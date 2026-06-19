Кто сыграл Екатерину II лучше всех? 14 актрис, примеривших корону императрицы

Фото: Фото: Кадр из фильма "Шальная императрица", режиссер Радда Новикова, 2025г.

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Кто из знаменитостей смог максимально точно передать как характер, так и внешность исторического персонажа?

Образ Екатерины II в кино и на телевидении уже давно стал отдельной «ролью-испытанием» для актрис: его переигрывали десятки раз, и каждый раз — по-новому. От строгой правительницы до живого человека с характером, страстями и сомнениями — экранная императрица менялась вместе со временем и взглядом режиссеров.

Сегодня интерес к этой фигуре снова на пике: в новой драме «Капитанская дочка» Екатерину Великой сыграет заслуженная артистка России Виктория Исакова. И это автоматически возвращает вопрос — какой она будет в ряду уже существующих экранных воплощений?

За почти сто лет кино актрисы по-разному подходили к этой роли. Кому из них удалось приблизиться к реальному образу Екатерины II ближе всего? И чье исполнение стало действительно эталонным?

Ольга Жизнева в фильме 1944 года «Черевички»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из фильма «Черевички», режиссер Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, 1944 г.

Дважды честь воплотить на экране образ Екатерины Великой выпала народной артистке РСФСР Ольге Жизневой. Именно она одной из первых в отечественном кино примерила на себя роль императрицы.

Первый раз это произошло еще в 1944 году в фильме «Черевички», где Жизнева стала одной из ранних экранных интерпретаций Екатерины II. Позже, в 1953 году, актриса вновь вернулась к этому образу в картине «Адмирал Ушаков», посвященной становлению российского флота на Черном море.

Зоя Василькова в фильме 1961 года «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», режиссер Александр Роу, 1961 г.

В 1961 году Екатерина II появилась в экранизации повести Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Актриса Зоя Василькова сыграла императрицу в эпизодической сцене, где самодержица, тронутая простодушием деревенского кузнеца Вакулы, вручает ему черевички для его капризной невесты Оксаны.

По воспоминаниям актрисы, в кадре она была в настоящем платье самой Екатерины!

Эту сцену снимали в Зимнем дворце. В интервью актриса вспоминала, что смотрительницы устроили для съемочной бригады экскурсию по хранилищам, в том числе показали костюмерную императрицы, где хранилось огромное количество царских платьев.

«Я мерила платье Екатерины II, оно мне оказалось коротковато: она была маленькая и полная очень женщина», — рассказывала актриса в одном из интервью.

Наталья Гундарева в фильме-спектакле 1978 года «Капитанская дочка»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из фильма «Капитанская дочка», режиссер Павел Резников, 1976 г.

В 1978 году народная артистка РСФСР Наталья Гундарева сыграла Екатерину II в телеспектакле «Капитанская дочка». В этой постановке все актеры дословно зачитывают произведение Пушкина под музыку Шнитке. Императрица появляется на несколько минут в финале, после подавления восстания под предводительством Пугачева.

Екатерина в исполнении Гундаревой выглядела как мудрая и милостивая государыня, готовая проявить снисхождение.

Вия Артмане в фильме 1978 года «Емельян Пугачев»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из фильма «Емельян Пугачев», режиссер Алексей Салтыков, 1978 г.

В том же 1978 году на экраны вышла картина «Емельян Пугачев», где Екатерину II воплотила народная артистка СССР Вия Артмане.

Перед съемками актриса целыми днями пропадала в библиотеке, чтобы узнать Великую лучше и подготовиться к роли.

«Я читала тогда дневники императрицы, я с ней буквально жила. <…> Мне было очень интересно каждый день „встречаться“ с Екатериной: я как будто с ней говорила. И тогда я поняла простую вещь: в профессии актера самое важное — изучить образ не с лица, а „с затылка“», — призналась звезда в интервью.

Позже Вия Артмане снова сыграла Екатерину II в фильме «Золотой век» — эта небольшая роль стала последней ее работой в кино.

Светлана Крючкова в фильме 1990 года «Царская охота»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из фильма «Царская охота», режиссер Виталий Мельников, 1990 г.

В 1990 году народная артистка РСФСР Светлана Крючкова сыграла императрицу в фильме Виталия Мельникова «Царская охота».

Эта роль стала для Крючковой одной из самых сложных. Актрисе пришлось преодолеть страх перед лошадьми, которых она боялась с детства, и научиться ездить верхом. А еще она до умопомрачения репетировала точный немецкий акцент.

Настоящая немка начитала весь текст Екатерины на русском языке на магнитофон, и в течение полугода актриса по утрам и вечерам слушала аудиозапись и запоминала, как она произносит слова. Зато после выхода фильма даже профессиональные лингвисты признавали, что акцент Софии Августы Фредерики у Крючковой удался.

За эту работу актриса получила приз «Ника» в номинации «За лучшую роль второго плана».

Наталья Суркова в сериале 2005 года «Фаворит»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из сериала «Фаворит», режиссер Алексей Карелин, 2005 г.

Наталья Суркова воплотила Екатерину II дважды. Первый раз в 2005 году в сериале «Фаворит», затем, спустя почти 20 лет, в проекте «Павел. Первый и последний».

«Екатерина — персонаж, которого можно исследовать бесконечно. Она настолько разная, многогранная, сделала для страны так много, что каждый новый проект позволяет увидеть ее в новом ракурсе. Для меня это не повтор, а продолжение разговора», — призналась она в интервью на федеральном канале.

Марина Влади в фильме 1992 года «Сны о России»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из фильма «Сны о России», режиссер Дзюнъя Сато, 1992 г.

В 1992 году к образу Екатерины Великой обратилась вдова Владимира Высоцкого, актриса Марина Влади. Она сыграла императрицу в исторической российско-японской картине «Сны о России».

Вместе с ней в ленте снялись признанные звезды кино — Евгений Евстигнеев и Олег Янковский.

Несмотря на то, что фильм не стал хитом, зрители оценили его положительно. Влади привнесла в образ Екатерины европейскую утонченность и глубину, которой так не хватало некоторым предыдущим воплощениям.

Марина Александрова в сериале 2014 года «Екатерина»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из сериала «Екатерина», режиссер Александр Баранов, Рамиль Сабитов, 2014 г.

Марина Александрова предстала в роли императрицы сразу в четырех сезонах сериала «Екатерина». Для съемок в первой части актриса специально худела, поскольку прочитала, что когда Екатерина только приехала в Петербург, у нее фигура была мальчишеская.

«Это такая „заразная“ история — персонаж такого масштаба, что ты увлекаешься настолько, что уже не можешь остановиться. Конечно, я продолжала копаться в литературе, узнавала факты, которые поражали, удивляли, восхищали, а порой ужасали. Но историю пишут победители. Разобраться, как и что было на самом деле, довольно сложно. Даже события десятилетней давности одни описывают в одном ключе, другие — в совершенно ином», — признавалась Александрова aif.ru.

Играя роль императрицы, актриса так прониклась ее образом, что даже назвала свою дочь Екатериной — девочка родилась в 2015 году, в перерыве между съемками первого и второго сезонов.

Юлия Снигирь в сериале 2015 года «Великая»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из сериала «Великая», режиссер Игорь Зайцев, Сергей Гинзбург, 2015–2023 г.

События первого сезона сериала «Великая» с Юлией Снигирь в роли Екатерины охватывают период с 1744 по 1762 год — начиная с ее приезда в Петербург и заканчивая воцарением на российском троне. Для роли актрисе пришлось набрать 13 килограммов за короткий срок.

Снигирь изначально не представляла себя в этом образе.

«Из актерского любопытства согласилась приехать на пробы. Когда же меня утвердили, даже испугалась — не понимала, как подступиться к этому образу. А потом подумала: наверное, что-то любопытное может получиться от сочетания моего существа с ее существом», — откровенничала актриса.

По словам Юлии, для нее идеальное попадание в образ Екатерины — Светлана Крючкова в «Царской охоте».

Елизавета Боярская в сериале 2023 года «Великая. Золотой век»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из сериала «Великая. Золотой век», режиссер Сергей Гинзбург, 2023 г.

В продолжении сериала «Великая. Золотой век» Екатерину сыграла заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская. Создатели не раскрывали причину замены Снигирь на Боярскую, лишь отмечая, что провели полную перезагрузку проекта.

«Мне было просто интересно. Естественно, я в курсе, что есть несколько экранизаций, в том числе и первая часть „Великой“ на Первом канале, посвященная всему, что предшествовало моменту ее пришествия на трон. Но Екатерина такая объемная личность — можно снимать много разных фильмов, касающихся самых разных периодов ее жизни», — рассказывала она HELLO.

Боярская убеждена, что есть общепринятый образ императрицы, воплощенный, скажем, в памятнике перед Александринским театром в Петербурге, где Екатерина грозная и великая, но это скорее миф или выделенные намеренно черты.

«Мне кажется, самым главным было как раз не зацикливаться на том, что играешь Екатерину Великую. Понятно, что осознание образа есть, как и ответственность, но тем не менее… Она была не только императрицей, но и женщиной, человеком, мамой, возлюбленной», — отмечала актриса.

Елизавета Боярская подготовилась к роли основательно: читала историческую литературу, дневники Екатерины и мемуары современников императрицы, а также научилась ездить верхом. Опасные трюки, например, падение Екатерины на охоте с лошади, которая испугалась выстрела, вместо актрисы выполняла дублерша.

Марьяна Спивак в сериале 2021 года «Казанова в России»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из сериала «Казанова в России. Тайная миссия», режиссер Илья Чижиков, Антон Чижиков, 2021 г.

В 2021 году к образу Екатерины Великой обратилась Марьяна Спивак.

Действие в приключенческом сериале «Казанова в России» разворачивается в 1762 году. В России только что произошел дворцовый переворот, и Екатерина II вынуждена подписать обязательство вернуть трон своему сыну Павлу, когда тот достигнет совершеннолетия.

Чтобы завладеть документом, Ватикан привлекает к деликатному делу знаменитейшего авантюриста Европы Джакомо Казанову. Сердцееду предстоит очаровать трех дам: ту, что на троне, ту, что продает обязательство, и ту, что спасет самого Казанову.

Вместе со Спивак в проекте снялись Илья Малаков в роли Григория Потемкина, который только вступает в ранг фаворита, и Дмитрий Лысенков.

Ольга Лерман в фильме 2024 года «Екатерина Великая»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из фильма «Екатерина Великая», режиссер Морад Абдель-Фаттах, 2025 г.

Ольга Лерман сыграла Екатерину II в молодости. Картина «Екатерина Великая» стала продолжением цикла исторических проектов «Русь».

«Для меня это был необычный опыт. Попытка соединить художественный вымысел с историческими фактами. Потому что сцены, которые мы снимали с актерами, конечно, это все художественный вымысел, но на ряду с нами будут сидеть историки и озвучивать факты», — делилась Лерман в эфире программы на федеральном канале.

Актриса признавалась, что ей хотелось рассказать про героиню, которая приехала из другой страны, выучила язык, поняла культуру, полюбила и познала традиции, внесла много нового и важного.

Анна Михалкова в фильме 2025 года «Екатерина Великая»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из фильма «Екатерина Великая», режиссер Морад Абдель-Фаттах, 2025 г.

В 2025 году Анна Михалкова, заслуженная артистка РФ, предстала в образе зрелой Екатерины II в фильме «Екатерина Великая».

После Ольги Лерман, сыгравшей императрицу в молодости, ей было необходимо отразить образ императрицы в развитии — от юной немецкой принцессы до великой правительницы.

Ирина Пегова в фильме 2025 года «Шальная императрица»

Кто играл Екатерину 2 II в фильмах, сериалах: актрисы. Фото: Кадр из фильма «Шальная императрица», режиссер Радда Новикова, 2025 г.

Ирина Пегова появилась в образе Екатерины II в многосерийном фильме «Царская прививка» и комедии «Шальная императрица». В последнем проекте ее героиня случайно попадает в современность и «отрывается» — пользуется благами сегодняшнего дня: уходом за собой, кафе, транспортом и развлечениями.

Идея проекта Ирине понравилась, хотя она себя в ней и не видела.

«Честно говоря, Екатерина II — это не мой типаж, не моя роль. Особенно учитывая то, что она немецких кровей. Я скорее Елизавета», — заявляла Пегова.