцовая площадь Санкт-Петербурга вновь станет центром одного из самых ожидаемых праздников года — «Алые паруса»!

Тысячи выпускников и гостей окажутся не просто зрителями масштабного шоу, а его полноправными соавторами.

Организаторы подготовили не просто концертную программу, а целую историю о мечте, выборе, преодолении трудностей и поиске собственного пути.

Через музыку, сценические номера и визуальные образы выпускникам расскажут о том, что будущее зависит от смелости принимать решения и верить в свои силы.

По традиции праздник будет состоять из двух частей. Первая пройдет на Дворцовой площади, где состоится большой концерт. В 20:00 начнутся выступления молодежных коллективов, а в 22:00 выступят звезды российской эстрады.

После этого зрителей ждет вторая, не менее зрелищная часть праздника.

Кульминацией вечера станет проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Именно этот момент ежегодно становится символом «Алых парусов»!

Увидеть грандиозное представление во всех деталях можно будет и через экран. В 22:00 на сайте Пятого канала начнется трансляция грандиозного мероприятия!

Целый город мечтателей: сцена и концепция праздника «Алые паруса — 2026»

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Подготовка к празднику идет полным ходом! Площадь застройки сцены в этот раз почти вдвое больше, чем в прошлом году: 75 метров в ширину и более 30 — в высоту. Главное инженерное решение — сразу две наклонные крыши.

«В этом году обе крыши наклонные. Это достаточно сложная инженерная проработка, чтобы учесть и выровнять все элементы. Поэтому их наклон и то, что они абсолютно независимы… это, наверное, их самая интересная особенность», — говорит Анна Иода, продакшн-менеджер концертной части праздника выпускников «Алые паруса — 2026».

Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам, взрослению и поиску своего места в жизни.

В первых эпизодах зрители окажутся в «Городе мечтателей» — пространстве, где молодые люди только начинают осознавать свои цели и делать первые шаги к их осуществлению.

Одним из ключевых блоков концертной части станет «Школьная история». Знакомые каждому выпускнику петербургские дворы, школьные классы, первая любовь, дружба, любимые учителя и музыка — все это напомнит о времени, когда зарождались самые смелые мечты и планы на будущее.

Далее действие выйдет за пределы родного города и обратится к теме единства страны. В концерт будут включены видеообращения людей из разных регионов с пожеланиями и напутствиями выпускникам — это герои нашего времени, которые многого добились в жизни и осуществили свои мечты.

Их истории помогут выпускникам увидеть, какие возможности открываются перед ними и как важно не бояться выбирать собственный путь.

Благодаря этому Дворцовая площадь на один вечер превратится в символическое пространство встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.

«Нам важно показать сегодняшним выпускникам, что ждет их впереди и какие возможности перед ними открываются, а также помочь им раскрыть качества, так необходимые при переходе тонкой грани между детством, юностью и взрослой жизнью. Мы хотим, чтобы ребята почувствовали: они живут в огромной стране, где миллионы людей готовы их поддержать. Чтобы понимали, что они не одиноки. Их не просто тысячи на Дворцовой площади, их миллионы по всей России», — объясняет Феликс Михайлов, художественный руководитель и главный режиссер концертной части праздника выпускников «Алые паруса — 2026».

Кто выступит из звезд на празднике «Алые паруса — 2026»: голоса, которые услышит вся страна

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В этом году зрителей концерта ждет сюрприз: впервые на сцене будут работать несколько ведущих. Выпускников к мечте поведут Ника Здорик и Сергей Городничий, а также Юлианна Караулова и Вячеслав Макаров. Компанию им составит Дарья Александрова.

Но это еще не все! Впервые ведущие станут полноценными участниками музыкально-театрального представления, выйдя за пределы своих обычных ролей.

«Состав артистов получился очень разнообразным и рассчитан на разные музыкальные вкусы», — отметил Феликс Михайлов, художественный руководитель, главный режиссер концертной части праздника выпускников «Алые паруса — 2026».

И это действительно так! Выпускников порадуют в 2026 году Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», а также другие артисты.

«Алые паруса — 2026» со смыслом: чего ждать от концерта

Концертная программа будет построена как история взросления, где каждый блок символизирует важный этап на пути к мечте.

Откроют вечер Антон Лаврентьев и хор HOR, задав атмосферу свободы, надежды и предвкушения будущего.

Затем зрителей ждет блок «Мечтай и сделай», в котором Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» расскажут языком музыки о смелости делать первый шаг навстречу неизвестности.

Продолжит программу раздел «Место для шага вперед». На сцену выйдут Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко с композициями, любимыми несколькими поколениями слушателей, а Filatov & Karas добавят концерту современное звучание.

В блоке «Мечтай и сделай. Будет сложно, но ты победишь» прозвучат хиты Юлианны Карауловой. Особым моментом программы станет музыкальный микс песен из популярного сериала «Ландыши» в исполнении Ники Здорик, Сергея Городничего и хора HOR.

Тема единства, традиций и силы страны найдет отражение в выступлении Татьяны Куртуковой. Рок-энергию зрителям подарит группа TRITIA, а о любви как главной движущей силе жизни напомнит Алекс Лим. Яркие сольные номера Люси Чеботиной добавят шоу драйва и эмоций.

Финальной точкой вечера станет блок «Все получится. Вперед к мечте». Хедлайнером вечера выступит Елка, чьи песни станут эмоциональной кульминацией концерта и символом веры в себя и собственные силы.

Завершит программу совместное выступление Антона Лаврентьева, Юлианны Карауловой, Вячеслава Макарова, Ники Здорик и хора HOR.

Главный символ праздника готовится к выходу в акваторию

Главным символом и самой ожидаемой частью праздника по традиции остается появление брига «Россия» под алыми парусами в акватории Невы.

Именно этот момент ежегодно становится кульминацией «Алых парусов» и собирает миллионы зрителей у экранов и на набережных города.

Сегодня бриг «Россия» — не просто корабль. Построенное в 1958 году судно прошло модернизацию, сохранив при этом свой исторический облик. Благодаря современным системам управления бриг способен двигаться как под парусами, так и с использованием двигателя.

Особую узнаваемость ему придают знаменитые алые паруса общей площадью почти 900 квадратных метров — крупнейшие за всю историю праздника.

В ночь на 28 июня бриг «Россия» вновь станет главным героем грандиозного водно-пиротехнического шоу. Под залпы фейерверков и световые эффекты он повторит маршрут прошлого года по Неве.

Судно стартует у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста и проследует вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов станет разворот на 360 градусов в районе Зимней канавки.

После этого корабль направится к Троицкому мосту, приветствуя выпускников и гостей праздника, а затем вернется обратно вдоль Дворцовой набережной — от Троицкого моста к Дворцовому.

Именно этот проход брига под алыми парусами традиционно становится эмоциональной кульминацией «Алых парусов» и воплощением мечты, с которой начинается новый этап в жизни выпускников.

Как все начиналось: рождение и возрождение праздника «Алые паруса»

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Праздник «Алые паруса» впервые провели в Ленинграде с 27 на 28 июня 1968 года. Тогда он еще считался общегородским. Местом проведения выбрали Городской дворец пионеров имени А. Жданова (ныне — Дворец творчества юных).

В организации большого праздника участвовали 25 тысяч выпускников школ и техникумов Ленинграда. Основой для концертной программы выбрали популярную повесть-феерию Александра Грина «Алые паруса».

Связь с произведением неслучайна: как и главная героиня книги, выпускники вступают в новую жизнь. За несколько лет до появления праздника вышел одноименный фильм, где сыграли звезды советского кино Анастасия Вертинская и Василий Лановой.

Так продолжалось вплоть до 1979 года, когда все театрализованные мероприятия были отменены.

После многолетнего перерыва легендарный выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Теперь это не просто визитная карточка Северной столицы, а событие международного масштаба.

В прошлом году трансляцию увидело больше 45 миллионов зрителей. Она установила сразу четыре рекорда и получила национальную телевизионную премию «ТЭФИ».

«Каждый год это, действительно, маленькое чудо. Невероятно сложные работы на высокой степени напряжения. На самом деле это так — очень высокая ответственность, огромное количество ребят здесь на набережной, на Дворцовой площади», — сказал Дмитрий Минков, директор по логистике и безопасности проекта «Алые паруса».

В этом году праздник будет еще масштабнее. Петербург ждет выпускников из разных стран и каждого региона России. Только по примерным подсчетам, гостей будет больше, чем в прошлом году, на 7000 человек.

И все они соберутся вместе, чтобы мечтать в самом сердце Северной столицы, а потом любоваться бригом под алыми парусами, который под тысячи залпов салютов и фейерверков проводит вчерашних школьников во взрослую жизнь.