Зеленая угроза: какие комнатные растения опасны для детей и домашних животных

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Проверьте свой дом: возможно, вы держите яд в горшке с землей.

Комнатные растения давно перестали быть просто декором — они работают как увлажнители воздуха, зонируют пространство и скрывают недостатки отделки.

Однако погоня за эстетикой часто заставляет нас забывать о токсичности некоторых зеленых обитателей квартиры.

Пока аллергологи предупреждают об опасности плесени в цветочных горшках, а ветеринары спасают животных от отравлений, фитодизайнеры призывают расставлять цветы с умом.

Как совместить моду на тропические диковинки, безопасность и стиль? Об этом можно узнать в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Яд для кошек

www.globallookpress.com/IMAGO/KH

Комнатные растения — не только способ увлажнить и очистить воздух в помещении. Они могут зонировать пространство, маскировать недостатки ремонта или же стать ярким акцентом в интерьере.

Однако безопасность тоже важна — кот Валентины Чубака решил полакомиться гиацинтом. И получил неврологическое заболевание на всю жизнь.

«Врач сказал, что это гиперестезия, и спровоцировать приступ, как раз-таки начало этой болезни, мог именно сок цветка, который грыз Чубака», — рассказывает хозяйка кота Валентина Колесникова.

«Оно обладает вот такими опасными свойствами, потому что содержит щавелевую кислоту. Желательно, когда сажаешь гиацинт, надевать перчатки. При всей своей красоте он ядовит», — объясняет эксперт по комнатным растениям Алена Арефьева.

Если у вас есть домашние животные или маленькие дети — держите любые растения от них подальше. В лучшем случае любопытные домочадцы могут опрокинуть горшки, в худшем — получить проблемы со здоровьем.

«Кактусы могут уколоть очень сильно руку и повредить кожу, и раздражение вызвать. Диффенбахия, она, к сожалению, содержит ядовитый сок», — перечисляет эксперт.

Чтобы ваши цветы сами не стали пищей для котов — попробуйте купить для питомцев съедобную зелень. Включите в рацион животного витамины — восполняйте их дефицит.

Но если и это не помогает, опрыскайте листья соком цитрусовых или слабым уксусным раствором — запах не понравится кошке. Или приобретите защитную сетку.

Чем опасны комнатные растения

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Как лучше расставить растения домохозяйки Ксении Демидовой по комнатам? И какие из них представляют потенциальную угрозу?

«У вас есть алоказия. Тоже, в принципе, ядовитое растение, но она ядовита своими клубнями, своими корнями. Вот поэтому, в принципе, можно попробовать переставить ее в то место, где будут обитать кошки. Единственное, что мне лично просто жалко, если ее, такую красивую, попробуют погрызть», — отмечает фитодизайнер Екатерина Сюромская.

А теперь она объяснит, как распределять цветы в квартире Ксении по принципу безопасности.

«Вот у вас есть маленький экземпляр вариегатного фикуса. То же самое, как и с фикусом эластиком. Его выделения тоже такого молочного цвета могут быть опасны. Это зуд, жжение», — говорит фитодизайнер.

Ухудшить состояние здоровья аллергиков способна любая зелень.

«Если даже это совершенно безвредный хлорофит, то земля, на которой растет данный цветок, это источник плесневых грибов. Если человек хочет все-таки иметь дома по типу небольшого зеленого уголка, развести какие-то виды цветов, хотя бы фиалки или что-нибудь еще, пускай это будет определенное место. Уголок на кухне, уголок на балконе», — объясняет аллерголог-иммунолог Елена Корнеева.

Дизайн растениями

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Как разделить помещение на зоны с помощью растений? Для создания «мягкого перехода» используйте подвесные кашпо на высоте примерно 160-180 сантиметров от пола.

Вместо перегородки поставьте в ряд крупные цветы в одинаковых горшках. Один вытянутый куст украсит пустой угол и поможет скрыть неровности стены.

Подбирайте разные культуры для каждой зоны. В пространстве для отдыха гармонично смотрятся крупные округлые листья. В рабочем месте — мелкие с заостренными краями.

Тренд на хищные растения

www.globallookpress.com/Heinz Krimmer

Тренд среди цветоводов — пополнять коллекцию экзотическими видами. Популярность набирают… растения-хищники!

«…с огромными гигантскими кувшинами, которые ловят даже небольших животных. Только их у меня несколько сотен», — говорит коллекционер хищных растений Сергей Куницын.

Ухаживать за такими достаточно просто: держать в контейнере с водой, чтобы имитировать болотную среду, и подсвечивать лампой зимой, если растение не уходит в спячку. И стараться не перекармливать.

«Иногда почва будет заливаться, будет рождаться прямо в почве. Мелкие мошки и комарики, но вы их не увидите. Растения сами их поймают. Ну, самый альтернативный вариант — это в ловчие листья, которые в виде кувшинчиков, капать слаборазведенные удобрения», — объясняет Куницын.