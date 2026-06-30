Стареет не весь организм: какие органы изнашиваются быстрее и как продлить жизнь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Почему одни в 60 лет бегают марафоны, а другие еле ходят?

Старение принято считать чем-то целостным и неумолимым: вот тебе исполнилось 60 — и ты сразу стал старым. Но на самом деле процессы в человеческом организме протекают иначе.

Биологический возраст не всегда равен функциональному, хотя бы потому что существуют органы, которые сдают позиции практически в юности, и те, что могут обогнать по биологическому возрасту своего обладателя.

Почему так происходит и можно ли вмешаться в этот процесс, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал онколог Илья Колышев.

Что такое старение с точки зрения медицины

Какие органы стареют быстрее, как продлить жизнь. Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Matej Kastelic

Старение — глобальный процесс, приводящий к постепенному изнашиванию органов и тканей человека. В современной геронтологии нет единого механизма старения: всё из‑за многообразия биохимических процессов в организме. Они начинают «изнашиваться» в разное время — на молекулярном, генетическом, клеточном и органном уровнях.

«Глобально в современной геронтологии какого-то единого механизма того, почему человек становится старым, нету. И связано это с тем, что человеческий организм очень многообразен в своих биохимических процессах», — объяснил Колышев.

Существует несколько теорий старения.

Теория воздействия свободных радикалов. В каждой клетке есть митохондрии — «энергетические станции», вырабатывающие энергию для жизнедеятельности. В процессе образуются активные формы кислорода (АФК), включая перекись водорода.

Эти токсичные вещества могут повреждать митохондриальную ДНК. Повреждение запускает цепную реакцию: сбои в энергетическом обмене приводят к еще большему образованию АФК. Получается замкнутый круг, ведущий к дисфункции клетки.

Теломерная теория. Большинство клеток организма делятся пополам, удваивая ДНК перед делением (репликация). При этом укорачиваются теломеры — концевые участки хромосом, защищающие жизненно важные гены.

Когда теломеры заканчиваются, активируются генетические системы (например, ген P53), запускающие апоптоз — запрограммированную гибель клетки. Этот механизм особенно важен для быстроделящихся клеток.

Agerage-теория. Со временем происходит неферментное гликирование белков: молекулы глюкозы присоединяются к аминокислотам, образуя ненужные связи. Например, в коже и сосудах это затрагивает белок эластин, снижая их эластичность. Результат — старение этих тканей.

Нарушение работы лизосом. Лизосомы — внутриклеточные органеллы, отвечающие за утилизацию токсичных белков. При повреждении ДНК нарушается синтез лизосомальных белков. Токсичные соединения накапливаются, вызывая дегенерацию клеток — особенно в нервной ткани.

Почему органы стареют с разной скоростью

Какие органы стареют быстрее, как продлить жизнь. Фото: www.globallookpress.com/Global Look Press

Скорость старения зависит от функциональной нагрузки и биохимических особенностей органа:

Головной мозг. Потребляет 20–30% энергии организма, но слабо защищен от свободных радикалов: в нем нет глутатиона (вещества, нейтрализующего АФК, как в печени) и слабо развита каталазная система;

Печень. Несмотря на высокую нагрузку, стареет медленнее благодаря мощным системам дезинтоксикации. Это объясняет возможность трансплантации печени от пожилых доноров;

Сосуды. Потеря эластичности из‑за гликирования эластина повышает риск атеросклероза и инфарктов;

Жировая ткань. Стареет быстро из‑за гипоксии и хронического воспаления: при гипертрофии жировых клеток внутри них не хватает пространства для обмена веществ;

Кишечник и костный мозг. Быстро обновляющиеся клетки (гемопоэтические, слизистой кишки) подвержены теломерному старению: частое деление ускоряет укорочение теломеров.

К наиболее активно работающим органам относятся головной мозг, почки и печень.

«Если клетки этих органов потребляют много, они должны много выделять. А если у них энергетический обмен идет достаточно быстро, значит, свободные радикалы, активные формы кислорода тоже начинают образовываться с удвоенной скоростью», — рассказал Колышев.

Какие органы стареют первыми

Какие органы стареют быстрее, как продлить жизнь. Фото: www.globallookpress.com/XYZ PICTURES

Самый быстростареющий орган — тимус или вилочковая железа. Он расположен за грудиной и дегенерирует уже к 21 году, замещаясь жировой тканью. Тимус играет ключевую роль в созревании иммунных клеток, но его функция теряется уже в молодости.

Далее по скорости следуют:

Жировая ткань; Клетки сердечно‑сосудистой системы (сосуды, кардиомиоциты); Кишечник и костный мозг.

А вот печень и мозг стареют не так быстро. Процесс происходит достаточно медленно.

«С одной стороны, мы видим большое количество вредных факторов, которые на печень могут воздействовать — они прямо напрямую в нее попадают и в ней же самой образуются. Но при этом за счет систем очищения от этих вредных факторов печень стареет не так быстро, как другие органы, что определяет возможность выполнения трансплантации печени с забором органов у более старшей возрастной группы», — отметил онколог.

До определенного момента старение головного мозга может происходить медленно, нарастающим темпом, а потом лавинообразно ускоряется.

«На самом деле компенсаторных механизмов внутри мозга, внутри печени достаточно много», — подчеркнул онколог.

Медленнее всего стареет костная ткань.

Можно ли замедлить старение органов

Какие органы стареют быстрее, как продлить жизнь. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Универсальной «таблетки от старости» не существует: торможение одного механизма не влияет на другие. Важно различать биологический возраст органа и его функциональную активность.

Например, печень с биологическим возрастом 80 лет может работать безупречно. Возраст органа определяют по уровню метилирования ДНК в CpG-фрагментах, но это не всегда совпадает с его эффективностью.

«Пару недель назад мы выписали дедушку 94 лет. У него был рак желудка, все прекрасно прошло, прооперировали, удалили желудок, заместили чем надо. И рассказывает человек историю о том, что заболел случайно, последние 40 лет он ничем не болел, вообще ничем не страдал, ничего не беспокоило. И заболел, плохо себя почувствовал во время лыжни. При обследовании мы увидели, что у него прекрасно все работает. Нет ни атеросклероза, который может наблюдаться у относительно здоровых 50-летних мужчин, нет проблем с легкими, нет проблем с почками», — привел пример Колышев.

Так что разные органы могут иметь разный возраст, но при этом это никак не связано с их функциональной активностью.

Какую роль в процессе старения органов играет образ жизни

Какие органы стареют быстрее, как продлить жизнь. Фото: www.globallookpress.com/Thomas Born

Пагубные привычки ускоряют старение через усиление биохимических процессов. Например, курение и алкоголь увеличивают образование свободных радикалов и так вызывают кинетическое, молекулярное повреждение какого-либо органа; а стресс и недосып нарушают гормональный баланс, влияя на регенерацию тканей.

А вот умеренные нагрузки (лечебная физкультура, прогулки) улучшают функциональное состояние органов, особенно сердечно‑сосудистой системы.

«Сердечно-сосудистая система для пожилого человека — это, грубо говоря, каркас, на котором все остальное будет держаться. <…> Воздействуя на какой-то один механизм через спорт, мы действительно воздействуем и на другие механизмы, на другие органы», — пояснил онколог.

Почему люди одного возраста выглядят и чувствуют себя по‑разному

Какие органы стареют быстрее, как продлить жизнь. Фото: www.globallookpress.com/Jiri Hubatka

Разница обусловлена:

Генетикой — активностью ферментных систем, эффективностью репарации ДНК;

Факторами риска — курением, питанием, уровнем стресса;

Образом жизни — интенсивностью физической активности, качеством сна.

«Биохимия, хоть она номинально одна и та же у каждого человека, но активность процессов, активность ферментных систем, активность систем репарации ДНК у всех разные. Где-то плюс-минус она отличается на несколько процентов, что в какой-то степени сказывается на человеке. Но если брать большую популяцию, выглядят хуже те люди, на которых воздействует больше факторов риска», — объяснил Колышев.

Даже небольшие различия — как, например, дополнительные пять километров ходьбы в неделю- со временем дают заметный эффект.

Какой орган требует особого внимания

Какие органы стареют быстрее, как продлить жизнь. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если и есть один орган, за которым нужно следить особенно тщательно, то это сердечно-сосудистая система. Ее здоровье определяет питание всех органов.

Плохой кровоток нарушает работу мозга, мышц и других тканей. Простые меры — ежедневные прогулки, контроль давления — снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, лидирующих среди причин смертности.

«Сердце, кровь — это питание всего, каждого органа. Если у вас не будет адекватной перфузии в органах, адекватного питания, то ни о каком росте мышц, ни о какой нормальной работе головного мозга говорить не приходится. Поэтому, если есть возможность потенцировать работу своей сердечно-сосудистой системы, это нужно делать», — подчеркнул онколог.