Готовы проникнуть в ваше тело: чем опасна вода в бассейне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Если собственник бассейна экономит на фильтрации или игнорирует проверку показателей, расплачиваются за это отдыхающие, и нередко — собственным здоровьем.

Бассейн кажется безопасным местом для отдыха, однако за внешним комфортом могут скрываться серьезные риски — от технических аварий до проблем с качеством воды. Иногда последствия такого отдыха становятся неприятным сюрпризом для посетителей.

Как следят за безопасностью и чистотой воды? Подробно об этом разузнала программа Пятого канала «Страна Советов».

Чем можно отравиться бассейне

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Люди по всему миру становятся жертвами несчастных случаев, инфекций и скрытых опасностей, которые таит в себе обычная вода. Сын Юлии получил химическое отравление во время отдыха в новом бассейне. Взрослые сразу заметили характерный запах, но не придали этому значения.

«Мы подумали, что хлорка — это запах чистоты, как мы привыкли это чувствовать», — рассказала Юлия Якушева.

Первые симптомы недомогания появились достаточно быстро.

«Во время купания я почувствовала кашель и сухость во рту», — поделился Артемий Якушев.

Позже у ребенка началась рвота. В поликлинике мальчику поставили диагноз отравления хлором и назначили лечение. При этом администрация заведения решила не брать на себя ответственность за случившееся.

«Никаких извинений не было в нашу сторону и даже были обвинения, что мы виноваты сами в данной ситуации», — возмущается Юлия Якушева.

Как понять, что в воде превышено содержание химикатов? В первую очередь, можно почувствовать неприятный запах, ощутить резь в глазах и раздражение кожи. Принимать меры нужно уже на этом этапе.

«Если есть возможность, мы должны помыться, переодеться в другую одежду, вызвать скорую помощь и уехать для того, чтобы в токсикологическом отделении проверили, насколько это было вредно для здоровья», — советует инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

Какие инфекции скрываются в воде бассейна

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отравление хлором — лишь малая часть кошмара. Вдумайтесь: в каждом кубическом метре воды скрывается множество невидимых микроорганизмов, готовых проникнуть в тело. Посетители могут столкнуться с источниками бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний. И многие из них имеют тяжелые последствия для людей из групп риска.

«Обычно человек в бассейне может заразиться через воду, если происходит ее заглатывание. Остальные пути — это контактный путь, когда мы где-то потрогали что-то, где содержится возбудитель», — объясняет Степанова.

Чтобы отдых в бассейне был безопасным для посетителей, должны быть соблюдены санитарные нормы. Программа решила проверить три столичных бассейна.

В лабораторию сдали воду. Итоги оказались неутешительными: в двух пробах специалисты нашли серьезные нарушения.

«В первом образце есть превышение по pH и хлоридам. Довольно сильное превышение, почти в два раза. Во втором образце небольшое превышение pH и, соответственно, небольшое превышение помутности. Превышение по хлору. Хлор в данном случае не очищает воду от микробиологических загрязнений», — сообщил главный инженер-химик лаборатории проверки воды Леонид Лычагин.

И в этих бассейнах сотни посетителей ежедневно подвергают опасности свое здоровье!

Как должна работать система очистки бассейна

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

За качество воды в первую очередь отвечает система фильтрации. Ее необходимо не только правильно настроить, но и регулярно обслуживать.

«Для начала воду забирает донный слив и скиммер. Направляет ее в систему фильтрации, где фильтр ее очищает. После этого вода попадает в теплообменник. После подогрева либо охлаждения воды система понимает, что необходимо добавить тот или иной препарат для очищения. Это система дозации. И вот после системы дозации вода возвращается обратно в бассейн через форсунки», — рассказал старший инженер Артем Верещагин.

Должно быть предусмотрено антискользящее покрытие дна и прилегающей территории, а также удобная лестница. Это снизит риск травмирования. Такие элементы продумываются на этапе проектирования. Важно знать, что в бассейнах есть зоны риска, опасные для жизни.

«Если донный слив будет один, то давление будет распределяться неравномерно, и сюда может засосать купальник, руку, ногу, волосы, и без помощи посторонней вы отсюда уже не выберетесь», — предупреждает Верещагин.

Если собственник бассейна экономит на фильтрации или игнорирует проверку показателей, расплачиваются за это отдыхающие, и нередко — собственным здоровьем.

Как безопасно посещать бассейн

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Съемочная группа также решила посетить комплекс, где было зафиксировано значительное превышение химических показателей. Там ждал настоящий кошмар: ржавые коммуникации, плесень в воздуховодах, места с отвалившейся плиткой и грязными швами. Настоящий рассадник бактерий и микроорганизмов!

Представители администрации не пошли на конструктивный диалог.

— Сделали анализы и выяснили, что у вас превышение хлора в два раза. Скажите, вы могли это как-то прокомментировать?

— Ну это к руководителю вам нужно будет, к сервис-менеджеру.

— А с ними как-то можно поговорить?

— В отпуске сейчас».

Рекомендации, которые помогут избежать неприятных последствий посещения бассейна:

1. Помимо плавок или купальника надевать шапочку, очки и тапочки;

2. Использовать только свои полотенца;

3. Стараться сократить контакт открытой кожи с поверхностями — не сидеть на бортиках;

4. После купания принять душ с мочалкой и гелем, чтобы смыть хлор.