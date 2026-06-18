Правила выживания в горах: что важно знать перед походом туристу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперт дал практические советы и рассказал, что обязательно нужно взять с собой.

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, которые пропали еще осенью прошлого года. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае и бесследно исчезли. После двух недель поисковые работы остановили из-за погодных условий. И сейчас Усольцевых снова ищут.

Что делать, если в походе все пошло не по плану? И как в горах спасают пропавших альпинистов? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Какиие трагедии случаются с туристами в горах

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Семь человек попали в непогоду на Камчатке, в районе Авачинского перевала. Двое умерли от переохлаждения. По словам экспертов, туристы могли повторить судьбу печально известной группы Игоря Дятлова, поскольку совершили те же ошибки. В панике люди выбежали из палатки, когда вокруг была страшная пурга. Выжившие так и не смогли объяснить, почему именно запаниковали.

А 20-го февраля пятеро туристов отправились на горное плато Кваркуш, прокатиться на снегоходах по известному маршруту и пропали. Спустя неделю их нашли. Выжил только один человек. По словам Константина Фомина, участника спасательной операции, причиной трагедии стал неверный выбор места ночевки.

«Были в большом шоке от выбранного места, так как в три стороны были низины, ручьи, можно было спуститься, были бы сухие дрова, и можно было развести костер. Но так как они остановились на самом верху, то у них не было возможности не развести костер, ну и не сделать себе какое-то убежище, шалаш», — рассказал Фомин.

В Бурятии в конце апреля трое туристов из Красноярска скончались от переохлаждения. Спустя несколько дней погибли еще четверо — альпинистов накрыло снежной лавиной.

Причина несчастного случая — несоблюдение техники безопасности, отмечают эксперты.

«Псевдоуверенность, когда люди ходят на большие горы. Надо было связываться, друг друга контролировать, ледорубы использовать. Но когда мы нашли тела, ледорубы не были у них в руках, а были у них на поясе», — пояснил руководитель Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Аркадий Очиров.

На что идут спасатели ради помощи альпинистам

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Наталья Брюховецкая — опытная альпинистка. В списке побед — Пик Ленина в Кыргызстане, Айленд-пик в Непале и Аконкагуа в Аргентине. Но главной мечтой оставался Эверест. И она его покорила, но это едва не стоило ей жизни.

На высоте 8300 метров Наталья вдруг начала сильно задыхаться. Позже выяснится, что у девушки — бессимптомная ковидная пневмония, которая проявилась из-за нехватки кислорода. Идти самостоятельно она не могла.

«Мне пришлось переночевать на этой высоте почти восемь тысяч метров. И после этого уже спускалась вниз с помощью шерпов», — поделилась альпинистка.

Шерпы — коренные жители Гималаев. Из-за уникальной физиологической адаптации к разреженному воздуху работают сопровождающими в альпинистских экспедициях, носят тяжелые грузы и нередко спасают жизни туристам. Есть гиды, которые поднимались на Эверест более 30 раз.

На высоте в семь тысяч метров туристку в тяжелом состоянии забрал вертолет. Причем, перевозили Наталью не в салоне, а подвесив к воздушному судну.

«Крайне уникальная операция. Надо сказать, что непальские пилоты всего лишь второй год делают такие уникальные спуски с семи тысяч, надевают специальную систему, пояс с карабинами, и один конец вщелкивается в вертолет, в конструкцию вертолета, так называемую лыжу. Где-то полчаса на веревке длиной порядка 100 метров висишь, болтаешься под вертолетом», — рассказал инструктор по альпинизму, кандидат медицинских наук Алексей Овчинников.

Эксперты отмечают, что спасение Натальи Брюховецкой — это результат слаженной работы спасателей.

Что взять в поход, чтобы выжить

www.globalloopress.com/Wosunan Photostory

Что еще важно учесть, чтобы экспедиция не закончилась трагедией?

«У вас должен быть спальник точно, который там сейчас очень много разных вариантов. Там, например, вот такого формата и спальник, который параллельно еще превращается и в пончо, которое одевается на себя и согревается. Ну обязательно, если это теплые носки, это теплые вещи, это варежки. И самое главное, чтобы это все, вот нательное белье, варежки, носки, это все было в двойном формате и лежало в рюкзаке или в какой-то сумке в вакуумных пакетах, чтобы это было всегда сухое, даже в тот момент, когда все остальное уже у вас промокло», — советует эксперт по выживанию Александр Китаев.

Отправляться в поход нужно с надежным проводником, обязательно изучать и читать отзывы о тех, кто предоставляет услуги.

А также:

Неукоснительно следовать указаниям руководителя и не покидать лагерь;

Брать с собой персональную аптечку с базовым набором медикаментов, который должен включать в себя антисептик, пластырь, бинты, обезболивающие, жаропонижающие и антигистаминные препараты;

Иметь при себе полностью заряженный спутниковый телефон.

И если чувствуется даже легкое недомогание — отменять поход, ведь горы не прощают ошибок.