Девочка из колодца больше не вернется: короткая жизнь и внезапная смерть звезды «Звонка» Дэйви Чейз

Фото: Кадр из х/ф «Звонок», реж.: Гор Вербински, 2002г.

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Новость о смерти актрисы прозвучала почти как сюжет из фильма ужасов, который когда-то сделал ее знаменитой на весь мир.

Актриса Дэйви Чейз умерла в возрасте 35 лет. По информации издания TMZ, причиной смерти стали осложнения менингита и тяжелой инфекции крови, которые привели к сепсису и полиорганной недостаточности. О трагедии сообщил бойфренд актрисы Рой Эрнандес. Незадолго до этого артистка находилась в больнице в критическом состоянии: в начале июня ее госпитализировали в клинику в Лос‑Анджелесе из‑за сильного истощения.

Для миллионов зрителей она навсегда осталась Самарой Морган — девочкой с мокрыми черными волосами, выползающей из колодца в культовом хорроре «Звонок». Образ, который в начале 2000-х стал одним из главных кошмаров мирового кино. Но реальная жизнь актрисы оказалась куда более сложной и трагичной, чем любой сценарий.

Неожиданный конец

Фото: www.globallookpress.com/l89

Ее уход шокировал поклонников. Не только потому, что 35 лет — слишком ранний возраст для смерти. Но и потому, что для целого поколения Дэйви Чейз была одним из символов детства.

Актриса родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе, однако выросла в городе Олбани, штат Орегон. Еще ребенком она начала участвовать в рекламных съемках, выступала на конкурсах талантов и занималась актерским мастерством.

Голливуд заметил ее очень рано. В конце 1990-х она стала получать роли на телевидении и в кино, а продюсеры быстро поняли, что перед ними необычайно талантливая юная актриса.

Настоящий прорыв произошел в начале 2000-х. Тогда Чейз озвучила Тихиро в англоязычной версии знаменитого мультфильма «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. Позже картина получила премию «Оскар» и вошла в число величайших анимационных фильмов в истории.

Практически одновременно миллионы детей услышали голос Дэйви в другом культовом проекте — мультфильме «Лило и Стич». Именно она подарила голос Лило Пелекаи, одной из самых любимых героинь Disney.

Роль, которая сделала ее легендой

Фото: Кадр из х/ф «Звонок», реж.: Гор Вербински, 2002г.

Казалось, карьера молодой звезды только начинается. Однако мировую известность ей принес совсем другой персонаж.

В 2002 году на экраны вышел фильм «Звонок» — американский ремейк японского хоррора. Картина стала настоящей сенсацией и превратилась в один из самых успешных фильмов ужасов своего времени.

Главным источником страха стала Самара Морган — загадочная девочка, связанная с проклятой видеокассетой. На момент съемок Дэйви Чейз было всего 11 лет.

Несмотря на возраст, ей удалось создать настолько пугающий образ, что многие зрители признавались: именно Самара стала причиной их детских кошмаров. Ее взгляд, пластика и мрачное спокойствие оказались страшнее многих спецэффектов.

За эту работу Чейз получила премию MTV Movie Awards в номинации «Лучший злодей».

Интересно, что еще до «Звонка» она успела появиться в культовом фильме «Донни Дарко», где сыграла младшую сестру главного героя Саманту Дарко.

За свою карьеру актриса снялась в 47 фильмах и сериалах. Среди других самых известных проектов с ее участием — «Искусственный разум», а также сериалы «Зачарованные», «Скорая помощь», «Практика» и «Большая любовь».

Карьера после успеха

Фото: www.globallookpress.com/Luis Martinez/Aff-Usa.Com

После оглушительного успеха Дэйви продолжила работать в кино и на телевидении. Она снималась в сериале «Большая любовь», участвовала в независимых проектах и продолжала заниматься озвучанием.

Многие критики считали ее одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда.

Однако взросление в индустрии развлечений оказалось непростым. Со временем крупных ролей становилось все меньше. В 2010-х годах ее имя начало появляться в прессе уже не только в связи с работой, но и из-за различных личных проблем. Постепенно актриса практически исчезла из публичного пространства.

В отличие от яркой, но короткой карьеры, личная жизнь актрисы складывалась непросто. Дэйви никогда не была замужем и детей у нее не было.

В 2017 году ее задержали за то, что она находилась в салоне угнанного автомобиля BMW. Позже в том же году ее арестовали по делу о смерти мужчины: Чейз оставила его умирающим возле больницы, после чего он скончался от передозировки. В ходе расследования выяснилось, что сама актриса к смерти не причастна.

Спустя год Дэйви задержали за хранение наркотиков — тогда ее отпустили под залог. Говорят, в последнее время она бродяжничала и подсела на запрещенные вещества.

Последние годы и трагический финал

Фото: www.globallookpress.com/Paul Fenton

О том, насколько тяжелым было ее состояние в последние месяцы, публика практически ничего не знала.

Лишь после смерти стало известно, что организм актрисы боролся с серьезным заболеванием. По сообщениям американских СМИ, осложнения менингита привели к заражению крови, сепсису и последующему отказу внутренних органов.

Новость стала шоком для поклонников по всему миру. Социальные сети мгновенно наполнились воспоминаниями о ее ролях. Кто-то писал о том, как в детстве боялся Самару из «Звонка». Другие вспоминали Лило и «Унесенных призраками». Многие признавались, что только сейчас узнали: все эти персонажи были связаны с одной актрисой.

Почему фанаты увидели мистическую связь

Фото: Кадр из х/ф «Звонок», реж.: Гор Вербински, 2002 г.

После известия о смерти в интернете быстро появились обсуждения, в которых поклонники пытались найти символические и даже мистические совпадения в судьбе актрисы.

Причина очевидна: самая известная роль Дэйви Чейз была связана со смертью, проклятиями и потусторонним миром. Самара Морган давно стала одним из самых узнаваемых персонажей хорроров XXI века, а сама Чейз за свою карьеру неоднократно появлялась в фильмах и сериалах с мрачной атмосферой.

На форумах и в социальных сетях многие поклонники начали проводить параллели между ее ранним уходом и образом девочки из колодца, который десятилетиями ассоциировался со страхом и трагедией.